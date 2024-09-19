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الجوع يفتك باليمنيين
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10:53 GMT
7 د
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ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
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https://sarabic.ae/20240919/طبيبة-روسية-تكشف-سبب-الزيادة-في-عدد-الأمراض-النفسية-والجسدية-التي-تصيبنا-1092889376.html
طبيبة روسية تكشف سبب الزيادة في عدد الأمراض النفسية والجسدية التي تصيبنا
طبيبة روسية تكشف سبب الزيادة في عدد الأمراض النفسية والجسدية التي تصيبنا
سبوتنيك عربي
كشفت طبيبة روسية عن السبب في الزيادة الكبيرة في عدد الأمراض النفسية والعقلية والجسدية التي تصيب البشر في عصرنا الحالي. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T12:24+0000
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مجتمع
الصحة
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وصرّحت الدكتورة في العلوم النفسية، أستاذة قسم التربية وعلم النفس الطبي في جامعة "سيتشينوف"، ألكسندرينا غريغورييفا، أن وتيرة الحياة الحديثة والشعور الدائم بتعدد المهام يؤدي إلى كثرة التوتر، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الأمراض النفسية والجسدية.وأشارت غريغورييفا أنه بشكل عام، في العالم الحديث، يعيش الناس بسرعة كبيرة وهم مشغولون للغاية، أي ليس لديهم الوقت الكافي.وأوضحت أن وتيرة الحياة هذه والشعور بتعدد المهام يؤدي إلى الكثير من التوتر، وهو ما يؤثر بدوره على الصحة العقلية والجسدية.
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الصحة
الصحة

طبيبة روسية تكشف سبب الزيادة في عدد الأمراض النفسية والجسدية التي تصيبنا

12:24 GMT 19.09.2024
© Photo / unsplash/Christian Erfurtالتوتر
التوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Photo / unsplash/Christian Erfurt
تابعنا عبر
كشفت طبيبة روسية عن السبب في الزيادة الكبيرة في عدد الأمراض النفسية والعقلية والجسدية التي تصيب البشر في عصرنا الحالي.
وصرّحت الدكتورة في العلوم النفسية، أستاذة قسم التربية وعلم النفس الطبي في جامعة "سيتشينوف"، ألكسندرينا غريغورييفا، أن وتيرة الحياة الحديثة والشعور الدائم بتعدد المهام يؤدي إلى كثرة التوتر، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الأمراض النفسية والجسدية.

وقالت غريغورييفا خلال مؤتمر علمي بمشاركة دولية: "ما نراه هو زيادة كبيرة في عدد الأمراض العقلية والجسدية والنفسية الجسدية".

صورة للعين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
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وأشارت غريغورييفا أنه بشكل عام، في العالم الحديث، يعيش الناس بسرعة كبيرة وهم مشغولون للغاية، أي ليس لديهم الوقت الكافي.
وأوضحت أن وتيرة الحياة هذه والشعور بتعدد المهام يؤدي إلى الكثير من التوتر، وهو ما يؤثر بدوره على الصحة العقلية والجسدية.
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