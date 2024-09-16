https://sarabic.ae/20240916/دراسة-جينات-صديقك-تؤثر-على-صحتك-1092791219.html
دراسة: جينات صديقك تؤثر على صحتك
دراسة: جينات صديقك تؤثر على صحتك
سبوتنيك عربي
أكدت دراسة علمية جديدة، أن مخاطر الإصابة بمشكلات صحية، بما فيها إدمان المخدرات والاضطرابات النفسية، تعتمد جزئيًا على التركيبة الجينية لمحيطنا الاجتماعي في... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T17:01+0000
2024-09-16T17:01+0000
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أجرى باحثون من جامعة "روتجرز" في الولايات المتحدة الإمريكية، فحصا على أكثر من 650 ألف سجل صحي سويدي للحصول على بيانات عن أشخاص يعانون من إدمان المخدرات والاضطرابات النفسية والذين تتراوح أعمارهم بين 17 و30 عامًا وعائلاتهم الممتدة، بهدف تحديد احتمالية أن يكون لديهم سمات وراثية لإدمانهم أو اضطرابات المزاج.وقالت جيسيكا سالفاتوري، طبيبة نفسية بالجامعة، إن "الاستعدادات الجينية للأصدقاء المصابين باضطرابات نفسية وتعاطي المخدرات مرتبطة بمخاطر إصابة الفرد بنفس الاضطرابات في مرحلة الشباب المبكر"، مضيفة أن "المدى بعيد للتأثيرات الجينية الاجتماعية"، بحسب البحث المنشور في مجلة الأمريكية "للطب النفسي".وتناولت الدراسة القضايا المتعلقة باضطراب تعاطي المخدرات، واضطراب تعاطي الكحول، والاكتئاب الشديد، واضطراب القلق، حيث تفاوتت احتمالية التأثر بمجموعة الأقران اعتمادا على المشكلة الصحية، ولكن التأثيركان أعلى بالنسبة لاضطرابات تعاطي المخدرات وصل إلى 59% بين أولئك الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية في نفس مجموعات الأقران.ويشار بحسب لأطباء نفسيين، إلى أن الأصدقاء هم أحد أهم طرق تكوين السلوك الشخصي لدى الفرد، ويمكن أن يتعلموا من بعضهم بعضا سواء سلوكيات إيجابية أو سلبية.
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علوم, أخبار روسيا اليوم
دراسة: جينات صديقك تؤثر على صحتك
أكدت دراسة علمية جديدة، أن مخاطر الإصابة بمشكلات صحية، بما فيها إدمان المخدرات والاضطرابات النفسية، تعتمد جزئيًا على التركيبة الجينية لمحيطنا الاجتماعي في مرحلة الطفولة والمراهقة.
أجرى باحثون من جامعة "روتجرز" في الولايات المتحدة الإمريكية، فحصا على أكثر من 650 ألف سجل صحي سويدي للحصول على بيانات عن أشخاص يعانون من إدمان المخدرات والاضطرابات النفسية والذين تتراوح أعمارهم بين 17 و30 عامًا وعائلاتهم الممتدة، بهدف تحديد احتمالية أن يكون لديهم سمات وراثية لإدمانهم أو اضطرابات المزاج.
ووجد الباحثون بالرجوع إلى بيانات المدرسة ومكن العيش، أن هناك علامات تشير إلى وجود علاقة بين درجات المخاطر الجينية والميل إلى تجربة سلوكيات مماثلة لأقران المدرسة وأعضاء آخرين في المجتمع المحلي.
وقالت جيسيكا سالفاتوري، طبيبة نفسية بالجامعة، إن "الاستعدادات الجينية للأصدقاء المصابين باضطرابات نفسية وتعاطي المخدرات مرتبطة بمخاطر إصابة الفرد بنفس الاضطرابات في مرحلة الشباب المبكر"، مضيفة أن "المدى بعيد للتأثيرات الجينية الاجتماعية"، بحسب البحث المنشور في مجلة الأمريكية "للطب النفسي
".
وتناولت الدراسة القضايا المتعلقة باضطراب تعاطي المخدرات، واضطراب تعاطي الكحول، والاكتئاب الشديد، واضطراب القلق، حيث تفاوتت احتمالية التأثر بمجموعة الأقران اعتمادا على المشكلة الصحية، ولكن التأثيركان أعلى بالنسبة لاضطرابات تعاطي المخدرات وصل إلى 59% بين أولئك الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية في نفس مجموعات الأقران.
وفقًا للبيانات، يمكن ملاحظة تأثير أصغر ولكنه لا يزال مهمًا بين أولئك الذين يعيشون في نفس المنطقة، وهو أكثر وضوحًا بين سن 16 إلى 19 عامًا - على الرغم من أن المشكلات الصحية يمكن أن تتطور لاحقًا في الحياة.
ويشار بحسب لأطباء نفسيين، إلى أن الأصدقاء هم أحد أهم طرق تكوين السلوك الشخصي لدى الفرد، ويمكن أن يتعلموا من بعضهم بعضا سواء سلوكيات إيجابية أو سلبية.