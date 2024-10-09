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https://sarabic.ae/20241009/طبيبة-روسية-تحدد-جزءا-خطيرا-من-الدجاج-يجب-عدم-تناوله--1093580468.html
طبيبة روسية تحدد جزءا خطيرا من الدجاج يجب عدم تناوله
طبيبة روسية تحدد جزءا خطيرا من الدجاج يجب عدم تناوله
سبوتنيك عربي
أوضحت ناتاليا سيشيفا، الطبيبة الروسية المتخصصة بأمراض الجهاز الهضمي، أي أجزاء من الدجاج أكثر صحة من غيرها، وأي جزء من الأفضل عدم تناوله. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T11:50+0000
2024-10-09T11:50+0000
مجتمع
علوم
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وقالت سيشيفا لوكالة "سبوتنيك"، إن "لحوم الدواجن البيضاء تحتوي على كمية قليلة من الدهون، لذلك يعتبر معظم الخبراء أن الصدر هو الجزء الأكثر صحة في ذبيحة الدجاج. ومع ذلك، فإن التنوع مهم في التغذية، لذا لا يجب أن تتخلى عن الفخذين والساقين".وأشارت إلى أن الجلد يحتوي على معظم الدهون المشبعة، لذا يجب التخلص دائمًا من هذا الجزء من الدجاج.وأضافت الطبيبة: "يتحول الكثير من الناس إلى تناول لحوم الدواجن، ويتخلون عن لحم الخنزير أو لحم البقر، ولكن في الوقت نفسه، يأكلون سيقان الدجاج أو الأجنحة مع الجلد. فالدجاج يحتوي على ذات كمية الدهون التي يحتوي عليها لحم الخنزير أو اللحم البقري الدسم إذا لم نزل الجلد، حتى لو كان جزء من الصدر مع الجلد".وأردفت: "لا ينبغي عليك تضمين الدجاج في نظامك الغذائي بشكل يومي، ومن الأفضل استبداله بالأسماك وأنواع اللحوم الأخرى".
https://sarabic.ae/20241009/علماء-روس-يبتكرون-نظاما-غذائيا-يسرع-من-تعافي-مرضى-السرطان-بعد-الجراحة-1093571548.html
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علوم
علوم

طبيبة روسية تحدد جزءا خطيرا من الدجاج يجب عدم تناوله

11:50 GMT 09.10.2024
© Photo / unsplash/ Sven Lippmannدجاجة كاملة تُطهى على الشواية
دجاجة كاملة تُطهى على الشواية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© Photo / unsplash/ Sven Lippmann
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أوضحت ناتاليا سيشيفا، الطبيبة الروسية المتخصصة بأمراض الجهاز الهضمي، أي أجزاء من الدجاج أكثر صحة من غيرها، وأي جزء من الأفضل عدم تناوله.
وقالت سيشيفا لوكالة "سبوتنيك"، إن "لحوم الدواجن البيضاء تحتوي على كمية قليلة من الدهون، لذلك يعتبر معظم الخبراء أن الصدر هو الجزء الأكثر صحة في ذبيحة الدجاج. ومع ذلك، فإن التنوع مهم في التغذية، لذا لا يجب أن تتخلى عن الفخذين والساقين".

وتابعت: "يمكن استخدام الساق والفخذ أيضاً، ولكنني أنصح باستخدامهما في وجبة الغداء والصدر الأصغر حجماً في وجبة العشاء. فالصدر قليل الدهون جداً. أما الستقين والفخذين فهي أقرب إلى اللحوم الحمراء، وتحتوي على كمية كافية من الدهون المشبعة، التي لا نزيلها تمامًا من النظام الغذائي، ولكن في الوقت نفسه نحد منها".

وأشارت إلى أن الجلد يحتوي على معظم الدهون المشبعة، لذا يجب التخلص دائمًا من هذا الجزء من الدجاج.
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وأضافت الطبيبة: "يتحول الكثير من الناس إلى تناول لحوم الدواجن، ويتخلون عن لحم الخنزير أو لحم البقر، ولكن في الوقت نفسه، يأكلون سيقان الدجاج أو الأجنحة مع الجلد. فالدجاج يحتوي على ذات كمية الدهون التي يحتوي عليها لحم الخنزير أو اللحم البقري الدسم إذا لم نزل الجلد، حتى لو كان جزء من الصدر مع الجلد".

وقالت إن الفائدة الأكبر للجسم تأتي من الدجاج المطبوخ على البخار أو المسلوق بطريقة الـ"سو فيد" (طريقة للطهي الطويل الأمد في حمام مائي عند درجة حرارة منخفضة)، وأوضحت أنه من الممكن أيضًا طبخ الدجاح في الفرن، ولكن الأهم هو عدم ظهور طبقة الاحتراق.

وأردفت: "لا ينبغي عليك تضمين الدجاج في نظامك الغذائي بشكل يومي، ومن الأفضل استبداله بالأسماك وأنواع اللحوم الأخرى".
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