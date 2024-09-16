اكتشاف هياكل غامضة متخفية تحت سطح المريخ... صور
© Photo / ESA/DLR/Freie Universitat Berlin (G. Neukum) منظر للحفرة في "السهل الشمالي العظيم" لكوكب المريخ
تابعنا عبر
قدم فريق من العلماء خريطة جديدة لجاذبية المريخ في مؤتمر "يوروبلانيت للعلوم 2024"، تُظهر هياكل غامضة متخفية تحت سطح المريخ.
تُظهر الخريطة وجود هياكل كثيفة وواسعة النطاق تحت محيط المريخ، وتُظهر عمليات الوشاح التي تؤثر على جبل أوليمبوس، أكبر بركان في النظام الشمسي.
تتضمن الخريطة والتحليل الجديدان بيانات من بعثات متعددة، بما في ذلك مهمة ناسا "إن سايت" (استكشاف الداخل باستخدام التحقيقات الزلزالية والجيوديسيا ونقل الحرارة). كما أظهرت الخريطة بيانات من الانحرافات الصغيرة في الأقمار الصناعية في أثناء دورانها حول المريخ.
A gravity map of Mars shows subsurface mysteries, some of them connected to features on the surface, some of them hidden: https://t.co/yobiPtGMUH pic.twitter.com/BNxKAhLw7O— Austr. Space Forum (@oewf) September 15, 2024
يعمل الجيولوجيون بمفهوم يسمى توازن الانحناء، يصف كيف تستجيب الطبقة الصلبة الخارجية للكوكب للتحميل والتفريغ على نطاق واسع. تُسمى هذه الطبقة بالغلاف الصخري وتتكون من القشرة والجزء العلوي من الوشاح.
A Gravity Map of Mars Uncovers Subsurface Mysteries https://t.co/kfG6i4VQwQ pic.twitter.com/4ZshkRot0b— Bryan Kelly (@BryanKeIIy) September 14, 2024
عندما يزداد وزن شيء ثقيل في الغلاف الصخري، فإنه يستجيب بالغرق. على سطح الأرض، تُعد غرينلاند مثالاً جيدًا على ذلك، حيث تضع الطبقة الجليدية الضخمة ضغطًا عليها. ومع ذوبان صفائح الجليد بسبب الانحباس الحراري العالمي، سترتفع غرينلاند.
This is Mars!— Curiosity (@MAstronomers) June 8, 2024
An awe-inspiring view of Valles Marineris on Mars to be specific, meticulously modeled using Viking global composite imagery, reveals the vastness and intricate details of one of the most colossal canyon systems in our solar system. pic.twitter.com/Rt8rJUm0aG
غالبًا ما يتسبب هذا الانحناء للأسفل في ارتفاع المناطق المحيطة، على الرغم من أن التأثير طفيف. وكلما كان الحمل أكبر، كان الانحناء للأسفل أكثر وضوحًا، على الرغم من أنه يعتمد أيضًا على قوة الغلاف الصخري ومرونته. تُعَد معادلة الانحناء فكرة بالغة الأهمية لفهم ارتداد الأنهار الجليدية وتكوين الجبال وتكوين الأحواض الرسوبية.
12 سبتمبر, 10:58 GMT
يقول مؤلفو الدراسة الجديدة إن العلماء بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية عمل معادلة الانحناء على المريخ. ويرجع هذا إلى جبل أوليمبوس، أكبر بركان في النظام الشمسي، والمنطقة البركانية بأكملها المسماة "ثارسيس رايز"، أو "ثارسيس مونتيس".
تعد منطقة "ثارسيس مونتيس" منطقة بركانية شاسعة تضم ثلاثة براكين درعية هائلة أخرى هي جبل أرسيا، وبافونيس مونس، وأسكرايوس مونس. وتنص نظرية توازن الانحناء على أن هذه المنطقة الضخمة يجب أن تجبر سطح الكوكب على النزول إلى الأسفل. لكن العكس هو الصحيح.
26 يوليو, 11:41 GMT
يقول العلماء: "هذا يعني أننا بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية فهمنا لدعم البركان الكبير ومحيطه. تتوافق إشارة الجاذبية على سطحه جيدًا مع نموذج يعتبر الكوكب غلافًا رقيقًا". يُظهر البحث أن العمليات النشطة في الوشاح المريخي تدفع جبل ثارسيس مونتيس إلى الأعلى.
يكتب المؤلفون: "يبدو أن هناك كتلة كبيرة (شيء خفيف) في عمق طبقة المريخ، ربما ترتفع من الوشاح، ويُظهِر هذا أن المريخ قد يكون لا يزال يشهد حركات نشطة تحدث داخله، مما يؤدي إلى ظهور أشياء بركانية جديدة على السطح".
8 سبتمبر, 05:30 GMT
وهناك جدال حول مدى النشاط البركاني للمريخ. على الرغم من عدم وجود سمات بركانية نشطة على الكوكب، إلا أن الأبحاث تُظهر أن منطقة ثارسيس قد عادت إلى السطح في الماضي الجيولوجي القريب خلال عشرات الملايين من السنين القليلة الماضية.
كما وجد الباحثون شذوذًا جاذبية أخرى، وقد اكتشفوا هياكل كثيفة غامضة تحت السهول القطبية الشمالية للمريخ. وهي مدفونة تحت طبقة سميكة وناعمة من الرواسب التي ربما تكون قد ترسبت على قاع البحر القديم.
25 أغسطس, 20:48 GMT
وتبلغ كثافة هذه الشذوذات نحو 300-400 كلغم/م3 أكثر من المناطق المحيطة بها. ويعاني قمر الأرض من شذوذات جاذبية مرتبطة بأحواض الاصطدام العملاقة. ويعتقد العلماء أن الأجسام التي تسببت في هذه الأحواض كانت أكثر كثافة من القمر، وأصبحت كتلتها جزءًا من القمر.
13 أغسطس, 08:33 GMT
كما تظهر أحواض الاصطدام على المريخ شذوذات جاذبية. ومع ذلك، لا تظهر الشذوذات في نصف الكرة الشمالي للمريخ أي آثار لها على السطح.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، سيساعدنا الاكتشاف الجديد في معرفة المزيد عن الميزات الخفية الغامضة على المريخ، ودراسة الحمل الحراري المستمر في الوشاح، بالإضافة إلى فهم العمليات السطحية الديناميكية، مثل التغيرات الموسمية الجوية، واكتشاف خزانات المياه الجوفية.