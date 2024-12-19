"روستيخ" تكشف عن سترة طوارئ مبتكرة لإنقاذ الطيارين... صور
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقائد طائرة هليكوبتر روسية من طراز Mi-8 أثناء طلعة جوية
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
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كشفت شركة "روستيخ" الروسية عن تطوير سترة نجاة تساعد في إنقاذ حياة الطيارين في الظروف القاسية وحالات الطورائ.
وأوضحت المؤسسة أن السترة الجديدة تختلف عن بافي السترات التقليدية المخصصة للطيارين، ويمكن للطيار ارتداؤها قبل الإقلاع بطائرته في كل مهمة، ولا يتم تخزينها تحت مقعد الطيار كي لا تتعرض محتوياتها للتلف.
وتحتوي السترة على بعض الأشياء الأساسية التي يحتاجها الطيار لإنقاذ حياته في الحالات الطارئة مثل الماء، ومصباح يدوي، وبوصلة، وسكين، وبعض المواد والمعدات اللازمة للإسعافات الأولية، كما جهّزت بدرع يحمي الطيار من أعيرة المسدسات.
شركة "روستيخ" الروسية تكشف عن تطوير سترة نجاة مبتكرة تساعد في إنقاذ حياة الطيارين في الظروف القاسية وحالات الطورائ pic.twitter.com/orjM9joNzd— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 19, 2024
وأشارت "روستيخ" إلى أن السترة جهّزت بمصباح إشارة يدوي يعمل بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء، ففي حال تعرض الطيار لحادث ليلا يمكنه إرسال إشارة طلب للنجدة يمكن رؤيتها على مسافة تصل إلى 3 كلم، كما جهّزت ببوصلة خاصة، إبرتها تستقر بشكل أسرع من إبرة البوصلات العادية، ويمكنها أن تعمل بشكل جيد في درجات حرارة تتراوح ما بين +50 إلى -60 درجة مئوية.
11 نوفمبر, 05:08 GMT
وذكرت المؤسسة الروسية، أن السترة قد زودت أيضا بمعدات للإسعافات الأولية، وعبوة مياه، ومرشح خاص لتنقية المياه، وحلقات تمكن من رفع الطيار بواسطة الحبال في حال تواجد في مكان يصعب الوصول إليه.
وبحسب البيان الذي نشرته "روستيخ" في حسابها على "تلغرام"، فإن السترة تخضع حاليا لمجموعة من الاختبارات، وسيبدأ العمل على إنتاجها عام 2025.