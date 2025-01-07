https://sarabic.ae/20250107/كيم-جونغ-أون-يقول-إن-أحدث-صاروخ-فرط-صوتي-لبلاده-يمكنه-اختراق-أي-دفاع-صاروخي-1096546828.html
كيم جونغ أون يقول إن أحدث صاروخ فرط صوتي لبلاده يمكنه اختراق أي دفاع صاروخي
كيم جونغ أون يقول إن أحدث صاروخ فرط صوتي لبلاده يمكنه اختراق أي دفاع صاروخي
سبوتنيك عربي
قال الزعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء إن أحدث صاروخ باليستي متوسط المدى فرط صوتي لبلاده قادر على التغلب على أي نظام دفاع صاروخي. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T00:01+0000
2025-01-07T00:01+0000
2025-01-07T00:01+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
كوريا الشمالية
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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي قوله: "لا يمكن تجاهل أداء أحدث نظام صواريخ فرط صوتي متوسط المدى لدينا في جميع أنحاء العالم، ويمكن للنظام توجيه ضربة عسكرية خطيرة لمنافس بينما يكسر بشكل فعال أي حاجز دفاعي كثيف".كانت وسائل إعلام كورية جنوبية ويابانية أفادت أمس الاثنين، أن كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخًا باليستيًا متوسط المدى باتجاه بحر اليابان.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الصاروخ طار لمسافة 1500 كيلومتر (932 ميلاً)، ووصل إلى ارتفاع 99.8 كيلومترًا، وأصاب هدفًا محاكياً في البحر.
https://sarabic.ae/20250106/كوريا-الديمقراطية-تؤكد-إطلاق-صاروخ-فرط-صوتي-جديد-1096546175.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, كوريا الشمالية
كيم جونغ أون يقول إن أحدث صاروخ فرط صوتي لبلاده يمكنه اختراق أي دفاع صاروخي
قال الزعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء إن أحدث صاروخ باليستي متوسط المدى فرط صوتي لبلاده قادر على التغلب على أي نظام دفاع صاروخي.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي قوله: "لا يمكن تجاهل أداء أحدث نظام صواريخ فرط صوتي متوسط المدى لدينا في جميع أنحاء العالم، ويمكن للنظام توجيه ضربة عسكرية خطيرة لمنافس بينما يكسر بشكل فعال أي حاجز دفاعي كثيف".
وأشار كيم إلى أن الصاروخ مصمم لردع أي من منافسي البلاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
كانت وسائل إعلام كورية جنوبية ويابانية أفادت أمس الاثنين، أن كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخًا باليستيًا متوسط المدى باتجاه بحر اليابان.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الصاروخ طار لمسافة 1500 كيلومتر (932 ميلاً)، ووصل إلى ارتفاع 99.8 كيلومترًا، وأصاب هدفًا محاكياً في البحر.