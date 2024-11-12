https://sarabic.ae/20241112/الفرسان-الروس-يحلقون-في-سماء-الصين-فيديو-1094705358.html
"الفرسان الروس" يحلقون في سماء الصين... فيديو
"الفرسان الروس" يحلقون في سماء الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
قام فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية بأداء عروضه الجوية في معرض "الطيران الصيني-2024" في مدينة تشوهاي، من خلال مقاتلاته المتعددة المهام "سو- 35 إس". 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T07:46+0000
2024-11-12T07:46+0000
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أطقم فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية وصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024".وجاء في بيان الوزارة: "وصلت أطقم فريق الأكروبات "الفرسان الروس" على المقاتلات متعددة المهام "سو-35 إس" و"سو 30- إس إم" إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024".كما سيؤدي الطيارون الروس عروضا مختلفة للجمهور مثل مجموعة "حلقة نيستيروف"، وحلقة مائلة في "هرم" كثيف، ودوران قتالي مزدوج، وتغيير التشكيل إلى حلقة "ستريلا"، و"براميل" متزامنة ، و"جرس" متزامن، و"مرآة"، و"توليب".وسيقام "معرض الطيران الصيني-2024"، في مدينة تشوهاي في الفترة، من 12 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.إحداها من الجيل الخامس.. 5 طائرات حربية روسية بقدرات خارقة.. فيديو"القرش الطائر"... الصين تكشف عن أخطر سلاح في العالم
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين, نادي الفيديو
روسيا, الصين, نادي الفيديو
"الفرسان الروس" يحلقون في سماء الصين... فيديو
قام فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية بأداء عروضه الجوية في معرض "الطيران الصيني-2024" في مدينة تشوهاي، من خلال مقاتلاته المتعددة المهام "سو- 35 إس".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أطقم فريق "الفرسان الروس" للاستعراضات الجوية وصل إلى الصين للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الطيارين الروس سيؤدون عروضا مختلفة على متن طائرات "سو-35 إس" و"سو 30- إس إم".
وجاء في بيان الوزارة: "وصلت أطقم فريق الأكروبات "الفرسان الروس" على المقاتلات متعددة المهام "سو-35 إس" و"سو 30- إس إم" إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في "معرض الطيران الصيني-2024".
كما سيؤدي الطيارون الروس عروضا مختلفة
للجمهور مثل مجموعة "حلقة نيستيروف"، وحلقة مائلة في "هرم" كثيف، ودوران قتالي مزدوج، وتغيير التشكيل إلى حلقة "ستريلا"، و"براميل" متزامنة ، و"جرس" متزامن، و"مرآة"، و"توليب".
وسيقام "معرض الطيران الصيني-2024"، في مدينة تشوهاي في الفترة، من 12 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.