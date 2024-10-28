https://sarabic.ae/20241028/غرام-واحد-من-مادة-نضعها-في-طعامنا-تسبب-ملايين-النوبات-القلبية-1094245179.html
غرام واحد من مادة نضعها في طعامنا تسبب ملايين النوبات القلبية
غرام واحد من مادة نضعها في طعامنا تسبب ملايين النوبات القلبية
سبوتنيك عربي
أوصى أطباء، في دراسة حديثة، نشرت كرسالة "صارمة" للصحة العامة على حد تعبيرهم، أن هناك إجراء بسيط ضمن نظامنا الغذائي اليومي، يمكن أن ينقذ الكثير من الأرواح، يقدر... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T13:37+0000
2024-10-28T13:37+0000
2024-10-28T13:37+0000
مجتمع
علوم
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أكد فريق بحثي من الأطباء أن تقليل تناول الملح بمقدار غرام واحد فقط يوميًا، سيكون كافيًا لمنع 9 ملايين حالة من السكتة الدماغية والنوبات القلبية، مع احتمالية وفاة 4 ملايين من هذه الحالات.وبحسب الدرسة التي نشرت في موقع "sciencealert" ، تتمثل أمراض القلب والأوعية الدموية 40% من عدد الوفيات في الصين، حيث يبلغ متوسط استهلاك الملح اليومي 11 غرامًا، وهو أعلى بكثير من 5 غرامات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.ولفت الباحثون: "إننا في حاجة ماسة إلى برنامج للحد من الملح يكون قابلاً للتنفيذ ومتماسكاً ومستداماً ويستهدف المصادر الغذائية الرئيسية الحالية والمستقبلية للملح".ويذكر أن الحد من الملح هو مفتاح للحفاظ على صحة الجسم، لذا من الضروري تجنب الأفراط في تناوله وخاصة ضمن الأطعمة المصنّعة أو المعالجة أو المدخّنة، فهي تحتوي على كميات كبيرة من الملح فيها، خاصةً اللحوم الباردة مثل السلامي، أو النقانق، أو شرائح الديك الرومي المدخنة وغيرها.
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علوم
غرام واحد من مادة نضعها في طعامنا تسبب ملايين النوبات القلبية
أوصى أطباء، في دراسة حديثة، نشرت كرسالة "صارمة" للصحة العامة على حد تعبيرهم، أن هناك إجراء بسيط ضمن نظامنا الغذائي اليومي، يمكن أن ينقذ الكثير من الأرواح، يقدر عددهم بالملايين.
أكد فريق بحثي من الأطباء أن تقليل تناول الملح بمقدار غرام واحد فقط يوميًا، سيكون كافيًا لمنع 9 ملايين حالة من السكتة الدماغية والنوبات القلبية، مع احتمالية وفاة 4 ملايين من هذه الحالات.
وأشار الفريق ضمن الدراسة إلى أن خفض 3.2 غرام يوميًا (انخفاض بنسبة 30% عن المتوسط) خلال عام 2025، ومتابعة خفض تناول الملح إلى 5 غرامات يوميًا بحلول عام 2030، سيكون ذلك من شأنه منع ما يصل إلى ضعف عدد الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية، بسبب الانخفاض المقدر في ضغط الدم الانقباضي.
وبحسب الدرسة التي نشرت في موقع "sciencealert"
، تتمثل أمراض القلب والأوعية الدموية 40% من عدد الوفيات في الصين، حيث يبلغ متوسط استهلاك الملح اليومي 11 غرامًا، وهو أعلى بكثير من 5 غرامات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.
وبناء على ذلك، أطلقت الحكومة الصينية حملة "الصين الصحية 2030"، لمحاولة تحقيق هدفها المتمثل في تناول 5 غرامات فقط من الملح يوميًا، رغم أن ذلك لن يكون سهلاً مع تعداد سكاني يبلغ 1.4 مليار نسمة.
ولفت الباحثون: "إننا في حاجة ماسة إلى برنامج للحد من الملح يكون قابلاً للتنفيذ ومتماسكاً ومستداماً ويستهدف المصادر الغذائية الرئيسية الحالية والمستقبلية للملح".
وختم الباحثون الدراسة بأن خفض تناول الملح في الطعام، سيكون له فوائد أخرى مرتبطة بأنواع معينة من السرطان ومشاكل الكلى المختلفة.
ويذكر أن الحد من الملح هو مفتاح للحفاظ على صحة الجسم، لذا من الضروري تجنب الأفراط في تناوله وخاصة ضمن الأطعمة المصنّعة أو المعالجة أو المدخّنة، فهي تحتوي على كميات كبيرة من الملح فيها، خاصةً اللحوم الباردة مثل السلامي، أو النقانق، أو شرائح الديك الرومي المدخنة وغيرها.