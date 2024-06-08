https://sarabic.ae/20240608/دراسة--تحفيز-الدماغ-كهربائيًا-قد-يساعدك-في-السيطرة-على-شراهة-الطعام-1089644541.html
دراسة: تحفيز الدماغ كهربائيًا قد يساعدك في السيطرة على شراهة الطعام
دراسة: تحفيز الدماغ كهربائيًا قد يساعدك في السيطرة على شراهة الطعام
سبوتنيك عربي
توصلت دراسة حديثة إلى أنه يمكن السيطرة على شراهة الطعام من خلال التحفيز الكهربائي للدماغ، ويعتمد نظام (tDCS) على تمرير تيار كهربائي ضعيف عبر فروة الرأس، لتحفيز... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T16:30+0000
2024-06-08T16:30+0000
2024-06-08T16:30+0000
مجتمع
الصحة
منظمة الصحة العالمية
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1b/1087432700_0:142:2738:1682_1920x0_80_0_0_dabf85115011c6d1df5cf3dcb8c83f27.jpg
ووجدت الدراسة أن اللذين تعرضوا إلى (tDCS) شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في نوبات الشراهة، مقارنةً بالمجموعة الضابطة التي تلقت علاجًا وهميًا، وذلك خلال إطار زمني مدته 6 أسابيع.كما أفاد المرضى بتحسن في أعراض أخرى للشراهة العصبي، مثل الاكتئاب والقلق، وتحسين نوعية حياتهم.وقالت الدكتورة ميكايلا فلين، الباحثة المشاركة في معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم الأعصاب (IoPPN) في كينغز كوليدج لندن، والمؤلفة الأولى للدراسة إن "العلاجات الحالية لاضطراب الشراهة عند تناول الطعام فعالة فقط لدى بعض الأشخاص ويحتاج الكثير منهم إلى المزيد".وأضافت: "دراستنا هي الأولى التي تبحث في خيار جديد للعلاج المنزلي الذي يقدم نهجًا مختلفًا لعلاج اضطراب الشراهة في الأكل".حيث أفاد الأشخاص الذين تعرضوا لتلك التقنية أنهم فقدوا ما يصل إلى 4 كيلوغرامات منذ بداية العملية، مما يعني أن تحفيز الدماغ كهربائيا قد يساعد في علاج نهم الطعام وفقدان الوزن.
https://sarabic.ae/20240607/اكتئاب-ما-قبل-الولادة-مرتبط-بالتغذية-إليك-الحل--1089625771.html
https://sarabic.ae/20240407/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-الوحدة-وانجذاب-النساء-للطعام-غير-الصحي-1087766712.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1b/1087432700_153:0:2586:1825_1920x0_80_0_0_52ec1118674352bd5954bb32f4121b2b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة, منظمة الصحة العالمية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم
الصحة, منظمة الصحة العالمية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم
دراسة: تحفيز الدماغ كهربائيًا قد يساعدك في السيطرة على شراهة الطعام
توصلت دراسة حديثة إلى أنه يمكن السيطرة على شراهة الطعام من خلال التحفيز الكهربائي للدماغ، ويعتمد نظام (tDCS) على تمرير تيار كهربائي ضعيف عبر فروة الرأس، لتحفيز مناطق محددة من الدماغ، من شأنها السيطرة على السلوك.
ووجدت الدراسة
أن اللذين تعرضوا إلى (tDCS) شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في نوبات الشراهة، مقارنةً بالمجموعة الضابطة التي تلقت علاجًا وهميًا، وذلك خلال إطار زمني مدته 6 أسابيع.
كما أفاد المرضى بتحسن في أعراض أخرى للشراهة العصبي، مثل الاكتئاب والقلق، وتحسين نوعية حياتهم.
وقالت الدكتورة ميكايلا فلين، الباحثة المشاركة في معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم الأعصاب (IoPPN) في كينغز كوليدج لندن، والمؤلفة الأولى للدراسة إن "العلاجات الحالية لاضطراب الشراهة عند تناول الطعام فعالة فقط لدى بعض الأشخاص ويحتاج الكثير منهم إلى المزيد".
وأضافت: "دراستنا هي الأولى التي تبحث في خيار جديد للعلاج المنزلي الذي يقدم نهجًا مختلفًا لعلاج اضطراب الشراهة في الأكل".
حيث أفاد الأشخاص الذين تعرضوا لتلك التقنية أنهم فقدوا ما يصل إلى 4 كيلوغرامات منذ بداية العملية، مما يعني أن تحفيز الدماغ كهربائيا قد يساعد في علاج نهم الطعام وفقدان الوزن.