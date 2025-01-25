https://sarabic.ae/20250125/لماذا-تتفوق-روسيا-على-واشنطن-في-الصواريخ-الفرط-صوتية-1097153643.html

ما سبب تفوق روسيا على واشنطن في الصواريخ الفرط صوتية؟

ما سبب تفوق روسيا على واشنطن في الصواريخ الفرط صوتية؟

سبوتنيك عربي

تقود روسيا العالم في تطوير الصواريخ الفرط صوتية وأصبحت أول دولة تستخدمها لتنفيذ مهام قتالية فعلية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T17:12+0000

2025-01-25T17:12+0000

2025-01-25T17:12+0000

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ويشمل ذلك عددا من الصواريخ، التي كان آخرها "أوريشنيك"، الذي يمكنه الوصول إلى جميع المدن الأوروبية خلال دقائق معدودة، كما يمكنه الوصول إلى الأراضي الأمريكية في وقت قياسي مقارنة بالأنواع الأخرى من الصواريخ.وبينما تواصل روسيا تطوير تلك التقنيات الصاروخية الخارقة بوتيرة متسارعة وبنجاح غير مسبوق، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه منذ سنوات، تحديات كبيرة في تطوير سلاح مماثل، ما يجعلها عاجزة من منافسة السلاح الروسي.وأورد تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، أبرز التحديات التي تواجه واشنطن لتطوير سلاح فرط صوتي يمكنها من منافسة الجيش الروسي في حروب المستقبل.التكلفة والمواردتحديات تقنيةالتجارب الفاشلةخسارة المنافسةولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تخلفت حتى عن جماعة "أنصار الله" اليمنية التي أعلنت أنها تمكنت من تطوير صواريخ فرط صوتية ضد إسرائيل عدة مرات.كما أشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تطوير صواريخ فرط صوتية قريبا ليست إلا أمنيات أملا منه في إخراج الجيش الأمريكي من عنق الزجاجة.

https://sarabic.ae/20231206/النظام-الصاروخي-الفرط-صوتي-الروسي-أفانغارد--1083797563.html

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