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https://sarabic.ae/20241107/النباتات-تصرخ-بلغتها-وهذا-صوتها-فيديو---1094575794.html
النباتات تصرخ بلغتها وهذا صوتها... فيديو
النباتات تصرخ بلغتها وهذا صوتها... فيديو
سبوتنيك عربي
تراودنا في بعض الأحيان أسئلة حول ما إذا كان لمجتمع البنات لغة مثل الأنسان، تستطيع من خلالها التواصل فيما بينها والتفاعل مع البيئة المحيطة، وبالفعل قام الباحثون... 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T12:45+0000
2024-11-07T12:45+0000
مجتمع
علوم
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كشفت دراسة حديثة عن أن النباتات قادرة على الصراخ في بعض الحالات، ولكن ليس بنفس الطريقة التي يصرخ بها الإنسان، بل إنها تصدر أصوات فرقعة أو نقر بترددات فوق صوتية خارج نطاق السمع البشري، والتي تزداد عندما يصبح النبات متوترًا.واستخدمت هاداني وزملاؤها خوارزمية التعلم الآلي للتمييز بين الصوت الناتج عن النباتات بحسب الحالات والظروف التي بها وهي غير المجهدة والنباتات المقطوعة والنباتات المجففة.وأكدت الباحثة أن الأصوات التي تصدرها النباتات تشبه أصوات الفرقعة أو النقر بتردد أعلى بكثير من أن يتمكن البشر من تمييزه، ويمكن اكتشافها في دائرة نصف قطرها أكثر من متر (3.3 قدم).وتوصل الباحثون إلى أن النباتات غير المجهدة لا تصدر الكثير من الضوضاء على الإطلاق؛ فهي "تتسكع" بهدوء، وتقوم بعملها كنبات، بحسب قال علمي منشور في موقع"sciencealert".واعتقد الباحثون أن من الممكن أن تكون الكائنات الحية قد تعلمت الاستجابة لضوضاء النباتات المضطربة بطرق مختلفة، بالنسبة لنا البشر، فإن التداعيات واضحة جدًا؛ يمكننا ضبط نداءات الاستغاثة للنباتات العطشى وسقيها قبل أن تصبح مشكلة.ويشار إلى أن هناك دراسات سابقة متخصصة بالعلوم البيئية، أكدت أن للنبات أصواتا تتفاعل بها مع العالم الخارجي، مضيفة أنها سمة مهمة للنظم البيئية ومؤثرة على سلوك النباتات والحيوانات على حد سواء.
https://sarabic.ae/20241107/لأول-مرة-في-العالم-علماء-روس-ينجحون-بربط-دماغ-الفئران-بالذكاء-الاصطناعي-1094564181.html
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علوم
علوم

النباتات تصرخ بلغتها وهذا صوتها... فيديو

12:45 GMT 07.11.2024
© Photo / unsplash/ Benjamin Balázs نباتات في الغابة
نباتات في الغابة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© Photo / unsplash/ Benjamin Balázs
تابعنا عبر
تراودنا في بعض الأحيان أسئلة حول ما إذا كان لمجتمع البنات لغة مثل الأنسان، تستطيع من خلالها التواصل فيما بينها والتفاعل مع البيئة المحيطة، وبالفعل قام الباحثون بالعديد من المحاولات لاكتشاف أسرار عالم البنات، للتأكد من ذلك.
كشفت دراسة حديثة عن أن النباتات قادرة على الصراخ في بعض الحالات، ولكن ليس بنفس الطريقة التي يصرخ بها الإنسان، بل إنها تصدر أصوات فرقعة أو نقر بترددات فوق صوتية خارج نطاق السمع البشري، والتي تزداد عندما يصبح النبات متوترًا.

وقالت عالمة الأحياء التطوري، ليلاش هاداني، من جامعة تل أبيب في إسرائيل: "حتى في الحقل الهادئ، توجد في الواقع أصوات لا نسمعها، وتحمل هذه الأصوات معلومات، هناك حيوانات يمكنها سماع هذه الأصوات، لذا فهناك احتمال لحدوث الكثير من التفاعل الصوتي".

وتابعت الباحثة: "تتفاعل النباتات مع الحشرات والحيوانات الأخرى طوال الوقت، وتستخدم العديد من هذه الكائنات الحية الصوت للتواصل، لذلك سيكون من غير الأمثل للنباتات ألا تستخدم الصوت على الإطلاق".

واستخدمت هاداني وزملاؤها خوارزمية التعلم الآلي للتمييز بين الصوت الناتج عن النباتات بحسب الحالات والظروف التي بها وهي غير المجهدة والنباتات المقطوعة والنباتات المجففة.
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وأكدت الباحثة أن الأصوات التي تصدرها النباتات تشبه أصوات الفرقعة أو النقر بتردد أعلى بكثير من أن يتمكن البشر من تمييزه، ويمكن اكتشافها في دائرة نصف قطرها أكثر من متر (3.3 قدم).
وتوصل الباحثون إلى أن النباتات غير المجهدة لا تصدر الكثير من الضوضاء على الإطلاق؛ فهي "تتسكع" بهدوء، وتقوم بعملها كنبات، بحسب قال علمي منشور في موقع"sciencealert".

وعلى النقيض من ذلك، فإن النباتات المجهدة أكثر ضوضاءً بكثير، حيث تصدر في المتوسط ​​ما يصل إلى نحو 40 نقرة في الساعة اعتمادًا على النوع.

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وأما بالنسبة للنباتات المحرومة من الماء لها ملف صوتي ملحوظ. تبدأ في النقر أكثر قبل أن تظهر عليها علامات الجفاف المرئية، وتتصاعد مع نمو النبات أكثر جفافًا، قبل أن تهدأ مع ذبول النبات.
واعتقد الباحثون أن من الممكن أن تكون الكائنات الحية قد تعلمت الاستجابة لضوضاء النباتات المضطربة بطرق مختلفة، بالنسبة لنا البشر، فإن التداعيات واضحة جدًا؛ يمكننا ضبط نداءات الاستغاثة للنباتات العطشى وسقيها قبل أن تصبح مشكلة.
ويشار إلى أن هناك دراسات سابقة متخصصة بالعلوم البيئية، أكدت أن للنبات أصواتا تتفاعل بها مع العالم الخارجي، مضيفة أنها سمة مهمة للنظم البيئية ومؤثرة على سلوك النباتات والحيوانات على حد سواء.
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