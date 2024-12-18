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https://sarabic.ae/20241218/روسيا-تطور-نظام-حماية-شامل-من-المسيرات-1095923603.html
روسيا تطور نظام حماية شامل من المسيرات
روسيا تطور نظام حماية شامل من المسيرات
سبوتنيك عربي
ذكرت شركة "روستيخ" الروسية، أن محطة راديو في تشيليابينسك "بولييت"، طورت رادارًا دفاعيًا متكاملًا ضد الطائرات دون طيار استنادًا إلى نظام "سفيرا" للكشف عن... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T13:10+0000
2024-12-18T13:10+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الشركة: "تشيليابينسك" طورت (جزء من شركة AISالقابضة التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية) نظام دفاع راداري متكامل في المنطقة ضد هجوم الطائرات دون طيار. ويمكن توسيع نطاق الحل ليشمل مستوى المدينة. وهو يستند إلى نظام "سفيرا" للكشف عن الطائرات دون طيار وقمعها".وقال نومينكو: "تم تركيبها على المركبة، وتمكنت من تحييد أكثر من 10 طائرات مقاتلة دون طيار للعدو أثناء تحركها، وهو ما تؤكده مقتطفات من سجل القتال. في نوفمبر من هذا العام، تم اختبار مجمع "سفيرا-إم بي" في معهد أبحاث تابع لوزارة الدفاع الروسية. وقد أدرجته الإدارة العسكرية في سجل المنتجات الموصى بها التي تتصدى بفعالية للطائرات دون طيار".تشير "روستيخ" إلى أن النظام الذي تم إنشاؤه في المؤسسة قادر على اكتشاف وقمع أنواع مختلفة من الطائرات دون طيار. يمكن استخدام الحل لتغطية جسم واحد أو قياسه لضمان أمن مدينة بأكملها. تتيح لك نمطية منتج "سفيرا" تكوين نظام الحماية بناءً على أهداف وغايات محددة.تتمثل إحدى أولويات "بولييت" في تطوير مجموعة من منتجات التدابير المضادة للطائرات دون طيار لضمان الحماية الشاملة لأي منشأة - بدءاً من أجهزة الكشف وكواتم الصوت المتنقلة وحتى أنظمة الدفاع والتشويش متعددة المستويات. كما يقوم المصنع أيضاً بتطوير وتصنيع أنظمة ومجمعات للمطارات المدنية.البحرية الروسية تتسلم ثلاث غواصات "بوري-إيه" النووية الاستراتيجية بحلول عام 2028درونز خارقة تستخدمها "قوات الأنظمة غير المأهولة" الروسية
https://sarabic.ae/20241218/روسيا-الردع-النووي-لا-يحدده-أي-التزامات-دولية-بل-ضرورة-تحييد-المعتدي-1095916570.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

روسيا تطور نظام حماية شامل من المسيرات

13:10 GMT 18.12.2024
© Sputnik . Evgenei Biatov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "أورلان 10" من دون طيار
طائرات أورلان 10 من دون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Sputnik . Evgenei Biatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت شركة "روستيخ" الروسية، أن محطة راديو في تشيليابينسك "بولييت"، طورت رادارًا دفاعيًا متكاملًا ضد الطائرات دون طيار استنادًا إلى نظام "سفيرا" للكشف عن الطائرات دون طيار وقمعها.
وقالت الشركة: "تشيليابينسك" طورت (جزء من شركة AISالقابضة التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية) نظام دفاع راداري متكامل في المنطقة ضد هجوم الطائرات دون طيار. ويمكن توسيع نطاق الحل ليشمل مستوى المدينة. وهو يستند إلى نظام "سفيرا" للكشف عن الطائرات دون طيار وقمعها".

وفقًا للمدير العام لشركة "بولييت"، أليكسي نومينكو، فقد أكد نظام "سفيرا" في تعديلات مختلفة فعاليتها بالفعل في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقال نومينكو: "تم تركيبها على المركبة، وتمكنت من تحييد أكثر من 10 طائرات مقاتلة دون طيار للعدو أثناء تحركها، وهو ما تؤكده مقتطفات من سجل القتال. في نوفمبر من هذا العام، تم اختبار مجمع "سفيرا-إم بي" في معهد أبحاث تابع لوزارة الدفاع الروسية. وقد أدرجته الإدارة العسكرية في سجل المنتجات الموصى بها التي تتصدى بفعالية للطائرات دون طيار".
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تشير "روستيخ" إلى أن النظام الذي تم إنشاؤه في المؤسسة قادر على اكتشاف وقمع أنواع مختلفة من الطائرات دون طيار. يمكن استخدام الحل لتغطية جسم واحد أو قياسه لضمان أمن مدينة بأكملها. تتيح لك نمطية منتج "سفيرا" تكوين نظام الحماية بناءً على أهداف وغايات محددة.
تتمثل إحدى أولويات "بولييت" في تطوير مجموعة من منتجات التدابير المضادة للطائرات دون طيار لضمان الحماية الشاملة لأي منشأة - بدءاً من أجهزة الكشف وكواتم الصوت المتنقلة وحتى أنظمة الدفاع والتشويش متعددة المستويات. كما يقوم المصنع أيضاً بتطوير وتصنيع أنظمة ومجمعات للمطارات المدنية.
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