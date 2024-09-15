أكبر مرتين... علماء يكتشفون مفاجأة في رؤوس المصابين بالاكتئاب

عربي
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد "هدف عسكري" إسرائيلي بصاروخ بالستي فرط صوتي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:36 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240915/أكبر-مرتين-علماء-يكتشفون-مفاجأة-في-رؤوس-المصابين-بالاكتئاب-1092729917.html
أكبر مرتين... علماء يكتشفون مفاجأة في رؤوس المصابين بالاكتئاب
أكبر مرتين... علماء يكتشفون مفاجأة في رؤوس المصابين بالاكتئاب
سبوتنيك عربي
كشف فريق من العلماء من كلية طب وايل كورنيل في نيويورك، من خلال أبحاث جديدة، عن وجود شبكة دماغية يبدو أنها تتضاعف في الحجم لدى معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T08:19+0000
2024-09-15T08:19+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
علوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101764/93/1017649351_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_0564d223218f44cedafd109d1abe7fda.jpg
يُعد هذا الاكتشاف تطورا هاما في فهم التأثيرات العصبية للاكتئاب، ويمهد الطريق لتحسين طرق الوقاية والعلاج من هذا الاضطراب النفسي.ضعف حجمها الطبيعيوأوضح موقع "ساينس أليرت" العلمي، أن هذه النتائج الجديدة قد تسهم في تطوير علاجات أكثر فعالية تستهدف هذه الشبكة الدماغية بالتحديد، حيث أنه كلما زادت معرفتنا حول تأثير الاكتئاب على الدماغ، زادت قدرتنا على تحسين استراتيجيات العلاج.ويعتقد الباحثون أن الشبكة المتأثرة، التي تُعرف باسم "شبكة البروز الجبهي المخططي" (frontostriatal salience network)، تتوسع لتصل إلى ضعف حجمها الطبيعي لدى معظم المصابين بالاكتئاب. هذا التأثير تم ملاحظته في العديد من الحالات المرضية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لفهم الآلية التي يعمل بها هذا المرض على مستوى الدماغ.الشبكة الدماغية المتوسعةتشير الدراسة إلى أن هذه الشبكة قد تتوسع في مناطق دماغية مخصصة عادة لوظائف أخرى، وقد سبق وأن وُجدت أدلة على أن هذه التغيرات قد تكون وراثية، ويعتبر هذا التحول الدماغي عاملا مهما في تحديد العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب.ما يجعل هذا البحث مميزا هو اعتماده على أسلوب رسم الخرائط الوظيفية الدقيقة، وهي تقنية حديثة نسبيا تمنح العلماء فهماً أعمق وأكثر تفصيلاً للدماغ وكيفية تخطيطه، حيث يتيح هذا الأسلوب فرصة استكشاف مناطق معينة من الدماغ وتحديد التحولات التي تحدث في حالات الاكتئاب.عامل خطروشملت الدراسة مسحا للدماغ لـ57 شخصا مصابا بالاكتئاب بمتوسط عمر41 عاما، ومقارنتهم بـ37 فردا سليما. وبيّنت النتائج أن الشبكة الدماغية المتوسعة كانت ظاهرة بشكل واضح لدى المرضى، وجرى تعزيز هذه النتائج بمقارنة بيانات من مجموعات أكبر من الأشخاص.كما أظهرت دراسات أخرى، أجريت على مدار 18 شهرا، نتائج مشابهة على مجموعة من الأطفال الذين تم مسح أدمغتهم قبل وبعد تشخيص الاكتئاب. ويشير العلماء إلى أن توسع الشبكة كان مستقرا ولم يتأثر بتغيرات المزاج، ويمكن اكتشافه لدى الأطفال قبل ظهور الأعراض في مرحلة المراهقة.وخلصت الدراسة إلى أن توسع هذه الشبكة قد يشكل عامل خطر يمكن اكتشافه قبل الإصابة بالاكتئاب، ما يجعله أحد المساهمين المحتملين في تطور هذا المرض. ومع ذلك، شدد الباحثون على أهمية إجراء المزيد من الدراسات على نطاق أوسع وبفترات زمنية أطول لتحليل هذا الرابط بدقة أكبر.
https://sarabic.ae/20240822/نظامك-الغذائي-يمكن-أن-يؤدي-إلى-زيادة-الاكتئاب-والقلق-1091982267.html
https://sarabic.ae/20240815/للخل-تأثير-مدهش-على-الاكتئاب-تعرف-عليه-1091757012.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101764/93/1017649351_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_11d3a68aa19909ea1a7da08b5792ec91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة, علوم, الأخبار
منوعات, الصحة, علوم, الأخبار

أكبر مرتين... علماء يكتشفون مفاجأة في رؤوس المصابين بالاكتئاب

08:19 GMT 15.09.2024
© planet-todayالاكتئاب
الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© planet-today
تابعنا عبر
كشف فريق من العلماء من كلية طب وايل كورنيل في نيويورك، من خلال أبحاث جديدة، عن وجود شبكة دماغية يبدو أنها تتضاعف في الحجم لدى معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب مقارنة بالدماغ الطبيعي.
يُعد هذا الاكتشاف تطورا هاما في فهم التأثيرات العصبية للاكتئاب، ويمهد الطريق لتحسين طرق الوقاية والعلاج من هذا الاضطراب النفسي.

ضعف حجمها الطبيعي

وأوضح موقع "ساينس أليرت" العلمي، أن هذه النتائج الجديدة قد تسهم في تطوير علاجات أكثر فعالية تستهدف هذه الشبكة الدماغية بالتحديد، حيث أنه كلما زادت معرفتنا حول تأثير الاكتئاب على الدماغ، زادت قدرتنا على تحسين استراتيجيات العلاج.
ويعتقد الباحثون أن الشبكة المتأثرة، التي تُعرف باسم "شبكة البروز الجبهي المخططي" (frontostriatal salience network)، تتوسع لتصل إلى ضعف حجمها الطبيعي لدى معظم المصابين بالاكتئاب. هذا التأثير تم ملاحظته في العديد من الحالات المرضية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لفهم الآلية التي يعمل بها هذا المرض على مستوى الدماغ.
حلويات عربية بقلاوة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
مجتمع
لماذا يعاني سكان "حوض المتوسط" من الاكتئاب والقلق أكثر من غيرهم؟
22 أغسطس, 08:04 GMT

الشبكة الدماغية المتوسعة

تشير الدراسة إلى أن هذه الشبكة قد تتوسع في مناطق دماغية مخصصة عادة لوظائف أخرى، وقد سبق وأن وُجدت أدلة على أن هذه التغيرات قد تكون وراثية، ويعتبر هذا التحول الدماغي عاملا مهما في تحديد العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب.
ما يجعل هذا البحث مميزا هو اعتماده على أسلوب رسم الخرائط الوظيفية الدقيقة، وهي تقنية حديثة نسبيا تمنح العلماء فهماً أعمق وأكثر تفصيلاً للدماغ وكيفية تخطيطه، حيث يتيح هذا الأسلوب فرصة استكشاف مناطق معينة من الدماغ وتحديد التحولات التي تحدث في حالات الاكتئاب.

عامل خطر

وشملت الدراسة مسحا للدماغ لـ57 شخصا مصابا بالاكتئاب بمتوسط عمر41 عاما، ومقارنتهم بـ37 فردا سليما. وبيّنت النتائج أن الشبكة الدماغية المتوسعة كانت ظاهرة بشكل واضح لدى المرضى، وجرى تعزيز هذه النتائج بمقارنة بيانات من مجموعات أكبر من الأشخاص.
خل التفاح - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
مجتمع
للخل تأثير مدهش على الاكتئاب... تعرف عليه
15 أغسطس, 07:47 GMT
كما أظهرت دراسات أخرى، أجريت على مدار 18 شهرا، نتائج مشابهة على مجموعة من الأطفال الذين تم مسح أدمغتهم قبل وبعد تشخيص الاكتئاب. ويشير العلماء إلى أن توسع الشبكة كان مستقرا ولم يتأثر بتغيرات المزاج، ويمكن اكتشافه لدى الأطفال قبل ظهور الأعراض في مرحلة المراهقة.
وخلصت الدراسة إلى أن توسع هذه الشبكة قد يشكل عامل خطر يمكن اكتشافه قبل الإصابة بالاكتئاب، ما يجعله أحد المساهمين المحتملين في تطور هذا المرض. ومع ذلك، شدد الباحثون على أهمية إجراء المزيد من الدراسات على نطاق أوسع وبفترات زمنية أطول لتحليل هذا الرابط بدقة أكبر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. سقوط صاروخ "أرض – أرض" أطلق من اليمن وسط إسرائيل09:03 GMTВертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала