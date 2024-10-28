https://sarabic.ae/20241028/غرام-واحد-من-مادة-نضعها-في-طعامنا-تسبب-ملايين-النوبات-القلبية-1094245179.html

غرام واحد من مادة نضعها في طعامنا تسبب ملايين النوبات القلبية

غرام واحد من مادة نضعها في طعامنا تسبب ملايين النوبات القلبية

سبوتنيك عربي

أوصى أطباء، في دراسة حديثة، نشرت كرسالة "صارمة" للصحة العامة على حد تعبيرهم، أن هناك إجراء بسيط ضمن نظامنا الغذائي اليومي، يمكن أن ينقذ الكثير من الأرواح، يقدر... 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T13:37+0000

2024-10-28T13:37+0000

2024-10-28T13:37+0000

مجتمع

علوم

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أكد فريق بحثي من الأطباء أن تقليل تناول الملح بمقدار غرام واحد فقط يوميًا، سيكون كافيًا لمنع 9 ملايين حالة من السكتة الدماغية والنوبات القلبية، مع احتمالية وفاة 4 ملايين من هذه الحالات.وبحسب الدرسة التي نشرت في موقع "sciencealert" ، تتمثل أمراض القلب والأوعية الدموية 40% من عدد الوفيات في الصين، حيث يبلغ متوسط ​​استهلاك الملح اليومي 11 غرامًا، وهو أعلى بكثير من 5 غرامات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.ولفت الباحثون: "إننا في حاجة ماسة إلى برنامج للحد من الملح يكون قابلاً للتنفيذ ومتماسكاً ومستداماً ويستهدف المصادر الغذائية الرئيسية الحالية والمستقبلية للملح".ويذكر أن الحد من الملح هو مفتاح للحفاظ على صحة الجسم، لذا من الضروري تجنب الأفراط في تناوله وخاصة ضمن الأطعمة المصنّعة أو المعالجة أو المدخّنة، فهي تحتوي على كميات كبيرة من الملح فيها، خاصةً اللحوم الباردة مثل السلامي، أو النقانق، أو شرائح الديك الرومي المدخنة وغيرها.

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