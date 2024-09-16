دراسة: جينات صديقك تؤثر على صحتك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:33 GMT
30 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيناريو أن تكون إيران وراء محاولة اغتيال ترامب أمر مستبعد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240916/دراسة-جينات-صديقك-تؤثر-على-صحتك-1092791219.html
دراسة: جينات صديقك تؤثر على صحتك
دراسة: جينات صديقك تؤثر على صحتك
سبوتنيك عربي
أكدت دراسة علمية جديدة، أن مخاطر الإصابة بمشكلات صحية، بما فيها إدمان المخدرات والاضطرابات النفسية، تعتمد جزئيًا على التركيبة الجينية لمحيطنا الاجتماعي في... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T17:01+0000
2024-09-16T17:01+0000
مجتمع
علوم
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092791579_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fef70841e8c681b4992474b296bd89f7.jpg
أجرى باحثون من جامعة "روتجرز" في الولايات المتحدة الإمريكية، فحصا على أكثر من 650 ألف سجل صحي سويدي للحصول على بيانات عن أشخاص يعانون من إدمان المخدرات والاضطرابات النفسية والذين تتراوح أعمارهم بين 17 و30 عامًا وعائلاتهم الممتدة، بهدف تحديد احتمالية أن يكون لديهم سمات وراثية لإدمانهم أو اضطرابات المزاج.وقالت جيسيكا سالفاتوري، طبيبة نفسية بالجامعة، إن "الاستعدادات الجينية للأصدقاء المصابين باضطرابات نفسية وتعاطي المخدرات مرتبطة بمخاطر إصابة الفرد بنفس الاضطرابات في مرحلة الشباب المبكر"، مضيفة أن "المدى بعيد للتأثيرات الجينية الاجتماعية"، بحسب البحث المنشور في مجلة الأمريكية "للطب النفسي".وتناولت الدراسة القضايا المتعلقة باضطراب تعاطي المخدرات، واضطراب تعاطي الكحول، والاكتئاب الشديد، واضطراب القلق، حيث تفاوتت احتمالية التأثر بمجموعة الأقران اعتمادا على المشكلة الصحية، ولكن التأثيركان أعلى بالنسبة لاضطرابات تعاطي المخدرات وصل إلى 59% بين أولئك الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية في نفس مجموعات الأقران.ويشار بحسب لأطباء نفسيين، إلى أن الأصدقاء هم أحد أهم طرق تكوين السلوك الشخصي لدى الفرد، ويمكن أن يتعلموا من بعضهم بعضا سواء سلوكيات إيجابية أو سلبية.
https://sarabic.ae/20240916/الحالة-الثالثة-بين-الحياة-والموت-علماء-يكشفون-ظاهرة-غريبة-صور-وفيديو-----1092787208.html
https://sarabic.ae/20240916/اكتشاف-هياكل-غامضة-متخفية-تحت-سطح-المريخ-صور--1092782343.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092791579_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9424ff99cef11f564a030d3e872079c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, أخبار روسيا اليوم
علوم, أخبار روسيا اليوم

دراسة: جينات صديقك تؤثر على صحتك

17:01 GMT 16.09.2024
© Photo / Unsplash/ priscilladupreezأصدقاء
أصدقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© Photo / Unsplash/ priscilladupreez
تابعنا عبر
أكدت دراسة علمية جديدة، أن مخاطر الإصابة بمشكلات صحية، بما فيها إدمان المخدرات والاضطرابات النفسية، تعتمد جزئيًا على التركيبة الجينية لمحيطنا الاجتماعي في مرحلة الطفولة والمراهقة.
أجرى باحثون من جامعة "روتجرز" في الولايات المتحدة الإمريكية، فحصا على أكثر من 650 ألف سجل صحي سويدي للحصول على بيانات عن أشخاص يعانون من إدمان المخدرات والاضطرابات النفسية والذين تتراوح أعمارهم بين 17 و30 عامًا وعائلاتهم الممتدة، بهدف تحديد احتمالية أن يكون لديهم سمات وراثية لإدمانهم أو اضطرابات المزاج.

ووجد الباحثون بالرجوع إلى بيانات المدرسة ومكن العيش، أن هناك علامات تشير إلى وجود علاقة بين درجات المخاطر الجينية والميل إلى تجربة سلوكيات مماثلة لأقران المدرسة وأعضاء آخرين في المجتمع المحلي.

صورة لخلايا تدخل حالة ثالثة بين الحياة والموت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
مجتمع
"الحالة الثالثة" بين الحياة والموت... علماء يكشفون ظاهرة غريبة... صور وفيديو
15:37 GMT
وقالت جيسيكا سالفاتوري، طبيبة نفسية بالجامعة، إن "الاستعدادات الجينية للأصدقاء المصابين باضطرابات نفسية وتعاطي المخدرات مرتبطة بمخاطر إصابة الفرد بنفس الاضطرابات في مرحلة الشباب المبكر"، مضيفة أن "المدى بعيد للتأثيرات الجينية الاجتماعية"، بحسب البحث المنشور في مجلة الأمريكية "للطب النفسي".
وتناولت الدراسة القضايا المتعلقة باضطراب تعاطي المخدرات، واضطراب تعاطي الكحول، والاكتئاب الشديد، واضطراب القلق، حيث تفاوتت احتمالية التأثر بمجموعة الأقران اعتمادا على المشكلة الصحية، ولكن التأثيركان أعلى بالنسبة لاضطرابات تعاطي المخدرات وصل إلى 59% بين أولئك الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية في نفس مجموعات الأقران.
منظر للحفرة في السهل الشمالي العظيم لكوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
مجتمع
اكتشاف هياكل غامضة متخفية تحت سطح المريخ... صور
14:29 GMT

وفقًا للبيانات، يمكن ملاحظة تأثير أصغر ولكنه لا يزال مهمًا بين أولئك الذين يعيشون في نفس المنطقة، وهو أكثر وضوحًا بين سن 16 إلى 19 عامًا - على الرغم من أن المشكلات الصحية يمكن أن تتطور لاحقًا في الحياة.

ويشار بحسب لأطباء نفسيين، إلى أن الأصدقاء هم أحد أهم طرق تكوين السلوك الشخصي لدى الفرد، ويمكن أن يتعلموا من بعضهم بعضا سواء سلوكيات إيجابية أو سلبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفها16:44 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала