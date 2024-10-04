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https://sarabic.ae/20241004/مكمل-غذائي-يقلل-من-عدوانية-الإنسان-بنسبة-28-بحسب-الأبحاث---1093424481.html
مكمل غذائي يقلل من عدوانية الإنسان بنسبة 28% بحسب الأبحاث
مكمل غذائي يقلل من عدوانية الإنسان بنسبة 28% بحسب الأبحاث
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها علماء من جامعة بنسلفانيا، عن مجموعة من المكملات الغذائية يمكن أن تسهم بتقليل نسبة العدائية عند الانسان بنسبة 28%. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T09:43+0000
2024-10-04T09:43+0000
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ووفقًا للدراسة الجديدة، فإن تناول الأحماض الدهنية، كأحماض "أوميغا-3" المتوفرة كمكملات غذائية عبر كبسولات زيت السمك والتي يُعتقد أنها تساعد في تحسين الصحة العقلية والجسدية، قد تقلل أيضًا من العدوانية.ارتبطت أحماض "أوميغا-3" سابقًا بمنع الإصابة بالفصام، في حين يُعتقد أن العدوان والسلوك المعادي للمجتمع ينبعان جزئيًا من نقص التغذية، ويمكن لما نأكله أن يؤثر على كيمياء أدمغتنا.التجارب المشمولة في الدراسة، أُجريت بين عامي 1996 و2024، واستمرت في المتوسط ​​16 أسبوعًا. وقد غطت مجموعة متنوعة من التركيبة السكانية، من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أقل، إلى كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عامًا.ووفقا للتجارب التي أجراها العلماء، فإنه تم العثور على تأثير متواضع لأحماض "أوميغا-3" ولكنه ملحوظ في المدى القصير، مما أدى إلى انخفاض يصل إلى 28 في المائة في العدوان عبر متغيرات مختلفة متعددة (بما في ذلك العمر، والجنس، والتشخيص الطبي، وطول وجرعة العلاج).وعلاوة على ذلك، تضمنت النتائج انخفاض في العدوان التفاعلي (ردًا على الاستفزاز) والعدوان الاستباقي (السلوك المخطط له مسبقًا).ويعتقد الباحثون أن شيئًا ما في الطريقة التي تقلل بها أحماض "أوميغا-3" الالتهابات وتحافظ على استمرار العمليات الحيوية في الدماغ قد يساعد في تنظيم العدوان.وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، ستكون هناك حاجة إلى دراسات أكبر على فترات زمنية أطول لإثبات هذه العلاقة بشكل أكبر، إلا أنها تضيف إلى فهمنا لكيفية أن أقراص زيت السمك وأحماض "أوميغا-3" الموجودة فيها قد تكون مفيدة للدماغ.دراسة: جينات صديقك تؤثر على صحتكأكبر مرتين... علماء يكتشفون مفاجأة في رؤوس المصابين بالاكتئاب
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علوم, الصحة, اضطرابات نفسية, مشاكل نفسية, حالة نفسية, انفصام الشخصية
علوم, الصحة, اضطرابات نفسية, مشاكل نفسية, حالة نفسية, انفصام الشخصية

مكمل غذائي يقلل من عدوانية الإنسان بنسبة 28% بحسب الأبحاث

09:43 GMT 04.10.2024
© Photo / unsplash/ Armin Lotfiصورة لشخص يعاني من أمراض نفسية
صورة لشخص يعاني من أمراض نفسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© Photo / unsplash/ Armin Lotfi
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قام بها علماء من جامعة بنسلفانيا، عن مجموعة من المكملات الغذائية يمكن أن تسهم بتقليل نسبة العدائية عند الانسان بنسبة 28%.
ووفقًا للدراسة الجديدة، فإن تناول الأحماض الدهنية، كأحماض "أوميغا-3" المتوفرة كمكملات غذائية عبر كبسولات زيت السمك والتي يُعتقد أنها تساعد في تحسين الصحة العقلية والجسدية، قد تقلل أيضًا من العدوانية.
ارتبطت أحماض "أوميغا-3" سابقًا بمنع الإصابة بالفصام، في حين يُعتقد أن العدوان والسلوك المعادي للمجتمع ينبعان جزئيًا من نقص التغذية، ويمكن لما نأكله أن يؤثر على كيمياء أدمغتنا.
التجارب المشمولة في الدراسة، أُجريت بين عامي 1996 و2024، واستمرت في المتوسط ​​16 أسبوعًا. وقد غطت مجموعة متنوعة من التركيبة السكانية، من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أقل، إلى كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عامًا.
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ووفقا للتجارب التي أجراها العلماء، فإنه تم العثور على تأثير متواضع لأحماض "أوميغا-3" ولكنه ملحوظ في المدى القصير، مما أدى إلى انخفاض يصل إلى 28 في المائة في العدوان عبر متغيرات مختلفة متعددة (بما في ذلك العمر، والجنس، والتشخيص الطبي، وطول وجرعة العلاج).
يقول عالم الأعصاب أدريان راين: "أعتقد أن الوقت قد حان لتطبيق مكملات "أوميغا-3" للحد من العدوان، بغض النظر عما إذا كان الإطار هو المجتمع أو العيادة أو نظام العدالة الجنائية".
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وعلاوة على ذلك، تضمنت النتائج انخفاض في العدوان التفاعلي (ردًا على الاستفزاز) والعدوان الاستباقي (السلوك المخطط له مسبقًا).
ويعتقد الباحثون أن شيئًا ما في الطريقة التي تقلل بها أحماض "أوميغا-3" الالتهابات وتحافظ على استمرار العمليات الحيوية في الدماغ قد يساعد في تنظيم العدوان.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، ستكون هناك حاجة إلى دراسات أكبر على فترات زمنية أطول لإثبات هذه العلاقة بشكل أكبر، إلا أنها تضيف إلى فهمنا لكيفية أن أقراص زيت السمك وأحماض "أوميغا-3" الموجودة فيها قد تكون مفيدة للدماغ.
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