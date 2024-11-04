https://sarabic.ae/20241104/مستشفيات-تبدأ-باستخدام-حاسبة-الوفيات-للتنبؤ-بموعد-وفاة-المرضى-1094462729.html
مستشفيات تبدأ باستخدام "حاسبة الوفيات" للتنبؤ بموعد وفاة المرضى
مستشفيات تبدأ باستخدام "حاسبة الوفيات" للتنبؤ بموعد وفاة المرضى
سبوتنيك عربي
ستبدأ مستشفيات المملكة المتحدة في استخدام "آلة حاسبة للوفيات" تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بموعد وفاة المرضى. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T06:16+0000
2024-11-04T06:16+0000
2024-11-04T06:16+0000
مجتمع
علوم
الصحة
أمراض القلب والسكري والضغط
الوفاة المبكرة
مخاطر الوفاة
سبب الوفاة
الذكاء الصناعي
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مستشفيات العاصمة لندن ستبدأ باستخدام "آلة حاسبة للوفيات" تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بموعد وفاة المرضى.وقالت الصحيفة: "باستخدام نتائج مخطط كهربية القلب (ECG)، الذي يستغرق بضع دقائق ويسجل النشاط الكهربائي للقلب، فإنه قادر على اكتشاف المشاكل الصحية الخفية التي قد لا يلاحظها الأطباء".في الدراسة الأولى لهذه التقنية، تم اختيار عدة مئات من المرضى في مستشفيات مختلفة في لندن، وسيتم زيادة عدد الأشخاص في المستقبل.وأوضح ساو أن التقنية تقرأ نتائج تخطيط القلب للكشف عن أعراض عدم انتظام ضربات القلب وقصور القلب قبل ظهورها بشكل كامل.وخلص إلى القول: "ثم تعطي (الآلة الحاسبة) رقما متوقعا بالسنوات بالنسبة لمستوى المخاطر لدى المريض"، مشددا على أن هذه الطريقة لا تهدف إلى استبدال الأطباء، بل إلى القيام "بشيء فوق طاقة البشر".رجل "متوفى دماغيا" يستيقظ قبل إزالة أعضائه 8 عادات تجنبك نوبات القلب وتمنحك تحكما بضغط دمك
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, الوفاة المبكرة, مخاطر الوفاة, سبب الوفاة, الذكاء الصناعي
علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, الوفاة المبكرة, مخاطر الوفاة, سبب الوفاة, الذكاء الصناعي
مستشفيات تبدأ باستخدام "حاسبة الوفيات" للتنبؤ بموعد وفاة المرضى
ستبدأ مستشفيات المملكة المتحدة في استخدام "آلة حاسبة للوفيات" تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بموعد وفاة المرضى.
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مستشفيات العاصمة لندن ستبدأ باستخدام "آلة حاسبة للوفيات" تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بموعد وفاة المرضى.
وقالت الصحيفة: "باستخدام نتائج مخطط كهربية القلب (ECG)، الذي يستغرق بضع دقائق ويسجل النشاط الكهربائي للقلب، فإنه قادر على اكتشاف المشاكل الصحية الخفية التي قد لا يلاحظها الأطباء".
ويشار إلى أن هذا البرنامج قادر على تحديد خطر وفاة الشخص خلال عشر سنوات بعد إجراء تخطيط القلب باحتمال 78 في المئة.
في الدراسة الأولى لهذه التقنية،
تم اختيار عدة مئات من المرضى في مستشفيات مختلفة في لندن، وسيتم زيادة عدد الأشخاص في المستقبل.
وقال أروناشيس ساو، طبيب القلب في أحد مستشفيات لندن: "الهدف هنا هو محاولة استخدام تخطيط القلب كوسيلة لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، والذين قد يستفيدون بعد ذلك من اختبارات أخرى يمكن أن تخبرنا المزيد عما يحدث".
وأوضح ساو أن التقنية تقرأ نتائج تخطيط القلب
للكشف عن أعراض عدم انتظام ضربات القلب وقصور القلب قبل ظهورها بشكل كامل.
وخلص إلى القول: "ثم تعطي (الآلة الحاسبة) رقما متوقعا بالسنوات بالنسبة لمستوى المخاطر
لدى المريض"، مشددا على أن هذه الطريقة لا تهدف إلى استبدال الأطباء، بل إلى القيام "بشيء فوق طاقة البشر".