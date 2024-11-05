https://sarabic.ae/20241105/دراسة-تكشف-عن-تأثير-فيروس-الهربس-البسيط-على-الدماغ-1094491913.html

دراسة تكشف عن تأثير فيروس الهربس البسيط على الدماغ

دراسة تكشف عن تأثير فيروس الهربس البسيط على الدماغ

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة بقيادة باحثين من جامعة كولورادو وجامعة بورغوندي في فرنسا، عن أن الفيروس المسبب لـ"قرح البرد"، أو فيروس الهربس البسيط من النوع الأول، يمكن أن... 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T08:17+0000

2024-11-05T08:17+0000

2024-11-05T08:17+0000

مجتمع

علوم

الصحة

الهربس

فيروس الهربس

أعصاب

أعصاب

الأعصاب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/05/1094492326_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_714f19e3029d1902067480814fc8a5dc.jpg

وألقت الدراسة نظرة فاحصة على تأثيرات فيروس الهربس البسيط من النوع الأول على أدمغة الفئران، ورسمت خريطة للمناطق المختلفة المتأثرة وتقييم العواقب المحتملة.يمكن إدخال فيروس الهربس البسيط من النوع الأول إلى الجهاز العصبي المركزي من خلال طريقين، العصب الثلاثي التوائم (من خلال الوجه) أو العصب الشمي (من خلال الأنف)، وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح كيف تنتشر العدوى بعد ذلك داخل الدماغ.وأضافت نيماير: "إن تحديد كيفية وصول فيروس الهربس البسيط من النوع الأول إلى الدماغ والمناطق المعرضة للخطر في الدماغ هو المفتاح لفهم كيفية بدء المرض".ومع ذلك، ظلت مناطق أخرى من الدماغ غير متأثرة بمستضدات فيروس الهربس البسيط من النوع الأول، بما في ذلك الحُصين (المنطقة التي تعتني بالذاكرة، والتي غالبًا ما ترتبط بأمراض مثل ألزهايمر) والقشرة (المرتبطة بالذاكرة والانتباه).كما نظر الباحثون إلى نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة (الخلايا المناعية الداخلية للجهاز العصبي المركزي) في أدمغة الفئران، والتي أصبحت ملتهبة عند التفاعل مع فيروس الهربس البسيط من النوع الأول. وفي مناطق معينة، ظلت هذه الخلايا المناعية نشطة حتى بعد اختفاء الفيروس، مما يشير إلى وجود التهاب مستمر.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يمكن أن يسبب فيروس الهربس البسيط من النوع الأول التهاب الدماغ، وهي حالة تهدد الحياة حيث يؤثر الالتهاب على الدماغ بالكامل. وفي حين لم يحدث هذا هنا، فإن البحث يظهر أنه لا يزال من الممكن حدوث ضرر.دراسة: الحمل قد يوقظ فيروسات خاملة في الحمض النووي بدء التجارب الأولى عالميا لدواء ضد فيروس "ماربورغ"

https://sarabic.ae/20240404/هونغ-كونغ-تسجل-أول-حالة-إصابة-بالهربس-القردي-لدى-البشر-1087675157.html

https://sarabic.ae/20241011/علماء-يكتشفون-مئات-الفيروسات-الجديدة-في-رؤوس-الدش-وفرش-الأسنان-1093658554.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, الهربس, فيروس الهربس, أعصاب, أعصاب, الأعصاب