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09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" و"سو-34" المتطورة... فيديو
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" و"سو-34" المتطورة... فيديو
سبوتنيك عربي
سلّمت مؤسسة "روستيخ" الروسية، اليوم الاثنين، الجيش الروسي دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" و"سو-34" المتطورة. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T09:03+0000
2024-12-23T09:08+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
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مقاتلة "سو-57" المتعددة الوظائف قادرة على ضرب الأهداف الجوية والبرية والبحرية ويمكن استخدامها على مدار الساعة، بما في ذلك في الظروف الجوية الصعبة وفي بيئات التداخل المعقدة.وأشار سيرغي تشيميزوف، رئيس مؤسسة "روستيخ"، إلى أن "مقاتلات "سو-57" و"سو-34"، التي تم تسليمها اليوم، ستأخذ مكانها في الخدمة قريبًا. ويشيد الطيارون بقاذفة الخطوط الأمامية "سو-34"، لخصائصها التكتيكية والفنية والقتالية العالية".وأضاف تشيميزوف: "تعتبر المقاتلة "سو-57"، "ملكة السماء"، المقاتلة الأكثر تقدما في خط المقاتلات العملياتية التكتيكية. اليوم هي المقاتلة الوحيدة في العالم التي أثبتت حقها في أن يطلق عليها مقاتلة من الجيل الخامس في ظروف قتالية متعددة، ويمكنها العمل بفعالية ضد مجموعة متنوعة من الأهداف باستخدام مجموعة واسعة من الأسلحة العالية الدقة. انخفاض الرؤية يسمح لها باستهداف العدو حتى في مواجهة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة".وتم تصميم القاذفة المقاتلة "سو-34" لتدمير مرافق البنية التحتية التي تغطيها أنظمة الدفاع الجوي وتقع على مسافات كبيرة من المطارات المحلية، وتستخدم أسلحة الطائرات غير الموجهة والموجهة، ويمكن استخدامها أيضًا للقيام بمهام الاستطلاع الجوي.
https://sarabic.ae/20241216/مقاتلة-روسية-من-طراز-سو-34-تستهدف-أفراد-ومعدات-للقوات-الأوكرانية-بمقاطعة-كورسك-1095819711.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري

الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" و"سو-34" المتطورة... فيديو

09:03 GMT 23.12.2024 (تم التحديث: 09:08 GMT 23.12.2024)
© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة الجيل الخامس المتعددة المهام "سو-57 أي" في معرض الطيران الدولي الصيني 2024 في مدينة تشوهاي
مقاتلة الجيل الخامس المتعددة المهام سو-57 أي في معرض الطيران الدولي الصيني 2024 في مدينة تشوهاي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko
/
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تابعنا عبر
سلّمت مؤسسة "روستيخ" الروسية، اليوم الاثنين، الجيش الروسي دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" و"سو-34" المتطورة.
مقاتلة "سو-57" المتعددة الوظائف قادرة على ضرب الأهداف الجوية والبرية والبحرية ويمكن استخدامها على مدار الساعة، بما في ذلك في الظروف الجوية الصعبة وفي بيئات التداخل المعقدة.
وأشار سيرغي تشيميزوف، رئيس مؤسسة "روستيخ"، إلى أن "مقاتلات "سو-57" و"سو-34"، التي تم تسليمها اليوم، ستأخذ مكانها في الخدمة قريبًا. ويشيد الطيارون بقاذفة الخطوط الأمامية "سو-34"، لخصائصها التكتيكية والفنية والقتالية العالية".
قاذفة سو-34 تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلة روسية من طراز "سو-34" تستهدف أفراد ومعدات للقوات الأوكرانية بمقاطعة كورسك
16 ديسمبر, 03:57 GMT
وأضاف تشيميزوف: "تعتبر المقاتلة "سو-57"، "ملكة السماء"، المقاتلة الأكثر تقدما في خط المقاتلات العملياتية التكتيكية. اليوم هي المقاتلة الوحيدة في العالم التي أثبتت حقها في أن يطلق عليها مقاتلة من الجيل الخامس في ظروف قتالية متعددة، ويمكنها العمل بفعالية ضد مجموعة متنوعة من الأهداف باستخدام مجموعة واسعة من الأسلحة العالية الدقة. انخفاض الرؤية يسمح لها باستهداف العدو حتى في مواجهة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة".
وتم تصميم القاذفة المقاتلة "سو-34" لتدمير مرافق البنية التحتية التي تغطيها أنظمة الدفاع الجوي وتقع على مسافات كبيرة من المطارات المحلية، وتستخدم أسلحة الطائرات غير الموجهة والموجهة، ويمكن استخدامها أيضًا للقيام بمهام الاستطلاع الجوي.
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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