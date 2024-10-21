https://sarabic.ae/20241021/علاج-جديد-يقلل-من-خطر-الوفاة-بمرض-خطير-يصيب-النساء-1093989075.html

علاج جديد يقلل من خطر الوفاة بمرض خطير يصيب النساء

علاج جديد يقلل من خطر الوفاة بمرض خطير يصيب النساء

سبوتنيك عربي

توصلت دراسة حديثة إلى طريقة علاجية تساعد في ارتفاع معدلات البقاء على قيد الحياة لدى المصابين بمرض سرطان عنق الرحم المتقدم غير المنتشر. 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T09:42+0000

2024-10-21T09:42+0000

2024-10-21T09:42+0000

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وقالت الدراسة المنشورة في دورية "لانسيت"، إن إضافة العلاج الكيميائي التحريضي قبل العلاج الكيميائي الإشعاعي، يحسن بشكل ملحوظ معدلات البقاء على قيد الحياة، رغم أن هناك زيادة في نسبة الأعراض الجانبية الشديدة.وأجرى الباحثون الدراسة على 500 مريض من 32 مركزاً طبياً في البرازيل والهند وإيطاليا والمكسيك والمملكة المتحدة، تم توزيعهم عشوائياً في مجموعتين بين عامي 2012 و2022.وكان معظم المرضى مصابين بسرطان الخلايا الحرشفية في عنق الرحم، بمتوسط عمر 46 عاماً و77% من المشاركين في المرحلة الثانية من المرض، وأكثر من نصفهم (58%) كانوا سلبيين لانتشار السرطان إلى العقد اللمفاوية، وقد تمت متابعة المرضى لمدة متوسطة بلغت 64 شهراً.وتلقت المجموعة الأولى العلاج الكيميائي الإشعاعي فقط، فيما تلقت المجموعة الثانية ستة أسابيع من العلاج بـ"الكاربوبلاتين" والعلاج الكيميائي "باكليتاكسيل" قبل بدء العلاج الكيميائي الإشعاعي.وتلقى 92% من مرضى المجموعة الثانية في مجموعة العلاج الكيميائي التحريضي 5 دورات على الأقل من الكاربوبلاتين والبكليتاكسيل، وكان متوسط الفاصل الزمني بين العلاج الكيميائي التحريضي والعلاج الكيميائي الإشعاعي 7 أيام، كما تلقى أكثر من 80% من المرضى في كلتا المجموعتين 4 دورات على الأقل من السيسبلاتين كجزء من العلاج الكيميائي الإشعاعي.ووجد الباحثون أن 80% من أولئك الذين تلقوا دورة قصيرة من العلاج الكيميائي عاشوا خمس سنوات أخرى على الأقل، ولم يعان 72% منهم من عودة السرطان أو انتشاره، وفي المجموعة الأولى، عاش 72% منهم خمس سنوات على الأقل، ولم يعاني 64% منهم من عودة السرطان أو انتشاره.وتشير الدراسة إلى أن الفائدة العامة من حيث تحسين معدلات البقاء، تجعل هذا العلاج خياراً محتملاً في المستقبل.والعلاج الكيميائي التحريضي نوع من العلاج الكيميائي الذي يعطى للمريض قبل البدء بالعلاج الرئيسي، والذي يمكن أن يكون جراحة أو علاج إشعاعي؛ ويهدف لتقليص حجم الورم وجعله أكثر استجابة للعلاج الرئيسي، سواء كان ذلك علاجاً إشعاعياً أو جراحياً.كما يستخدم أيضاً للمساعدة في تقليل انتشار الخلايا السرطانية قبل العلاج الجذري؛ ويعطى هذا العلاج على مدار فترة محددة، وغالباً ما يتضمن أدوية كيميائية قوية تستهدف الخلايا السرطانية، مما يزيد من فرص السيطرة على الورم وتحسين نتائج العلاج الرئيسي.

https://sarabic.ae/20241020/خوذة-تمنع-تساقط-الشعر-لمرضى-السرطان-1093969628.html

https://sarabic.ae/20241020/خوذة-تمنع-تساقط-الشعر-لمرضى-السرطان-1093969628.html

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