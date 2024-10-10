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مقاتلات روسية تستهدف منصات إطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية في أوكرانيا
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https://sarabic.ae/20241010/أطباء-جزائريون-يجرون-عملية-جراحية-خطيرة-وينجحون-بفصل-توأم-متصل-1093604355.html
أطباء جزائريون يجرون عملية جراحية خطيرة وينجحون بفصل توأم متصل
أطباء جزائريون يجرون عملية جراحية خطيرة وينجحون بفصل توأم متصل
سبوتنيك عربي
نفذ الفريق الطبي المتخصص بجراحة الأطفال في مدينة العلمة التابعة لولاية سطيف الجزائرية، اليوم الخميس، عملية فصل توأم يبلغ من العمر 26 شهرًا من ولاية المسيلة. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T09:02+0000
2024-10-10T09:02+0000
مجتمع
الصحة
منوعات
توأم
الجزائر
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وأشرف رئيس قسم جراحة الأطفال بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالأم والطفل، الطبيب عاشوري جلول، على العملية المعقدة لهذه الحالة النادرة.وحسب موقع "النهار أون لاين"، كانت هذه العملية سابقا، تجرى خارج البلاد، غير أن خبرة وكفاءة الأطقم الطبية العاملة بالمؤسسة، إضافة لتوفر الأجهزة الحديثة، عزز فرص النجاح.وحسب ما نشرته إذاعة "سطيف"، فقد استغرقت العملية 6 ساعات، حيث تكللت بالنجاح، إثر جهود الأطقم الطبية، من تخصصات الإنعاش وجراحة الأطفال والأطقم الطبية المساعدة.وتعكس العملية، حسب "النهار أون لاين"، التفوق الطبي الذي تعيشه المؤسسة، إضافة "للدعم والمرافقة المستمرة من طرف الإدارة"، لتطوير المؤسسة المتخصصة ورفع الجودة والكفاءة.
https://sarabic.ae/20241009/علماء-روس-يبتكرون-نظاما-غذائيا-يسرع-من-تعافي-مرضى-السرطان-بعد-الجراحة-1093571548.html
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الصحة, منوعات, توأم, الجزائر
الصحة, منوعات, توأم, الجزائر

أطباء جزائريون يجرون عملية جراحية خطيرة وينجحون بفصل توأم متصل

09:02 GMT 10.10.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورعملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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نفذ الفريق الطبي المتخصص بجراحة الأطفال في مدينة العلمة التابعة لولاية سطيف الجزائرية، اليوم الخميس، عملية فصل توأم يبلغ من العمر 26 شهرًا من ولاية المسيلة.
وأشرف رئيس قسم جراحة الأطفال بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالأم والطفل، الطبيب عاشوري جلول، على العملية المعقدة لهذه الحالة النادرة.
وحسب موقع "النهار أون لاين"، كانت هذه العملية سابقا، تجرى خارج البلاد، غير أن خبرة وكفاءة الأطقم الطبية العاملة بالمؤسسة، إضافة لتوفر الأجهزة الحديثة، عزز فرص النجاح.
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أمس, 09:00 GMT
وحسب ما نشرته إذاعة "سطيف"، فقد استغرقت العملية 6 ساعات، حيث تكللت بالنجاح، إثر جهود الأطقم الطبية، من تخصصات الإنعاش وجراحة الأطفال والأطقم الطبية المساعدة.
وتعكس العملية، حسب "النهار أون لاين"، التفوق الطبي الذي تعيشه المؤسسة، إضافة "للدعم والمرافقة المستمرة من طرف الإدارة"، لتطوير المؤسسة المتخصصة ورفع الجودة والكفاءة.
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