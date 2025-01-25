ما سبب تفوق روسيا على واشنطن في الصواريخ الفرط صوتية؟
© وزارة الدفاع الروسية/
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تقود روسيا العالم في تطوير الصواريخ الفرط صوتية وأصبحت أول دولة تستخدمها لتنفيذ مهام قتالية فعلية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ويشمل ذلك عددا من الصواريخ، التي كان آخرها "أوريشنيك"، الذي يمكنه الوصول إلى جميع المدن الأوروبية خلال دقائق معدودة، كما يمكنه الوصول إلى الأراضي الأمريكية في وقت قياسي مقارنة بالأنواع الأخرى من الصواريخ.
6 ديسمبر 2023, 09:31 GMT
وبينما تواصل روسيا تطوير تلك التقنيات الصاروخية الخارقة بوتيرة متسارعة وبنجاح غير مسبوق، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه منذ سنوات، تحديات كبيرة في تطوير سلاح مماثل، ما يجعلها عاجزة من منافسة السلاح الروسي.
وأورد تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، أبرز التحديات التي تواجه واشنطن لتطوير سلاح فرط صوتي يمكنها من منافسة الجيش الروسي في حروب المستقبل.
التكلفة والموارد
تقدر تكلفة تطوير صاروخ فرط صوتي واحد بـ41 مليون دولار وهي تكلفة باهظة جدا.
خسرت الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات في تطوير برنامج صواريخ فرط صوتية لم ينجح حتى الآن.
واجه البرنامج مشاكل تتعلق بإدارته وإدارة موارده بصورة عطلت تقدمه.
تحديات تقنية
فشلت واشنطن في تطوير نظام حماية حرارية للصواريخ الفرط صوتية على خلاف روسيا والصين.
تشتت القرار الخاص بتطوير هذا النوع من الصواريخ بسبب وجود مشاريع أخرى تتعلق بالصواريخ المجنحة.
نقص في البنية التحتية الخاصة بتطوير صواريخ فرط صوتية وخاصة أنفاق الرياح التي تستخدم في قياس سرعة الصاروخ.
التجارب الفاشلة
لم تتمكن من إتمام إطلاق الصاروخ "إيه جي إم - 183 إيه" بعد عدة تجاربة إطلاق فاشلة.
مشاكل فنية تتعلق بمنصات إطلاق الصواريخ لم تتمكن من حلها بعد.
تحول التجارب الفاشلة منذ 2010 حتى الآن إلى أزمة عامة تطارد الجيش الأمريكي.
خسارة المنافسة
واجه المشروع الإلغاء نتيجة خلافات داخلية بين أفرع الجيش ووزارة الدفاع.
تأخر الولايات المتحدة في هذا المجال 7 سنوات عن روسيا وعدة سنوات عن الصين.
7 يناير, 00:01 GMT
ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تخلفت حتى عن جماعة "أنصار الله" اليمنية التي أعلنت أنها تمكنت من تطوير صواريخ فرط صوتية ضد إسرائيل عدة مرات.
كما أشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تطوير صواريخ فرط صوتية قريبا ليست إلا أمنيات أملا منه في إخراج الجيش الأمريكي من عنق الزجاجة.
© Sputnikقدرات صاروخ "أوريشنيك" الروسي الخارق
قدرات صاروخ "أوريشنيك" الروسي الخارق
© Sputnik