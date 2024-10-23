https://sarabic.ae/20241023/علماء-يحذرون-من-خطر-البقاء-مستيقظا-بعد-منتصف-الليل-1094055048.html

علماء يحذرون من خطر البقاء مستيقظا بعد منتصف الليل

علماء يحذرون من خطر البقاء مستيقظا بعد منتصف الليل

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء عن خطر البقاء مستيقظا بعد منتصف الليل، وأن العقل البشري ليس من المفترض أن يكون مستيقظًا بعد منتصف الليل. 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T06:00+0000

2024-10-23T06:00+0000

2024-10-23T06:00+0000

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تشير الدراسة إلى أن العقل البشري يعمل بشكل مختلف إذا كان مستيقظًا في الليل. بعد منتصف الليل تراودنا المشاعر السلبية أكثر من المشاعر الإيجابية، وتنمو الأفكار الخطيرة وتختفي الموانع، وتتجول الأفكار السلبية في العقل، وتبدأ الرغبة في الملذات، مثل سيجارة أو وجبة غنية بالكربوهيدرات.تقترح الفرضية التي وضعها العلماء والمسماة "العقل بعد منتصف الليل"، أن جسم الإنسان والعقل البشري يتبعان دورة طبيعية من النشاط لمدة 24 ساعة تؤثر على عواطفنا وسلوكنا.وفقًا للباحثين، يزداد انتباهنا للمحفزات السلبية بشكل غير عادي في الليل. وإن هذا التركيز المفرط على السلبيات يمكن أن يغذي الدافع، مما يجعل الشخص عرضة بشكل خاص للسلوكيات الخطرة.يستخدم مؤلفو الفرضية مثالين لتوضيح وجهة نظرهم. المثال الأول هو لمستخدم هيروين يدير بنجاح رغباته في النهار ولكنه يستسلم لرغباته في الليل. والمثال الثاني هو لطالب جامعي يعاني من الأرق، ويبدأ في الشعور باليأس والوحدة مع تراكم الليالي بلا نوم.وخلصت الدراسة إلى أن اليقظة الليلية تشكل عامل خطر للانتحار، كما يتناول الناس المواد غير المشروعة أو الخطيرة بشكل أكبر في الليل.يقول مؤلفو فرضية "العقل بعد منتصف الليل": "الانتحار، الذي كان لا يمكن تصوره في السابق، يظهر كهروب من الوحدة والألم، وقبل النظر في تكاليف الانتحار، يكون الشخص قد اكتسب الوسائل وأصبح مستعدًا للتصرف في وقت لا يكون فيه أحد مستيقظًا لمنعه".يمكن تفسير بعض هذه السلوكيات بسبب قلة النوم أو الغطاء الذي يوفره الظلام، ولكن ربما تكون هناك أيضًا تغييرات عصبية ليلية تلعب دورًا.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإننا لا نعرف سوى القليل عن كيفية عمل الدماغ البشري. وسواء كنا نائمين أو مستيقظين، فإن العقل بعد منتصف الليل يظل لغزًا.

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