https://sarabic.ae/20240916/طبيب-أعصاب-يحذر-من-آثار-تناول-القهوة-1092754683.html

طبيب أعصاب يحذر من آثار تناول القهوة

طبيب أعصاب يحذر من آثار تناول القهوة

سبوتنيك عربي

كشف طبيب أعصاب روسي عن الأشخاص الذين يتوجب عليهم عدم شرب القهوة، كونها يمكن أن تؤدي إلى نتائج وآثار خطيرة بالنسبة لهم. 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T06:16+0000

2024-09-16T06:16+0000

2024-09-16T06:16+0000

مجتمع

علوم

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وجاءت تصريحات طبيب الأعصاب، فلاديمير مارتينوف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق وارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الجهاز الهضمي يجب ألا يفرطوا في تناول القهوة".وأضاف: "مع الاستهلاك اليومي للقهوة أو الاستخدام المفرط، قد يصبح الشخص سريع الانفعال أو القلق، وقد يعاني الأشخاص، الذين يعانون من اضطرابات القلق وسرعة ضربات القلب، من الشعور بالأرق".ونصح الطبيب الروسي الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة أو التهاب المعدة بالانتباه إلى كمية القهوة التي يتناولونها، لأنها يمكن أن تسبب اضطرابًا في الجهاز الهضمي، مشيرًا إلى أن "الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن للكافيين أن يزيد من ارتفاع ضغط الدم لديهم، على الرغم من أن هذا الأمر على المدى القصير"، وتابع: "إذا كنت تشرب القهوة بعد الغداء أو قبل النوم، فقد يضطرب النوم لديك وقد يظهر الأرق".كما تحدث طبيب الأعصاب عن تأثير "التسامح"، وهو أن يعتاد الجسم على كمية كبيرة من القهوة، حيث سيحتاج الشخص إلى شرب المزيد والمزيد من القهوة لتحقيق نفس التأثير من اليقظة والتركيز.وخلص مارتينوف، بالقول إن "ذلك يمكن أن يتطور إلى الإدمان، ويصاب الإنسان بالصداع، ويتعب بسرعة إذا لم يشرب القهوة".

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