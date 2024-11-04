فنانة مصرية شهيرة تتعرض لشلل مؤقت بسبب "حقن التخسيس"

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البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ميقاتي يأمر بتقديم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني، فتح وحماس تبحثان اقتراح تشكيل "لجنة مدنية لإدارة غزة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20241104/فنانة-مصرية-شهيرة-تتعرض-لشلل-مؤقت-بسبب-حقن-التخسيس-1094461506.html
فنانة مصرية شهيرة تتعرض لشلل مؤقت بسبب "حقن التخسيس"
فنانة مصرية شهيرة تتعرض لشلل مؤقت بسبب "حقن التخسيس"
سبوتنيك عربي
فاجأت فنانة مصرية مشهورة جهورها، بإصابتها بشلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التخسيس التي حصلت عليها. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T03:18+0000
2024-11-04T03:18+0000
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وقالت الفنانة هند عبد الحليم، عبر مقطع فيديو عبر حسابها على "انستغرام"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن الوعكة الصحية التي تعرضت إليها، جاءت بسبب حقن التخسيس التي حصلت عليها، رغم أنها لم تستمر عليها سوى لـ 5 أسابيع فقط، لكنها تسببت في وعكة صحية شديدة، أصابتها بشلل مؤقت في المعدة.وأشارت إلى أنها لم تتمكن من تناول الطعام أو الشراب، وكانت تعيش على المحاليل المعلقة، بسبب الألم الشديد الذي تعانيه، حتى بدأت تتعافى بشكل تدريجي.ونصحت الفنانة المصرية كل من يرغب في الحصول على هذه الحقن، أن يقوم بالأمر تحت إشراف الأطباء المختصين فقط، وأن يجري التحاليل اللازمة لمعرفة إن كان قادرا على الحصول على هذه الحقن أم لا.
https://sarabic.ae/20240904/فنانة-مصرية-تثير-عاصفة-من-الجدل-بتصريحات-عن-الصلاة-وعالم-أزهري-يدافع-عنها-فيديو-1092390881.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, منوعات, الأخبار

فنانة مصرية شهيرة تتعرض لشلل مؤقت بسبب "حقن التخسيس"

03:18 GMT 04.11.2024
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/علم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/
تابعنا عبر
فاجأت فنانة مصرية مشهورة جهورها، بإصابتها بشلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التخسيس التي حصلت عليها.
وقالت الفنانة هند عبد الحليم، عبر مقطع فيديو عبر حسابها على "انستغرام"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن الوعكة الصحية التي تعرضت إليها، جاءت بسبب حقن التخسيس التي حصلت عليها، رغم أنها لم تستمر عليها سوى لـ 5 أسابيع فقط، لكنها تسببت في وعكة صحية شديدة، أصابتها بشلل مؤقت في المعدة.
الممثلة المصرية إلهام شاهين في مهرجان الأقصر السينمائي الدولي السابع 18 مارس/آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
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فنانة مصرية تثير عاصفة من الجدل بتصريحات عن الصلاة... وعالم أزهري يدافع عنها... فيديو
4 سبتمبر, 14:16 GMT
وأشارت إلى أنها لم تتمكن من تناول الطعام أو الشراب، وكانت تعيش على المحاليل المعلقة، بسبب الألم الشديد الذي تعانيه، حتى بدأت تتعافى بشكل تدريجي.
ونصحت الفنانة المصرية كل من يرغب في الحصول على هذه الحقن، أن يقوم بالأمر تحت إشراف الأطباء المختصين فقط، وأن يجري التحاليل اللازمة لمعرفة إن كان قادرا على الحصول على هذه الحقن أم لا.
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