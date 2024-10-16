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https://sarabic.ae/20241016/وفاة-11-امرأة-يوميا-بالسرطان-في-دولة-عربية-1093830013.html
وفاة 11 امرأة يوميا بالسرطان في دولة عربية
وفاة 11 امرأة يوميا بالسرطان في دولة عربية
سبوتنيك عربي
شهدت دولة عربية، خلال العام الحالي، تشخيص 34 إصابة يومية بأكثر أنواع السرطانات شيوعا عند النساء. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T12:22+0000
2024-10-16T13:09+0000
مجتمع
العالم العربي
الصحة
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وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، عن إطلاق حملة وطنية للكشف عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى الـ31 منه، تحت شعار "فحصك الآن أمان واطمئنان.. لا تترددي".وقال الطبيب والباحث المغربي، الطيب حمضي، في تصريحات لموقع "هسبريس"، إنه "يتم تشخيص 34 حالة سرطان ثدي يوميا في المغرب، أي 12 ألف حالة سنويا، ويُقتل 11 امرأة كل يوم، أي 4 آلاف حالة وفاة سنويا".وأوضح الطبيب المغربي أن "سرطان الثدي هوي السرطان الأكثر شيوعا في المغرب، فهو واحد من كل 5 سرطانات يتم تشخيصها عند الرجال والنساء، بنسبة 22.6 في المئة، وحوالي 4 سرطانات من أصل 10 سرطانات يتم تشخيصها لدى النساء بنسبة 38.1 في المئة".وبحسب الطبيب المغربي، فإن "سرطان الثدي يتصدر قائمة السرطانات لدى النساء في المغرب، الثدي 38.1 في المئة، والغدة الدرقية 11.3 في المئة، وعنق الرحم 8.1 في المئة، والقولون والمستقيم 6.9 في المئة، المبيض 4 في المئة".أما بالنسبة للسرطانات لدى الرجال في المغرب، فقال الطيب، إن "سرطان الرئة يتصدر القائمة بنسبة 25.6 في المئة، ثم البروستاتا بنسبة 13.6 في المئة، والقولون والمستقيم بنسبة 8.9 في المئة، والمثنة بنسبة 5.4 في المئة، وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين بنسبة 4.5 في المئة".وأوصى الطبيب المغربي، بإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية "ماموكرافيا" كل سنتين إلى 3 سنوات للنساء، ابتداء من سن الـ50 هو الطريقة الأكثر فعالية للكشف عن سرطان الثدي مبكرا وضمان إدارة أفضل وفرصة أفضل للشفاء.وسرطان الثدي، هو نوع من أنواع السرطان يظهر في أنسجة الثدي، من علاماته تغير في شكل الثدي، وظهور كتلة فيه، وتقشر بالجلد، وسائل قادم من الحلمة، حلمة مقلوبة حديثا، أو بقع حمراء أو متقشرة.ومن العوامل التي تزيد احتمالية الإصابة بسرطان الثدي نوع الجنس (النساء أكثر عرضة من الرجال)، وعدم ممارسة الرياضة، شرب الكحول، العلاج بالهرومونات البديلة خلال فترة انقطاع الطمث، البلوغ المبكر للفتاة، إنجاب الأطفال في عمر متأخر أو عدم إنجاب الأطفال، والتقدم في العمر.
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العالم العربي, الصحة
العالم العربي, الصحة

وفاة 11 امرأة يوميا بالسرطان في دولة عربية

12:22 GMT 16.10.2024 (تم التحديث: 13:09 GMT 16.10.2024)
© Photo / unsplash/Bermix Studioطبيبة تجري فحصا لطفلة
طبيبة تجري فحصا لطفلة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© Photo / unsplash/Bermix Studio
تابعنا عبر
شهدت دولة عربية، خلال العام الحالي، تشخيص 34 إصابة يومية بأكثر أنواع السرطانات شيوعا عند النساء.
وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، عن إطلاق حملة وطنية للكشف عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى الـ31 منه، تحت شعار "فحصك الآن أمان واطمئنان.. لا تترددي".
وقال الطبيب والباحث المغربي، الطيب حمضي، في تصريحات لموقع "هسبريس"، إنه "يتم تشخيص 34 حالة سرطان ثدي يوميا في المغرب، أي 12 ألف حالة سنويا، ويُقتل 11 امرأة كل يوم، أي 4 آلاف حالة وفاة سنويا".
وأوضح الطبيب المغربي أن "سرطان الثدي هوي السرطان الأكثر شيوعا في المغرب، فهو واحد من كل 5 سرطانات يتم تشخيصها عند الرجال والنساء، بنسبة 22.6 في المئة، وحوالي 4 سرطانات من أصل 10 سرطانات يتم تشخيصها لدى النساء بنسبة 38.1 في المئة".
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وبحسب الطبيب المغربي، فإن "سرطان الثدي يتصدر قائمة السرطانات لدى النساء في المغرب، الثدي 38.1 في المئة، والغدة الدرقية 11.3 في المئة، وعنق الرحم 8.1 في المئة، والقولون والمستقيم 6.9 في المئة، المبيض 4 في المئة".
أما بالنسبة للسرطانات لدى الرجال في المغرب، فقال الطيب، إن "سرطان الرئة يتصدر القائمة بنسبة 25.6 في المئة، ثم البروستاتا بنسبة 13.6 في المئة، والقولون والمستقيم بنسبة 8.9 في المئة، والمثنة بنسبة 5.4 في المئة، وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين بنسبة 4.5 في المئة".
وأوصى الطبيب المغربي، بإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية "ماموكرافيا" كل سنتين إلى 3 سنوات للنساء، ابتداء من سن الـ50 هو الطريقة الأكثر فعالية للكشف عن سرطان الثدي مبكرا وضمان إدارة أفضل وفرصة أفضل للشفاء.
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وسرطان الثدي، هو نوع من أنواع السرطان يظهر في أنسجة الثدي، من علاماته تغير في شكل الثدي، وظهور كتلة فيه، وتقشر بالجلد، وسائل قادم من الحلمة، حلمة مقلوبة حديثا، أو بقع حمراء أو متقشرة.

ومن العوامل التي تزيد احتمالية الإصابة بسرطان الثدي نوع الجنس (النساء أكثر عرضة من الرجال)، وعدم ممارسة الرياضة، شرب الكحول، العلاج بالهرومونات البديلة خلال فترة انقطاع الطمث، البلوغ المبكر للفتاة، إنجاب الأطفال في عمر متأخر أو عدم إنجاب الأطفال، والتقدم في العمر.
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