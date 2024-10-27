https://sarabic.ae/20241027/الموت-لم-يعد-النهاية-تجربة-مذهلة-لإحياء-أدمغة-بعد-السكتة-القلبية-1094214318.html

"الموت لم يعد النهاية"... تجربة مذهلة لإحياء أدمغة بعد السكتة القلبية

"الموت لم يعد النهاية"... تجربة مذهلة لإحياء أدمغة بعد السكتة القلبية

سبوتنيك عربي

افترض الخبراء منذ فترة طويلة أن الجسم لديه موارد مخفية، والتي، مع اتباع النهج الصحيح، ستسمح بإعادة الشخص من "العالم الآخر"، وهذا ما أكدته دراسة جديدة. 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T14:05+0000

2024-10-27T14:05+0000

2024-10-27T14:05+0000

مجتمع

الصحة

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104507/22/1045072283_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_68f1edca438395c4647f75e600c60681.jpg

تم نقل تي جيه هوفر إلى غرفة العمليات لإزالة الأعضاء التي كان قد وافق سابقًا على التبرع بها للزراعة. تم إدخال الرجل إلى مستشفى بابتيست هيلث في ريتشموند، وتم تشخيص إصابته بجرعة زائدة من التخدير، وكان ميتًا دماغيًا - على الأقل وفقًا للأطباء. تم فصل الرجل البائس عن أنظمة دعم الحياة، بل وأقيمت مراسم مؤثرة بحضور أقاربه.وخلال الحدث، لفتت دونا روهرر، شقيقة تي جيه، انتباه الأطباء إلى حقيقة أن شقيقها بدا وكأنه يتتبع تحركاتها. كانت عيناه تتحركان بشكل واضح. وأوضح لها الأطباء: "هذه مجرد ردود أفعال". لم تجادل روهرر في ذلك وقالت في وقت لاحق للصحفيين: "من نحن لنشكك في النظام الطبي؟".لحسن الحظ، ألغت الجراحة العملية الجراحية قائلة أن "المريض لم يكن جاهزاً بعد".تدور أحداث القصة في عام 2021، ولكن لم يتم سردها إلا في أكتوبر 2024. لمدة ثلاث سنوات، اعتنت روهرر بأخيها بينما كان يتعلم المشي والكلام مرة أخرى. وقد كانت الفضيحة بمثابة صدمة للعاملين في مستشفى بابتيست هيلث - فقد استقال بعض الأطباء، واحتاج آخرون إلى مساعدة معالج نفسي. وتصف إدارة المستشفى الحادث بالحادث المأساوي وتؤكد أنها تقدر سلامة المرضى قبل كل شيء.ساعة للإنعاشللموت أسباب كثيرة، ومن أكثرها شيوعًا أمراض القلب. فبمجرد توقف "المضخة"، لا يكون أمام الأطباء سوى وقت قصير لإعادة الجسم إلى الحياة: عندما يتوقف الدم مع الأكسجين والمواد المغذية عن التدفق إلى الدماغ، تحدث تغيرات لا رجعة فيها. إذا استمر ذلك لأكثر من خمس إلى سبع دقائق، يموت العضو(القلب).ومع ذلك، توصل علماء صينيون إلى طريقة لتوسيع نافذة إعادة تشغيل الجهاز العصبي المركزي.وأجرى الفريق بقيادة شياوشون هي من جامعة "صن يات صن" في الصين التجربة على 17 خنزيرًا نمت في المختبر تمت تربيتها في ظروف معملية. وغالبًا ما تُستخدم هذه الحيوانات كنماذج في مثل هذه الدراسات لأن بنية أعضائها الداخلية تشبه بنية الإنسان.في المرحلة التالية، حاول العلماء إعادة تشغيله بمساعدة الكبد. ومع ذلك، لهذا الغرض، تمت إزالة كل من الكبد والدماغ من جسم الخنازير (بالطبع، لن يتم استخدام هذا المخطط لعلاج البشر).وأظهر الدماغ المتصل بالنظام دون الكبد نشاطا كهربائيا لمدة نصف ساعة، ثم اختفى إلى الأبد.تم توصيل أدمغة الخنازير بجهاز الكبد على فترات 30 و50 و60 و60 و240 دقيقة. وجد الباحثون أن أطول فترة زمنية أظهرت أفضل النتائج كانت بعد 50 دقيقة من توقف تدفق الدم: استأنف الدماغ النشاط الكهربائي وظل على هذه الحالة لمدة ست ساعات حتى تم إنهاء التجربة.ووفقا للعلماء، تشير نتائج العمل إلى أن الكبد يلعب دورا هاما في تطور تلف الدماغ بعد السكتة القلبية. ويأملون أن يساعد هذا في تحسين بقاء المريض على قيد الحياة.هذه ليست الدراسة الوحيدة من نوعها. ففي ورقة بحثية صدرت عام 2022، قام علماء في جامعة ييل بإحداث سكتة قلبية في خنازير مغمورة في نوم اصطناعي. وبعد مرور ساعة، تم توصيل الأجسام بآلة حلت محل القلب والرئتين. تم ضخ سائل عضوي تجريبي في أجسام الحيوانات، مما أدى، كما أظهرت النتائج، إلى الحفاظ على سلامة الأنسجة وإيقاف موت الخلايا واستعادة عمل الأعضاء الرئيسية.تظهر هذه الدراسات وغيرها أن "الجسم، بما في ذلك جسم الإنسان، لديه قدرات مخفية ستجعل من الممكن في المستقبل إحياء أولئك الذين، وفقًا للمعايير الطبية والقانونية الحالية، يتم التعرف عليهم اليوم على أنهم ميتون".باحث روسي يبين أهمية التغذية السليمة على الأصعدة الحياتية المختلفةعلماء روس يكتشفون مادة تساعد في التعرف على الخلايا السرطانيةعلاج جديد يقلل من خطر الوفاة بمرض خطير يصيب النساء

https://sarabic.ae/20241021/عادات-تجنبك-نوبات-القلب-وتمنحك-تحكما-بضغط-دمك-1093998074.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, علوم