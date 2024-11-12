"الفرسان الروس" يحلقون في سماء الصين... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع مدير مكتب إذاعة سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ ديمتري تاراسوف
13:07 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
13:16 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو أحرق كل مراكب العودة في حرب تختلف عن كل سابقاتها
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241112/الفرسان-الروس-يحلقون-في-سماء-الصين-فيديو-1094705358.html
"الفرسان الروس" يحلقون في سماء الصين... فيديو
"الفرسان الروس" يحلقون في سماء الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
قام فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية بأداء عروضه الجوية في معرض "الطيران الصيني-2024" في مدينة تشوهاي، من خلال مقاتلاته المتعددة المهام "سو- 35 إس". 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T07:46+0000
2024-11-12T07:46+0000
روسيا
الصين
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/0f/1050707017_0:148:2840:1746_1920x0_80_0_0_651d4277974cd833f1627f86e33a818a.jpg
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أطقم فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية وصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024".وجاء في بيان الوزارة: "وصلت أطقم فريق الأكروبات "الفرسان الروس" على المقاتلات متعددة المهام "سو-35 إس" و"سو 30- إس إم" إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024".كما سيؤدي الطيارون الروس عروضا مختلفة للجمهور مثل مجموعة "حلقة نيستيروف"، وحلقة مائلة في "هرم" كثيف، ودوران قتالي مزدوج، وتغيير التشكيل إلى حلقة "ستريلا"، و"براميل" متزامنة ، و"جرس" متزامن، و"مرآة"، و"توليب".وسيقام "معرض الطيران الصيني-2024"، في مدينة تشوهاي في الفترة، من 12 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.إحداها من الجيل الخامس.. 5 طائرات حربية روسية بقدرات خارقة.. فيديو"القرش الطائر"... الصين تكشف عن أخطر سلاح في العالم
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/0f/1050707017_159:0:2683:1893_1920x0_80_0_0_1aa343efda42901d74eabf7efe94cffa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, نادي الفيديو
روسيا, الصين, نادي الفيديو

"الفرسان الروس" يحلقون في سماء الصين... فيديو

07:46 GMT 12.11.2024
© AFP 2023 / Giuseppe Cacaceفرقة الاستعراض الجوي "الفرسان الروس"، خلال معرض "دبي للطيران 2021" في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021.
فرقة الاستعراض الجوي الفرسان الروس، خلال معرض دبي للطيران 2021 في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
تابعنا عبر
قام فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية بأداء عروضه الجوية في معرض "الطيران الصيني-2024" في مدينة تشوهاي، من خلال مقاتلاته المتعددة المهام "سو- 35 إس".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أطقم فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية وصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الطيارين الروس سيؤدون عروضا مختلفة على متن طائرات "سو-35 إس" و"سو 30- إس إم".

وجاء في بيان الوزارة: "وصلت أطقم فريق الأكروبات "الفرسان الروس" على المقاتلات متعددة المهام "سو-35 إس" و"سو 30- إس إم" إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024".
كما سيؤدي الطيارون الروس عروضا مختلفة للجمهور مثل مجموعة "حلقة نيستيروف"، وحلقة مائلة في "هرم" كثيف، ودوران قتالي مزدوج، وتغيير التشكيل إلى حلقة "ستريلا"، و"براميل" متزامنة ، و"جرس" متزامن، و"مرآة"، و"توليب".
وسيقام "معرض الطيران الصيني-2024"، في مدينة تشوهاي في الفترة، من 12 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.
إحداها من الجيل الخامس.. 5 طائرات حربية روسية بقدرات خارقة.. فيديو
"القرش الطائر"... الصين تكشف عن أخطر سلاح في العالم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия израильского авиаудара в Тире, Ливан - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:46 GMTРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:04 GMTСамоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала