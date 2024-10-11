https://sarabic.ae/20241011/دراسة-الذكاء-الاصطناعي-يكتشف-أكثر-من-70-ألف-فيروس-جديد-باستخدام-المادة-المظلمة-1093656563.html
دراسة: الذكاء الاصطناعي يكتشف أكثر من 70 ألف فيروس جديد باستخدام "المادة المظلمة"
دراسة: الذكاء الاصطناعي يكتشف أكثر من 70 ألف فيروس جديد باستخدام "المادة المظلمة"
سبوتنيك عربي
استخدم باحثون، الذكاء الاصطناعي للكشف عن 70500 فيروس، لم تكن معروفة من قبل للعلم، منوهين إلى أن الكثير منها غريب، ولا يشبه الأنواع المعروفة. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T14:05+0000
2024-10-11T14:05+0000
2024-10-11T14:05+0000
مجتمع
فيروسات
العالم
أخبار الذكاء الاصطناعي
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092530757_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_515dbad147871a13e2ff9fd5de13a9d7.jpg
وتم تحديد فيروسات الحمض النووي الريبي باستخدام علم الجينات، حيث يقوم العلماء بأخذ عينات من جميع الجينومات الموجودة في البيئة، دون الحاجة إلى زراعة فيروسات فردية، وتُظهر الطريقة إمكانات الذكاء الاصطناعي لاستكشاف "المادة المظلمة" في عالم فيروس الحمض النووي الريبي.وقال أرتيم بابايان، عالم الفيروسات الحاسوبية في جامعة تورنتو في كندا، لمجلة "نيتشر": واستخدمت الدراسات السابقة، التعلم الآلي للعثور على فيروسات جديدة في بيانات التسلسل، وتأخذ الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة "سيل" هذا الأسبوع، هذا العمل خطوة أبعد وتستخدمه للنظر في هياكل البروتين المتوقعة.ويتضمن نموذج الذكاء الاصطناعي أداة للتنبؤ بالبروتين، تسمى "إي إس إم فولد"، والتي طورها باحثون في شركة "ميتا" (المالكة لفيسبوك وأنستغرام، المحظورين في روسيا بسبب أنشطتهم المتطرفة).الفيروسات المفقودة في عام 2022، بحث بابايان وزملاؤه في 5.7 مليون عينة جينومية مؤرشفة، في قواعد بيانات متاحة للجمهور، وحددوا ما يقرب من 132000 فيروس ريبي جديد.وذهب شي مانغ، عالم الأحياء التطوري في جامعة "صن يات صن" في شنتشن، الصين، والمؤلف المشارك في الدراسة، وزملاؤه للبحث عن فيروسات لم يتم التعرف عليها سابقًا في عينات جينومية متاحة للجمهور.ويقول بابايان إن توسيع مجموعة الفيروسات المعروفة يجعل من السهل العثور على المزيد من الفيروسات المشابهة، "فجأة يمكنك رؤية أشياء لم تكن تراها من قبل".لم يتمكن الفريق من تحديد مضيفات الفيروسات التي حددوها، والتي يجب التحقيق فيها بشكل أكبر، كما قالت ماهار. ويعمل شي الآن على تطوير نموذج للتنبؤ بمضيفات فيروسات الحمض النووي الريبي، التي تم تحديدها حديثًا، ويأمل أن يساعد هذا الباحثين على فهم الأدوار التي تلعبها الفيروسات في بيئاتها.عالم يحذر من اشتداد عاصفة مغناطيسية بسبب انبعاثات البلازمادراسة: دولة عربية تستخدم "القوة الناعمة" للتأثير في الخارج
https://sarabic.ae/20241011/عالم-عربي-ضمن-قائمة-الـ2-الأكثر-تأثيرا-في-العالم-1093654823.html
https://sarabic.ae/20241011/علماء-يرصدون-فقاعات-مغناطيسية-تحيط-بـحزام-المادة-المظلمة-حول-درب-التبانة-1093650260.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092530757_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_bb76fd21112c5a01c7362d1ea81f1966.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فيروسات, العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي, علوم
فيروسات, العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي, علوم
دراسة: الذكاء الاصطناعي يكتشف أكثر من 70 ألف فيروس جديد باستخدام "المادة المظلمة"
استخدم باحثون، الذكاء الاصطناعي للكشف عن 70500 فيروس، لم تكن معروفة من قبل للعلم، منوهين إلى أن الكثير منها غريب، ولا يشبه الأنواع المعروفة.
وتم تحديد فيروسات الحمض النووي الريبي باستخدام علم الجينات، حيث يقوم العلماء بأخذ عينات من جميع الجينومات الموجودة في البيئة، دون الحاجة إلى زراعة فيروسات فردية، وتُظهر الطريقة إمكانات الذكاء الاصطناعي لاستكشاف "المادة المظلمة" في عالم فيروس الحمض النووي الريبي.
وقال أرتيم بابايان، عالم الفيروسات الحاسوبية في جامعة تورنتو في كندا، لمجلة "نيتشر"
:
الفيروسات هي كائنات دقيقة منتشرة تصيب الحيوانات والنباتات وحتى البكتيريا، ومع ذلك تم تحديد ووصف جزء صغير منها فقط، هناك في الأساس حفرة لا نهاية لها، من الفيروسات لاكتشافها، بعض هذه الفيروسات يمكن أن تسبب أمراضًا لدى البشر، مما يعني أن وصفها يمكن أن يساعد في تفسير الأمراض الغامضة".
واستخدمت الدراسات السابقة، التعلم الآلي للعثور على فيروسات جديدة في بيانات التسلسل، وتأخذ الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة "سيل" هذا الأسبوع، هذا العمل خطوة أبعد وتستخدمه للنظر في هياكل البروتين المتوقعة.
ويتضمن نموذج الذكاء الاصطناعي أداة للتنبؤ بالبروتين، تسمى "إي إس إم فولد"، والتي طورها باحثون في شركة "ميتا" (المالكة لفيسبوك وأنستغرام، المحظورين في روسيا بسبب أنشطتهم المتطرفة).
في عام 2022، بحث بابايان وزملاؤه في 5.7 مليون عينة جينومية مؤرشفة، في قواعد بيانات متاحة للجمهور، وحددوا ما يقرب من 132000 فيروس ريبي جديد.
وذهب شي مانغ، عالم الأحياء التطوري في جامعة "صن يات صن" في شنتشن، الصين، والمؤلف المشارك في الدراسة، وزملاؤه للبحث عن فيروسات لم يتم التعرف عليها سابقًا في عينات جينومية متاحة للجمهور.
وتقول جاكي ماهار، عالمة الفيروسات التطورية في المركز الأسترالي للاستعداد للأمراض التابع لمنظمة البحوث العلمية والصناعية الكومنولثية في جيلونج: "إنه نهج واعد حقًا لتوسيع نطاق الفيروسات". وتقول إن تحديد خصائص الفيروسات سيساعد الباحثين على فهم أصول الميكروبات وكيف تطورت في مضيفين مختلفين.
ويقول بابايان إن توسيع مجموعة الفيروسات المعروفة يجعل من السهل العثور على المزيد من الفيروسات المشابهة، "فجأة يمكنك رؤية أشياء لم تكن تراها من قبل".
لم يتمكن الفريق من تحديد مضيفات الفيروسات التي حددوها، والتي يجب التحقيق فيها بشكل أكبر، كما قالت ماهار.
ويعمل شي الآن على تطوير نموذج للتنبؤ بمضيفات فيروسات الحمض النووي الريبي، التي تم تحديدها حديثًا، ويأمل أن يساعد هذا الباحثين على فهم الأدوار التي تلعبها الفيروسات في بيئاتها.