https://sarabic.ae/20241104/علماء-يقتربون-من-ابتكار-علاج-واعد-لأخطر-سرطان-الدماغ-1094467219.html

علماء يقتربون من ابتكار علاج واعد لأخطر أنواع سرطان الدماغ

علماء يقتربون من ابتكار علاج واعد لأخطر أنواع سرطان الدماغ

سبوتنيك عربي

يعد الورم الأرومي الدبقي، الشكل الأكثر شيوعاً وفتكاً من سرطان الدماغ، ويبلغ متوسط ​​البقاء على قيد الحياة بعد التشخيص، ما بين 12 و15 شهراً، و6.9% فقط من المرضى... 04.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-04T09:23+0000

2024-11-04T09:23+0000

2024-11-04T09:29+0000

مجتمع

علوم

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ويعتقد الباحثون الآن أن العلاج المناعي، الذي يسخر الجهاز المناعي لاستهداف الخلايا السرطانية، يمكن أن يكون نقطة تحول في علاج الورم الأرومي الدبقي.ويحدث الورم الأرومي الدبقي بشكل طبيعي، وينتمي إلى مجموعة من أورام الدماغ تسمى "الأورام الدبقية"، التي تنشأ وتنمو في الدماغ والحبل الشوكي، وتصنفه منظمة الصحة العالمية كورم من الدرجة الرابعة، وهو أحد أكثر أشكال السرطان حدة.وغالبًا ما تكون العلاجات التقليدية لورم الدماغ الأرومي الدبقي - مثل الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي - فعالة مؤقتًا فقط، الأورام شديدة المقاومة لهذه العلاجات بسبب قدرة السرطان على قمع الاستجابات المناعية ووجود حاجز الدم في الدماغ، والذي يمنع معظم الأدوية من الوصول إلى الدماغ، حسبما ما ذكره موقع "ساينس أليرت"، اليوم الاثنين.وتطور مجال العلاج المناعي بسرعة، مع توسيع الأبحاث الجارية لتطبيقاته المحتملة عبر أمراض مختلفة، حيث تتوفر حاليًا طرق العلاج المناعي المعتمدة لمختلف أنواع السرطان، مثل الورم الميلانيني وسرطان الثدي والرئة.وأظهرت التجارب الأخيرة أنه يمكن توصيل العلاج المناعي بأمان، من خلال الحقن في السائل النخاعي، ويستكشف العلماء الآن كيفية تكييف هذه الأساليب لاختراق الورم بشكل أكثر فعالية، حسب ما ذكره "ساينس أليرت" عن باحثين.وعلى الرغم من التفائل بالعلاج المناعي، فإن جعله فعالاً في علاج الورم الأرومي الدبقي يظل تحديًا، حيث أعاق نقص التمويل أبحاث سرطان الدماغ في الماضي، لكن المبادرات الجديدة تساعد في تجنيد الباحثين من مجالات أخرى لمعالجة الورم الأرومي الدبقي.وفي الآونة الأخيرة، درس فريق بحثي كيفية تواصل الخلايا المناعية، وتدخلها في وظائف المخ مما يؤدي إلى ظهور مرض ألزهايمر.في حين يظل الورم الأرومي الدبقي مرضًا معقدًا وصعبًا في العلاج، فإن العلاج المناعي يقدم مسارًا محتملًا لتحقيق نتائج أفضل للمرضى، ولكن حتى الآن، لا توجد علاجات مناعية معتمدة متاحة سريريًا لتحسين حياة مرضى الورم الأرومي الدبقي.وتعتمد طريقة توصيل هذه الأدوية الحيوية، على علاج المريض بحقنة بسيطة في الذراع وفي الدم، أو من خلال الحبل الشوكي، وذلك أفضل من إجراء عملية جراحية في المخ.إقرأ أيضا.. مستشفيات تبدأ باستخدام "حاسبة الوفيات" للتنبؤ بموعد وفاة المرضى

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https://sarabic.ae/20241023/دراسة-واعدة-تتوصل-إلى-مركب-كيميائي-قد-يساعد-في-علاج-ألزهايمر-1094092665.html

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