https://sarabic.ae/20241022/رجل-متوفي-دماغيا-يستيقظ-قبل-إزالة-أعضائه--1094024714.html

رجل "متوفى دماغيا" يستيقظ قبل إزالة أعضائه

رجل "متوفى دماغيا" يستيقظ قبل إزالة أعضائه

سبوتنيك عربي

أثارت حالة رجل استيقظ من غيبوبته قبل أن يتم إزالة أعضائه للتبرع، تساؤلات حول البروتوكولات المستخدمة من قبل المستشفيات الأمريكية وجمعيات التبرع بالأعضاء. 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T08:59+0000

2024-10-22T08:59+0000

2024-10-22T08:59+0000

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أعضاء بشرية

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المريض أنتوني توماس "تي جيه" هوفر، من ولاية كنتاكي الأمريكية، والبالغ من العمر 36 عامًا، استيقظ من نومه بينما كان من المقرر أن يتم إزالة أعضائه للتبرع.وتم نقل "تي جيه" على عجل إلى مستشفى "بابتيست هيلث" في ولاية كنتاكي، بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات. وبعد إعلان وفاته دماغيًا في أعقاب إصابته بسكتة قلبية، تم فصل "تي جيه" عن أجهزة الإنعاش وإعداده للتبرع بالأعضاء وفقًا لرغباته.ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة البث العام الأمريكية، أشارت ملاحظات الحالة هذه إلى أن المتبرع أظهر علامات الحياة بعد اختبار سريري لتقييم مدى ملاءمة القلب لأغراض الزرع.لحسن الحظ، لا يزال "تي جيه" على قيد الحياة، على الرغم من أنه يعاني من مشاكل مستمرة في الكلام والذاكرة والحركة. والقضية قيد التحقيق من قبل إدارة الموارد والخدمات الصحية الفيدرالية.وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن زراعة الأعضاء تشكل حاليًا قضية صحية كبيرة في الولايات المتحدة، حيث تقوم الإدارة الحالية بإجراء إصلاحات في النظام لتحسين المساءلة والشفافية.كيف نجحت أول عملية زراعة وجه وعين كاملة في العالم.. صورروسيا تبدأ التجارب السريرية لجلد الإنسان الاصطناعي عام

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الولايات المتحدة الأمريكية

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منوعات, الصحة, الولايات المتحدة الأمريكية, أعضاء بشرية, نقل أعضاء, زرع أعضاء, أعضاء بشرية