https://sarabic.ae/20241223/الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-57-وسو-34-المتطورة-فيديو-1096069941.html
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" و"سو-34" المتطورة... فيديو
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" و"سو-34" المتطورة... فيديو
سبوتنيك عربي
سلّمت مؤسسة "روستيخ" الروسية، اليوم الاثنين، الجيش الروسي دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" و"سو-34" المتطورة. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T09:03+0000
2024-12-23T09:03+0000
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مقاتلة "سو-57" المتعددة الوظائف قادرة على ضرب الأهداف الجوية والبرية والبحرية ويمكن استخدامها على مدار الساعة، بما في ذلك في الظروف الجوية الصعبة وفي بيئات التداخل المعقدة.وأشار سيرغي تشيميزوف، رئيس مؤسسة "روستيخ"، إلى أن "مقاتلات "سو-57" و"سو-34"، التي تم تسليمها اليوم، ستأخذ مكانها في الخدمة قريبًا. ويشيد الطيارون بقاذفة الخطوط الأمامية "سو-34"، لخصائصها التكتيكية والفنية والقتالية العالية".وأضاف تشيميزوف: "تعتبر المقاتلة "سو-57"، "ملكة السماء"، المقاتلة الأكثر تقدما في خط المقاتلات العملياتية التكتيكية. اليوم هي المقاتلة الوحيدة في العالم التي أثبتت حقها في أن يطلق عليها مقاتلة من الجيل الخامس في ظروف قتالية متعددة، ويمكنها العمل بفعالية ضد مجموعة متنوعة من الأهداف باستخدام مجموعة واسعة من الأسلحة العالية الدقة. انخفاض الرؤية يسمح لها باستهداف العدو حتى في مواجهة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة".وتم تصميم القاذفة المقاتلة "سو-34" لتدمير مرافق البنية التحتية التي تغطيها أنظمة الدفاع الجوي وتقع على مسافات كبيرة من المطارات المحلية، وتستخدم أسلحة الطائرات غير الموجهة والموجهة، ويمكن استخدامها أيضًا للقيام بمهام الاستطلاع الجوي.
https://sarabic.ae/20241216/مقاتلة-روسية-من-طراز-سو-34-تستهدف-أفراد-ومعدات-للقوات-الأوكرانية-بمقاطعة-كورسك-1095819711.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" و"سو-34" المتطورة... فيديو
09:03 GMT 23.12.2024 (تم التحديث: 09:08 GMT 23.12.2024)
سلّمت مؤسسة "روستيخ" الروسية، اليوم الاثنين، الجيش الروسي دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" و"سو-34" المتطورة.
مقاتلة "سو-57" المتعددة الوظائف قادرة على ضرب الأهداف الجوية والبرية والبحرية ويمكن استخدامها على مدار الساعة، بما في ذلك في الظروف الجوية الصعبة وفي بيئات التداخل المعقدة.
وأشار سيرغي تشيميزوف، رئيس مؤسسة "روستيخ"، إلى أن "مقاتلات "سو-57" و"سو-34"، التي تم تسليمها اليوم، ستأخذ مكانها في الخدمة قريبًا. ويشيد الطيارون بقاذفة الخطوط الأمامية "سو-34"، لخصائصها التكتيكية والفنية والقتالية العالية".
وأضاف تشيميزوف: "تعتبر المقاتلة "سو-57"، "ملكة السماء"، المقاتلة الأكثر تقدما في خط المقاتلات العملياتية التكتيكية. اليوم هي المقاتلة الوحيدة في العالم التي أثبتت حقها في أن يطلق عليها مقاتلة من الجيل الخامس في ظروف قتالية متعددة، ويمكنها العمل بفعالية ضد مجموعة متنوعة من الأهداف باستخدام مجموعة واسعة من الأسلحة العالية الدقة. انخفاض الرؤية يسمح لها باستهداف العدو حتى في مواجهة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة".
وتم تصميم القاذفة المقاتلة "سو-34" لتدمير مرافق البنية التحتية التي تغطيها أنظمة الدفاع الجوي وتقع على مسافات كبيرة من المطارات المحلية، وتستخدم أسلحة الطائرات غير الموجهة والموجهة، ويمكن استخدامها أيضًا للقيام بمهام الاستطلاع الجوي.