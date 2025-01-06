https://sarabic.ae/20250106/كوريا-الديمقراطية-تؤكد-إطلاق-صاروخ-فرط-صوتي-جديد-1096546175.html
كوريا الديمقراطية تؤكد إطلاق صاروخ فرط صوتي جديد
كوريا الديمقراطية تؤكد إطلاق صاروخ فرط صوتي جديد
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن بيونغ يانغ أكدت إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي جديد. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T22:29+0000
2025-01-06T22:29+0000
2025-01-06T22:29+0000
تجربة إطلاق صاروخ
كوريا الشمالية
العالم
كوريا الجنوبية
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوكالة: " كوريا الديمقراطية تؤكد إطلاق صاروخ باليستي جديد متوسط وطويل المدى تفوق سرعته سرعة الصوت".وأمس، قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان، إنها رصدت "إطلاق ما يشتبه في أنه صاروخ باليستي متوسط المدى في حوالي الساعة 12:00 ظهرا من منطقة بيونغ يانغ وحلق الصاروخ لمسافة تبلغ نحو 1,100 كيلومتر قبل سقوطه في البحر الشرقي".ونقلت "يونهاب" عن مسؤول بهيئة الأركان المشتركة، قوله إن "مدى الصاروخ الذي أطلقه الشمال اليوم (الاثنين) لم يصل إلى مدى الصواريخ الباليستية المتوسطة الذي يتراوح بين 3 آلاف كيلومتر و5,500 كيلومتر، إلا أنه يشتبه في أنه يتمتع بخصائص مماثلة للصواريخ الأسرع من الصوت متوسطة المدى التي أطلقتها كوريا الشمالية في يناير/ كانون الثاني وأبريل/نيسان من العام الماضي".وجاء الإطلاق في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كوريا الجنوبية، لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي جو تيه-يول، حول الأوضاع الإقليمية والمحلية الراهنة.
https://sarabic.ae/20250106/إعلام-كوريا-الديمقراطية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1096513040.html
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تجربة إطلاق صاروخ, كوريا الشمالية, العالم, كوريا الجنوبية
تجربة إطلاق صاروخ, كوريا الشمالية, العالم, كوريا الجنوبية
كوريا الديمقراطية تؤكد إطلاق صاروخ فرط صوتي جديد
أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن بيونغ يانغ أكدت إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي جديد.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوكالة: " كوريا الديمقراطية تؤكد إطلاق صاروخ باليستي
جديد متوسط وطويل المدى تفوق سرعته سرعة الصوت".
وأضافت أن الصاروخ "طار لمسافة 1500 كيلومتر بسرعة 12 ضعف سرعة الصوت".
وأمس، قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان، إنها رصدت "إطلاق ما يشتبه في أنه صاروخ باليستي متوسط المدى في حوالي الساعة 12:00 ظهرا من منطقة بيونغ يانغ وحلق الصاروخ لمسافة تبلغ نحو 1,100 كيلومتر قبل سقوطه في البحر الشرقي".
ونقلت "يونهاب" عن مسؤول بهيئة الأركان المشتركة، قوله إن "مدى الصاروخ الذي أطلقه الشمال اليوم (الاثنين) لم يصل إلى مدى الصواريخ الباليستية المتوسطة الذي يتراوح بين 3 آلاف كيلومتر و5,500 كيلومتر، إلا أنه يشتبه في أنه يتمتع بخصائص مماثلة للصواريخ الأسرع من الصوت متوسطة المدى التي أطلقتها كوريا الشمالية في يناير/ كانون الثاني وأبريل/نيسان من العام الماضي".
وجاء الإطلاق في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كوريا الجنوبية، لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي جو تيه-يول، حول الأوضاع الإقليمية والمحلية الراهنة.