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الجيش الروسي يحرر بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20241107/لأول-مرة-في-العالم-علماء-روس-ينجحون-بربط-دماغ-الفئران-بالذكاء-الاصطناعي-1094564181.html
لأول مرة في العالم... علماء روس ينجحون بربط دماغ الفئران بالذكاء الاصطناعي
لأول مرة في العالم... علماء روس ينجحون بربط دماغ الفئران بالذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أعلن مختبر "نيري" للتكنولوجيا الحيوية، أن العلماء الروس هم أول من ربط دماغ الفئران بالذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تمكنت الفئران من اختيار الإجابة الصحيحة... 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T08:30+0000
2024-11-07T08:30+0000
مجتمع
علوم
معلومات
روسيا
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وقال المختبر لوكالة "سبوتنيك": "قدم مختبر التكنولوجيا الحيوية الروسي "نيري" بالتعاون مع علماء من جامعة موسكو الحكومية النتائج الأولى لتجربة فريدة من نوعها - لأول مرة في العالم قام العلماء والمطورون بربط دماغ الجرذ "بيثيا" بالذكاء الاصطناعي. و"أصبح الفأر قادرا على الإجابة على أي أسئلة باستخدام لوحة المفاتيح".تسمح الأقطاب الكهربائية للواجهة العصبية بتحفيز مناطق معينة من دماغ القارض. فيشعر بأحاسيس معينة في مكان معين عندما تكون الإجابة "نعم" وفي مكان آخر عندما تكون الإجابة "لا".وقال ألكسندر بانوف، الرئيس التنفيذي لشركة "نيري": "نحن في نيري منخرطون في تطوير منتجات تعتمد على التكنولوجيا العصبية لصناعات مختلفة تمامًا. وتعد نتائج تجربة "بيثيا" إحدى مراحل مشروع "الحدس". على سبيل المثال، سيكون المستخدم قادرًا على استشعار صحة أو خطأ أي عبارة أو فهم الإجابة الصحيحة في الاختبار بشكل حدسي".وأضاف: "هذا كله سيزيد من كفاءة النشاط البشري. وبالنظر إلى أن التطور الكامل للبشرية يتجه نحو زيادة الكفاءة، فإننا ننقل الإنسان بعناية إلى الخطوة التالية بمشروعنا، حيث سيكون الذكاء الاصطناعي مساعده التكافلي المخلص والموثوق به".دراسة تكشف عن تأثير فيروس الهربس البسيط على الدماغدراسة تكتشف عن رابط غريب بين الاكتئاب ودرجة حرارة الجسم
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علوم, معلومات, روسيا
علوم, معلومات, روسيا

لأول مرة في العالم... علماء روس ينجحون بربط دماغ الفئران بالذكاء الاصطناعي

08:30 GMT 07.11.2024
© Photo / Unsplash/ Ricky Kharawalaفأر خجول
فأر خجول - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© Photo / Unsplash/ Ricky Kharawala
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أعلن مختبر "نيري" للتكنولوجيا الحيوية، أن العلماء الروس هم أول من ربط دماغ الفئران بالذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تمكنت الفئران من اختيار الإجابة الصحيحة للأسئلة المطروحة.
وقال المختبر لوكالة "سبوتنيك": "قدم مختبر التكنولوجيا الحيوية الروسي "نيري" بالتعاون مع علماء من جامعة موسكو الحكومية النتائج الأولى لتجربة فريدة من نوعها - لأول مرة في العالم قام العلماء والمطورون بربط دماغ الجرذ "بيثيا" بالذكاء الاصطناعي. و"أصبح الفأر قادرا على الإجابة على أي أسئلة باستخدام لوحة المفاتيح".

وقام العلماء بتوصيل دماغ فأر المختبر بواجهة عصبية - يعمل هذا الجهاز جنباً إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي، مما يقترح الإجابة الصحيحة باستخدام التحفيز الكهربائي للدماغ.

تسمح الأقطاب الكهربائية للواجهة العصبية بتحفيز مناطق معينة من دماغ القارض. فيشعر بأحاسيس معينة في مكان معين عندما تكون الإجابة "نعم" وفي مكان آخر عندما تكون الإجابة "لا".

وقد أجاب الفأر بشكل صحيح على مئات الأسئلة العلمية حول النجوم الزائفة، وأغلفة النخاعين ولغة البايثون وعيد ميلاد ألبرت أينشتاين. وأشار العلماء إلى أنه في المستقبل المنظور، سيتمكن أي شخص لديه واجهة عصبية مزروعة من القيام بنفس الشيء. ويطلق على مشروع تطوير الواجهات العصبية الغازية في المختبر اسم "الحدس". وفي المستقبل، يخطط المطورون لإنشاء منتج مخصص يساعد على ربط الدماغ البشري بمعرفة البشرية جمعاء.

علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
مجتمع
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أمس, 10:13 GMT
وقال ألكسندر بانوف، الرئيس التنفيذي لشركة "نيري": "نحن في نيري منخرطون في تطوير منتجات تعتمد على التكنولوجيا العصبية لصناعات مختلفة تمامًا. وتعد نتائج تجربة "بيثيا" إحدى مراحل مشروع "الحدس". على سبيل المثال، سيكون المستخدم قادرًا على استشعار صحة أو خطأ أي عبارة أو فهم الإجابة الصحيحة في الاختبار بشكل حدسي".
وأضاف: "هذا كله سيزيد من كفاءة النشاط البشري. وبالنظر إلى أن التطور الكامل للبشرية يتجه نحو زيادة الكفاءة، فإننا ننقل الإنسان بعناية إلى الخطوة التالية بمشروعنا، حيث سيكون الذكاء الاصطناعي مساعده التكافلي المخلص والموثوق به".
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