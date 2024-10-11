https://sarabic.ae/20241011/علماء-يكتشفون-مئات-الفيروسات-الجديدة-في-رؤوس-الدش-وفرش-الأسنان-1093658554.html

علماء يكتشفون مئات الفيروسات الجديدة في رؤوس الدش وفرش الأسنان

علماء يكتشفون مئات الفيروسات الجديدة في رؤوس الدش وفرش الأسنان

سبوتنيك عربي

توصلت دراسة حديثة إلى أن تركيبات الحمام الشائعة، مثل رؤوس الدش، وفرشاة الأسنان تعج بالفيروسات التي تهاجم البكتيريا وليس البشر. 11.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-11T15:17+0000

2024-10-11T15:17+0000

2024-10-11T15:16+0000

مجتمع

علوم

فيروسات

أسنان

حمام

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ويقدم هذا الاكتشاف طرقًا واعدة لعلاج الالتهابات البكتيرية العنيدة، ويؤكد على سلامة الميكروبات المنزلية.وخلال دراسة رائدة بقيادة جامعة نورث وسترن، اكتشف علماء الأحياء الدقيقة أن رؤوس الدش وفرشاة الأسنان، تعج بمجموعة متنوعة بشكل لا يصدق من الفيروسات، معظمها لم يُشاهد من قبل.وفي حين قد يبدو هذا مثيرًا للقلق، فإن الأخبار المطمئنة، هي أن هذه الفيروسات ليست ضارة بالبشر، بدلاً من ذلك، تستهدف البكتيريا.الكائنات الحية الدقيقة التي تم تحديدها في الدراسة تُعرف باسم البكتيريا العاثية، أو "العاثيات"، وهي فيروسات تصيب البكتيريا، وتتكاثر داخلها، وعلى الرغم من المعرفة المحدودة عنها، فقد جذبت العاثيات مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا لإمكاناتها في علاج الالتهابات البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية، حيث يمكن أن توفر الفيروسات غير المعروفة سابقًا والمختبئة في حماماتنا موارد قيمة لهذه التطبيقات الطبية.رأس الدش القديم في الدراسة الجديدة، تضمنت العينات التي تم جمعها من رؤوس الدش، وفرشاة الأسنان أكثر من 600 فيروس مختلف، ولم تكن هناك عينتان متشابهتان. وقالت هارتمان: "بدأ هذا المشروع كفضول، أردنا أن نعرف ما هي الميكروبات التي تعيش في منازلنا. إذا فكرت في البيئات الداخلية، فإن الأسطح مثل الطاولات والجدران يصعب حقًا على الميكروبات العيش عليها، تفضل الميكروبات البيئات التي تحتوي على الماء، وأين يوجد الماء؟ داخل رؤوس الدش وعلى فرشاة الأسنان الخاصة بنا."تسخير تنوع الفيروسات للابتكار الطبي بعد تحديد خصائص البكتيريا، استخدمت هارتمان تسلسل الحمض النووي لفحص الفيروسات التي تعيش على نفس العينات، وأصابتها الدهشة على الفور، في المجموع، تضمنت العينات أكثر من 600 فيروس مختلف - ولم تكن هناك عينتان متشابهتان.ولكن في الوقت نفسه، تحذر هارتمان الناس من القلق بشأن الكائنات الدقيقة، غير المرئية التي تعيش داخل حماماتنا، فبدل البحث عن سوائل التنظيف، يمكن للناس نقع رؤوس الدش في الخل لإزالة تراكم الكالسيوم أو ببساطة غسلها بالماء والصابون العادي.وتقول هارتمان إنه يجب على الناس استبدال رؤوس فرشاة الأسنان بانتظام، كما أن هارتمان ليست من محبي فرشاة الأسنان المضادة للميكروبات، والتي قالت إنها يمكن أن تؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. وقالت: "الميكروبات موجودة في كل مكان، والغالبية العظمى منها لن تجعلنا مرضى، كلما هاجمتهم بالمطهرات، كلما زادت احتمالية تطويرهم للمقاومة أو صعوبة علاجهم، يتعين علينا جميعًا أن نحتضنهم".أطباء جزائريون يجرون عملية جراحية خطيرة وينجحون بفصل توأم متصلطريقة سهلة لإطالة العمر تحددها دراسة واعدةطبيبة روسية تحدد جزءا خطيرا من الدجاج يجب عدم تناوله

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علوم, فيروسات, أسنان, حمام