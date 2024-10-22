https://sarabic.ae/20241022/رجل-متوفي-دماغيا-يستيقظ-قبل-إزالة-أعضائه--1094024714.html
رجل "متوفى دماغيا" يستيقظ قبل إزالة أعضائه
رجل "متوفى دماغيا" يستيقظ قبل إزالة أعضائه
سبوتنيك عربي
أثارت حالة رجل استيقظ من غيبوبته قبل أن يتم إزالة أعضائه للتبرع، تساؤلات حول البروتوكولات المستخدمة من قبل المستشفيات الأمريكية وجمعيات التبرع بالأعضاء. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T08:59+0000
2024-10-22T08:59+0000
2024-10-22T08:59+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
الولايات المتحدة الأمريكية
أعضاء بشرية
نقل أعضاء
زرع أعضاء
أعضاء بشرية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094024383_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_74b7886f6a2464b35581246a920da7f0.jpg
المريض أنتوني توماس "تي جيه" هوفر، من ولاية كنتاكي الأمريكية، والبالغ من العمر 36 عامًا، استيقظ من نومه بينما كان من المقرر أن يتم إزالة أعضائه للتبرع.وتم نقل "تي جيه" على عجل إلى مستشفى "بابتيست هيلث" في ولاية كنتاكي، بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات. وبعد إعلان وفاته دماغيًا في أعقاب إصابته بسكتة قلبية، تم فصل "تي جيه" عن أجهزة الإنعاش وإعداده للتبرع بالأعضاء وفقًا لرغباته.ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة البث العام الأمريكية، أشارت ملاحظات الحالة هذه إلى أن المتبرع أظهر علامات الحياة بعد اختبار سريري لتقييم مدى ملاءمة القلب لأغراض الزرع.لحسن الحظ، لا يزال "تي جيه" على قيد الحياة، على الرغم من أنه يعاني من مشاكل مستمرة في الكلام والذاكرة والحركة. والقضية قيد التحقيق من قبل إدارة الموارد والخدمات الصحية الفيدرالية.وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن زراعة الأعضاء تشكل حاليًا قضية صحية كبيرة في الولايات المتحدة، حيث تقوم الإدارة الحالية بإجراء إصلاحات في النظام لتحسين المساءلة والشفافية.كيف نجحت أول عملية زراعة وجه وعين كاملة في العالم.. صورروسيا تبدأ التجارب السريرية لجلد الإنسان الاصطناعي عام
https://sarabic.ae/20240517/دراسة-زراعة-الأعضاء-يمكن-أن-تؤدي-إلى-تغيرات-عميقة-في-الشخصية-1088939367.html
https://sarabic.ae/20240906/علماء-يبتكرون-طريقة-لجعل-أعضاء-البشر-شفافة-فيديو-1092448295.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094024383_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f24cb3951a69d7ac2641c2dc6ba1f6b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الصحة, الولايات المتحدة الأمريكية, أعضاء بشرية, نقل أعضاء, زرع أعضاء, أعضاء بشرية
منوعات, الصحة, الولايات المتحدة الأمريكية, أعضاء بشرية, نقل أعضاء, زرع أعضاء, أعضاء بشرية
رجل "متوفى دماغيا" يستيقظ قبل إزالة أعضائه
أثارت حالة رجل استيقظ من غيبوبته قبل أن يتم إزالة أعضائه للتبرع، تساؤلات حول البروتوكولات المستخدمة من قبل المستشفيات الأمريكية وجمعيات التبرع بالأعضاء.
المريض أنتوني توماس "تي جيه" هوفر، من ولاية كنتاكي الأمريكية، والبالغ من العمر 36 عامًا، استيقظ من نومه بينما كان من المقرر أن يتم إزالة أعضائه للتبرع.
وتم نقل "تي جيه" على عجل إلى مستشفى "بابتيست هيلث" في ولاية كنتاكي، بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات. وبعد إعلان وفاته دماغيًا في أعقاب إصابته بسكتة قلبية، تم فصل "تي جيه" عن أجهزة الإنعاش وإعداده للتبرع بالأعضاء وفقًا لرغباته.
ووصفت المبلغة عن المخالفات، نيكوليتا مارتن، الحالة بالمروعة في رسالة موجهة إلى جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي بشأن نظام الحصول على الأعضاء وزرعها في البلاد.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة البث العام الأمريكية، أشارت ملاحظات الحالة هذه إلى أن المتبرع أظهر علامات الحياة بعد اختبار سريري لتقييم مدى ملاءمة القلب لأغراض الزرع.
قالت مارتن: "استيقظ المتبرع أثناء إجراء قسطرة القلب في ذلك الصباح، وكان يتخبط على الطاولة. وأظهر "تي جيه" حركات مبالغ فيها على طاولة العمليات وكان يبكي بشكل واضح. وفي استجابة فوضوية ومشحونة عاطفيا للموقف، رفض الجراحون مواصلة العملية".
لحسن الحظ، لا يزال "تي جيه" على قيد الحياة، على الرغم من أنه يعاني من مشاكل مستمرة في الكلام والذاكرة والحركة.
والقضية قيد التحقيق من قبل إدارة الموارد والخدمات الصحية الفيدرالية.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية،
فإن زراعة الأعضاء تشكل حاليًا قضية صحية كبيرة في الولايات المتحدة، حيث تقوم الإدارة الحالية بإجراء إصلاحات في النظام لتحسين المساءلة والشفافية.