https://sarabic.ae/20241011/دراسة-الذكاء-الاصطناعي-يكتشف-أكثر-من-70-ألف-فيروس-جديد-باستخدام-المادة-المظلمة-1093656563.html

دراسة: الذكاء الاصطناعي يكتشف أكثر من 70 ألف فيروس جديد باستخدام "المادة المظلمة"

دراسة: الذكاء الاصطناعي يكتشف أكثر من 70 ألف فيروس جديد باستخدام "المادة المظلمة"

سبوتنيك عربي

استخدم باحثون، الذكاء الاصطناعي للكشف عن 70500 فيروس، لم تكن معروفة من قبل للعلم، منوهين إلى أن الكثير منها غريب، ولا يشبه الأنواع المعروفة. 11.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-11T14:05+0000

2024-10-11T14:05+0000

2024-10-11T14:05+0000

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وتم تحديد فيروسات الحمض النووي الريبي باستخدام علم الجينات، حيث يقوم العلماء بأخذ عينات من جميع الجينومات الموجودة في البيئة، دون الحاجة إلى زراعة فيروسات فردية، وتُظهر الطريقة إمكانات الذكاء الاصطناعي لاستكشاف "المادة المظلمة" في عالم فيروس الحمض النووي الريبي.وقال أرتيم بابايان، عالم الفيروسات الحاسوبية في جامعة تورنتو في كندا، لمجلة "نيتشر": واستخدمت الدراسات السابقة، التعلم الآلي للعثور على فيروسات جديدة في بيانات التسلسل، وتأخذ الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة "سيل" هذا الأسبوع، هذا العمل خطوة أبعد وتستخدمه للنظر في هياكل البروتين المتوقعة.ويتضمن نموذج الذكاء الاصطناعي أداة للتنبؤ بالبروتين، تسمى "إي إس إم فولد"، والتي طورها باحثون في شركة "ميتا" (المالكة لفيسبوك وأنستغرام، المحظورين في روسيا بسبب أنشطتهم المتطرفة).الفيروسات المفقودة في عام 2022، بحث بابايان وزملاؤه في 5.7 مليون عينة جينومية مؤرشفة، في قواعد بيانات متاحة للجمهور، وحددوا ما يقرب من 132000 فيروس ريبي جديد.وذهب شي مانغ، عالم الأحياء التطوري في جامعة "صن يات صن" في شنتشن، الصين، والمؤلف المشارك في الدراسة، وزملاؤه للبحث عن فيروسات لم يتم التعرف عليها سابقًا في عينات جينومية متاحة للجمهور.ويقول بابايان إن توسيع مجموعة الفيروسات المعروفة يجعل من السهل العثور على المزيد من الفيروسات المشابهة، "فجأة يمكنك رؤية أشياء لم تكن تراها من قبل".لم يتمكن الفريق من تحديد مضيفات الفيروسات التي حددوها، والتي يجب التحقيق فيها بشكل أكبر، كما قالت ماهار. ويعمل شي الآن على تطوير نموذج للتنبؤ بمضيفات فيروسات الحمض النووي الريبي، التي تم تحديدها حديثًا، ويأمل أن يساعد هذا الباحثين على فهم الأدوار التي تلعبها الفيروسات في بيئاتها.عالم يحذر من اشتداد عاصفة مغناطيسية بسبب انبعاثات البلازمادراسة: دولة عربية تستخدم "القوة الناعمة" للتأثير في الخارج

https://sarabic.ae/20241011/عالم-عربي-ضمن-قائمة-الـ2-الأكثر-تأثيرا-في-العالم-1093654823.html

https://sarabic.ae/20241011/علماء-يرصدون-فقاعات-مغناطيسية-تحيط-بـحزام-المادة-المظلمة-حول-درب-التبانة-1093650260.html

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فيروسات, العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي, علوم