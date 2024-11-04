https://sarabic.ae/20241104/فنانة-مصرية-شهيرة-تتعرض-لشلل-مؤقت-بسبب-حقن-التخسيس-1094461506.html
فنانة مصرية شهيرة تتعرض لشلل مؤقت بسبب "حقن التخسيس"
فنانة مصرية شهيرة تتعرض لشلل مؤقت بسبب "حقن التخسيس"
سبوتنيك عربي
فاجأت فنانة مصرية مشهورة جهورها، بإصابتها بشلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التخسيس التي حصلت عليها. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T03:18+0000
2024-11-04T03:18+0000
2024-11-04T03:18+0000
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وقالت الفنانة هند عبد الحليم، عبر مقطع فيديو عبر حسابها على "انستغرام"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن الوعكة الصحية التي تعرضت إليها، جاءت بسبب حقن التخسيس التي حصلت عليها، رغم أنها لم تستمر عليها سوى لـ 5 أسابيع فقط، لكنها تسببت في وعكة صحية شديدة، أصابتها بشلل مؤقت في المعدة.وأشارت إلى أنها لم تتمكن من تناول الطعام أو الشراب، وكانت تعيش على المحاليل المعلقة، بسبب الألم الشديد الذي تعانيه، حتى بدأت تتعافى بشكل تدريجي.ونصحت الفنانة المصرية كل من يرغب في الحصول على هذه الحقن، أن يقوم بالأمر تحت إشراف الأطباء المختصين فقط، وأن يجري التحاليل اللازمة لمعرفة إن كان قادرا على الحصول على هذه الحقن أم لا.
https://sarabic.ae/20240904/فنانة-مصرية-تثير-عاصفة-من-الجدل-بتصريحات-عن-الصلاة-وعالم-أزهري-يدافع-عنها-فيديو-1092390881.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, منوعات, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, منوعات, الأخبار
فنانة مصرية شهيرة تتعرض لشلل مؤقت بسبب "حقن التخسيس"
فاجأت فنانة مصرية مشهورة جهورها، بإصابتها بشلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التخسيس التي حصلت عليها.
وقالت الفنانة هند عبد الحليم، عبر مقطع فيديو عبر حسابها على "انستغرام"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن الوعكة الصحية التي تعرضت إليها، جاءت بسبب حقن التخسيس التي حصلت عليها، رغم أنها لم تستمر عليها سوى لـ 5 أسابيع فقط، لكنها تسببت في وعكة صحية شديدة، أصابتها بشلل مؤقت في المعدة.
وأشارت إلى أنها لم تتمكن من تناول الطعام أو الشراب، وكانت تعيش على المحاليل المعلقة، بسبب الألم الشديد الذي تعانيه، حتى بدأت تتعافى بشكل تدريجي.
ونصحت الفنانة المصرية كل من يرغب في الحصول على هذه الحقن، أن يقوم بالأمر تحت إشراف الأطباء المختصين فقط، وأن يجري التحاليل اللازمة لمعرفة إن كان قادرا على الحصول على هذه الحقن أم لا.