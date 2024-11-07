https://sarabic.ae/20241107/النباتات-تصرخ-بلغتها-وهذا-صوتها-فيديو---1094575794.html

النباتات تصرخ بلغتها وهذا صوتها... فيديو

النباتات تصرخ بلغتها وهذا صوتها... فيديو

سبوتنيك عربي

تراودنا في بعض الأحيان أسئلة حول ما إذا كان لمجتمع البنات لغة مثل الأنسان، تستطيع من خلالها التواصل فيما بينها والتفاعل مع البيئة المحيطة، وبالفعل قام الباحثون... 07.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-07T12:45+0000

2024-11-07T12:45+0000

2024-11-07T12:45+0000

مجتمع

علوم

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كشفت دراسة حديثة عن أن النباتات قادرة على الصراخ في بعض الحالات، ولكن ليس بنفس الطريقة التي يصرخ بها الإنسان، بل إنها تصدر أصوات فرقعة أو نقر بترددات فوق صوتية خارج نطاق السمع البشري، والتي تزداد عندما يصبح النبات متوترًا.واستخدمت هاداني وزملاؤها خوارزمية التعلم الآلي للتمييز بين الصوت الناتج عن النباتات بحسب الحالات والظروف التي بها وهي غير المجهدة والنباتات المقطوعة والنباتات المجففة.وأكدت الباحثة أن الأصوات التي تصدرها النباتات تشبه أصوات الفرقعة أو النقر بتردد أعلى بكثير من أن يتمكن البشر من تمييزه، ويمكن اكتشافها في دائرة نصف قطرها أكثر من متر (3.3 قدم).وتوصل الباحثون إلى أن النباتات غير المجهدة لا تصدر الكثير من الضوضاء على الإطلاق؛ فهي "تتسكع" بهدوء، وتقوم بعملها كنبات، بحسب قال علمي منشور في موقع"sciencealert".واعتقد الباحثون أن من الممكن أن تكون الكائنات الحية قد تعلمت الاستجابة لضوضاء النباتات المضطربة بطرق مختلفة، بالنسبة لنا البشر، فإن التداعيات واضحة جدًا؛ يمكننا ضبط نداءات الاستغاثة للنباتات العطشى وسقيها قبل أن تصبح مشكلة.ويشار إلى أن هناك دراسات سابقة متخصصة بالعلوم البيئية، أكدت أن للنبات أصواتا تتفاعل بها مع العالم الخارجي، مضيفة أنها سمة مهمة للنظم البيئية ومؤثرة على سلوك النباتات والحيوانات على حد سواء.

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علوم