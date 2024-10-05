https://sarabic.ae/20241005/دراسة-جديدة-تكشف-عن-جينات-مرتبطة-بواحدة-من-أكثر-الأمراض-العصبية-شيوعا-1093456136.html

دراسة جديدة تكشف عن جينات مرتبطة بواحدة من أكثر الأمراض العصبية شيوعا

دراسة جديدة تكشف عن جينات مرتبطة بواحدة من أكثر الأمراض العصبية شيوعا

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء عن جينات مرتبطة بأحد أكثر الأمراض العصبية شيوعا، والتي بواسطتها تمكنوا من تحسين التشخيص والعلاج. 05.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-05T10:31+0000

2024-10-05T10:31+0000

2024-10-05T10:31+0000

مجتمع

علوم

الصحة

صرع

أعصاب

أعصاب

خلايا عصبية

الخلايا العصبية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/1b/1048484878_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_abc96eb06a37f73e686806338486e56e.jpg

حددت الدراسة الجديدة جينات فردية، ومجموعات جينية، ومتغيرات جينية تزيد من خطر الإصابة بالصرع، وهي اكتشافات حيوية لتحسين التشخيص والعلاج لواحدة من أكثر الحالات العصبية شيوعًا.وقد تم الاعتراف منذ فترة طويلة بدور المساهمات الجينية في الصرع، ومع ذلك فإن تحديد النطاق الكامل للتأثيرات الجينية على الصرع يظل صعبا.وأكدت الدراسة أن الصرع يمكن أن يختلف بشكل كبير بين الأشخاص من حيث أسبابه وشدته، والطريقة التي يتجلى بها.وتحدث هذه المتغيرات في الجينات المرتبطة بإشارات الخلايا العصبية، والتي تحافظ على المسارات الكهربائية في الدماغ حتى تعمل بشكل صحي. ومن المنطقي أن يؤدي الاضطراب في هذه المناطق إلى النوبات والأعراض الأخرى التي تأتي مع الصرع.وتلعب الاختلافات في هذه الإكسومات دورًا مهمًا في التأثير على مخاطر المرض بشكل عام، مما يجعلها مناسبة لاستكشاف الروابط المحتملة في الصرع.ومن خلال عملية تسلسل الإكسوم الكامل (مسح أجزاء الحمض النووي الأكثر احتمالا أن يكون مرتبط بالمرض)، قام العلماء بمقارنة جينات 20979 شخصًا مصابًا بالصرع بجينات 33444 شخصًا لا يعانون من الاضطراب العصبي.وبحث العلماء عن متغيرات نادرة للغاية "ultra-rare"، أو تغييرات صغيرة في ترميز الجين تؤثر على إنتاجه. وكانت هذه التغييرات الصغيرة في ترميز الجين موجودة فقط في الأشخاص المصابين بالصرع، وهذا يشير إلى أنها تلعب دورًا في جعلنا أكثر عرضة للإصابة به.وتوصل الفريق إلى سبعة جينات محددة، وثلاث مجموعات جينية، وأربعة متغيرات جينية محددة، داخل الجينات وكانت كلها أدلة بيولوجية في الحالة الغامضة لكيفية نشأة الصرع.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن البحث مستمر عن تقنيات يمكن من خلالها التلاعب بهذه الجينات من خلال العلاجات، ومنع تعطيل المسارات الكهربائية للدماغ بطرق تسبب الصرع.مكمل غذائي يقلل من عدوانية الإنسان بنسبة 28% بحسب الأبحاث"حالة غريبة جدا".. امرأة تعطس لأكثر من أسبوعين بلا توقف.. فيديو

https://sarabic.ae/20240910/سائل-يغسل-الأعصاب-ابتكار-قد-يغير-أساليب-تناول-الأدوية-1092572770.html

https://sarabic.ae/20240728/طبيب-أعصاب-يكشف-أسباب-الصداع-خلال-الحر-الشديد-1091187717.html

https://sarabic.ae/20240916/طبيب-أعصاب-يحذر-من-آثار-تناول-القهوة-1092754683.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, صرع, أعصاب, أعصاب, خلايا عصبية, الخلايا العصبية