علماء يحذرون من خطر البقاء مستيقظا بعد منتصف الليل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
08:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
12:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قمة بريكس في قازان تغطي على الانتخابات الرئاسية في أمريكا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:18 GMT
15 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:10 GMT
20 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241023/علماء-يحذرون-من-خطر-البقاء-مستيقظا-بعد-منتصف-الليل-1094055048.html
علماء يحذرون من خطر البقاء مستيقظا بعد منتصف الليل
علماء يحذرون من خطر البقاء مستيقظا بعد منتصف الليل
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء عن خطر البقاء مستيقظا بعد منتصف الليل، وأن العقل البشري ليس من المفترض أن يكون مستيقظًا بعد منتصف الليل. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T06:00+0000
2024-10-23T06:00+0000
مجتمع
علوم
الصحة
نوم
نوم
الأرق
علاج الأرق
الانتحار
الانتحار
أسباب الانتحار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102516/40/1025164020_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_998fc51cff6c878c6585f62b972cea7d.jpg
تشير الدراسة إلى أن العقل البشري يعمل بشكل مختلف إذا كان مستيقظًا في الليل. بعد منتصف الليل تراودنا المشاعر السلبية أكثر من المشاعر الإيجابية، وتنمو الأفكار الخطيرة وتختفي الموانع، وتتجول الأفكار السلبية في العقل، وتبدأ الرغبة في الملذات، مثل سيجارة أو وجبة غنية بالكربوهيدرات.تقترح الفرضية التي وضعها العلماء والمسماة "العقل بعد منتصف الليل"، أن جسم الإنسان والعقل البشري يتبعان دورة طبيعية من النشاط لمدة 24 ساعة تؤثر على عواطفنا وسلوكنا.وفقًا للباحثين، يزداد انتباهنا للمحفزات السلبية بشكل غير عادي في الليل. وإن هذا التركيز المفرط على السلبيات يمكن أن يغذي الدافع، مما يجعل الشخص عرضة بشكل خاص للسلوكيات الخطرة.يستخدم مؤلفو الفرضية مثالين لتوضيح وجهة نظرهم. المثال الأول هو لمستخدم هيروين يدير بنجاح رغباته في النهار ولكنه يستسلم لرغباته في الليل. والمثال الثاني هو لطالب جامعي يعاني من الأرق، ويبدأ في الشعور باليأس والوحدة مع تراكم الليالي بلا نوم.وخلصت الدراسة إلى أن اليقظة الليلية تشكل عامل خطر للانتحار، كما يتناول الناس المواد غير المشروعة أو الخطيرة بشكل أكبر في الليل.يقول مؤلفو فرضية "العقل بعد منتصف الليل": "الانتحار، الذي كان لا يمكن تصوره في السابق، يظهر كهروب من الوحدة والألم، وقبل النظر في تكاليف الانتحار، يكون الشخص قد اكتسب الوسائل وأصبح مستعدًا للتصرف في وقت لا يكون فيه أحد مستيقظًا لمنعه".يمكن تفسير بعض هذه السلوكيات بسبب قلة النوم أو الغطاء الذي يوفره الظلام، ولكن ربما تكون هناك أيضًا تغييرات عصبية ليلية تلعب دورًا.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإننا لا نعرف سوى القليل عن كيفية عمل الدماغ البشري. وسواء كنا نائمين أو مستيقظين، فإن العقل بعد منتصف الليل يظل لغزًا.
https://sarabic.ae/20240404/دراسة-توضح-دور-النشاط-البدني-المنتظم-في-خفض-حدة-الأرق-1087676167.html
https://sarabic.ae/20240805/دراسة-تكشف-عن-تمتع-محبي-السهر-بـوظيفة-إدراكية-متفوقة-مقارنة-بمن-يستيقظون-باكرا-1091425792.html
https://sarabic.ae/20240812/دراسة-تحدد-الفترة-المثالية-لقضاء-الأطفال-وقتا-على-الشاشة-والمفيدة-لصحتهم-العقلية-1091639464.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102516/40/1025164020_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b6eaf1db28c4f8e9bc7aa37f2da628a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, نوم, نوم, الأرق, علاج الأرق, الانتحار, الانتحار, أسباب الانتحار
علوم, الصحة, نوم, نوم, الأرق, علاج الأرق, الانتحار, الانتحار, أسباب الانتحار

علماء يحذرون من خطر البقاء مستيقظا بعد منتصف الليل

06:00 GMT 23.10.2024
© Fotolia / Stokketeفتاة تعاني من الأرق
فتاة تعاني من الأرق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Fotolia / Stokkete
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء عن خطر البقاء مستيقظا بعد منتصف الليل، وأن العقل البشري ليس من المفترض أن يكون مستيقظًا بعد منتصف الليل.
تشير الدراسة إلى أن العقل البشري يعمل بشكل مختلف إذا كان مستيقظًا في الليل. بعد منتصف الليل تراودنا المشاعر السلبية أكثر من المشاعر الإيجابية، وتنمو الأفكار الخطيرة وتختفي الموانع، وتتجول الأفكار السلبية في العقل، وتبدأ الرغبة في الملذات، مثل سيجارة أو وجبة غنية بالكربوهيدرات.
تقترح الفرضية التي وضعها العلماء والمسماة "العقل بعد منتصف الليل"، أن جسم الإنسان والعقل البشري يتبعان دورة طبيعية من النشاط لمدة 24 ساعة تؤثر على عواطفنا وسلوكنا.
يميل جنسنا البشري إلى الشعور والتصرف بطرق معينة. في النهار، على سبيل المثال، يتم ضبط مستوى نشاط الدماغ على اليقظة والصحوة، ولكن في الليل يكون سلوكنا المعتاد هو النوم.
فتاة تمارس رياضة المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
مجتمع
دراسة توضح دور النشاط البدني المنتظم في خفض حدة الأرق
4 أبريل, 10:06 GMT
وفقًا للباحثين، يزداد انتباهنا للمحفزات السلبية بشكل غير عادي في الليل. وإن هذا التركيز المفرط على السلبيات يمكن أن يغذي الدافع، مما يجعل الشخص عرضة بشكل خاص للسلوكيات الخطرة.
تقول عالمة الأعصاب إليزابيث كليرمان من جامعة هارفارد: "هناك الملايين من الناس الذين يستيقظون في منتصف الليل، وهناك أدلة جيدة إلى حد ما على أن أدمغتهم لا تعمل بشكل جيد كما تفعل أثناء النهار".
يستخدم مؤلفو الفرضية مثالين لتوضيح وجهة نظرهم. المثال الأول هو لمستخدم هيروين يدير بنجاح رغباته في النهار ولكنه يستسلم لرغباته في الليل. والمثال الثاني هو لطالب جامعي يعاني من الأرق، ويبدأ في الشعور باليأس والوحدة مع تراكم الليالي بلا نوم.
ساعة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
مجتمع
دراسة تكشف عن تمتع محبي السهر بـ"وظيفة إدراكية متفوقة" مقارنة بمن يستيقظون باكرا
5 أغسطس, 07:08 GMT
يمكن أن يكون كلا السيناريوهين قاتلين في النهاية. الانتحار وإيذاء النفس شائعان جدًا في الليل. في الواقع، تشير بعض الأبحاث إلى أن خطر الانتحار أعلى بثلاث مرات بين منتصف الليل والساعة 6:00 صباحًا مقارنة بأي وقت آخر من اليوم.
وخلصت الدراسة إلى أن اليقظة الليلية تشكل عامل خطر للانتحار، كما يتناول الناس المواد غير المشروعة أو الخطيرة بشكل أكبر في الليل.
يقول مؤلفو فرضية "العقل بعد منتصف الليل": "الانتحار، الذي كان لا يمكن تصوره في السابق، يظهر كهروب من الوحدة والألم، وقبل النظر في تكاليف الانتحار، يكون الشخص قد اكتسب الوسائل وأصبح مستعدًا للتصرف في وقت لا يكون فيه أحد مستيقظًا لمنعه".
طفل يطالع حاسوب لوحي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
مجتمع
دراسة تحدد "الفترة المثالية" لقضاء الأطفال وقتا على الشاشة والمفيدة لصحتهم العقلية
12 أغسطس, 09:00 GMT
يمكن تفسير بعض هذه السلوكيات بسبب قلة النوم أو الغطاء الذي يوفره الظلام، ولكن ربما تكون هناك أيضًا تغييرات عصبية ليلية تلعب دورًا.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإننا لا نعرف سوى القليل عن كيفية عمل الدماغ البشري. وسواء كنا نائمين أو مستيقظين، فإن العقل بعد منتصف الليل يظل لغزًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские солдаты во время наземной операции на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لطوفان الأقصى.. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:15 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала