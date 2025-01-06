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https://sarabic.ae/20250106/إعلام-كوريا-الديمقراطية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1096513040.html
إعلام: كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
إعلام: كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام كورية جنوبية، عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) أطلقت، اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T05:10+0000
2025-01-06T05:10+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
العالم
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وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان".ولم تؤكد رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عدد الصواريخ التي تم إطلاقها أو المسافة التي قطعتها.وأفاد جهاز الأمن البحري الياباني، نقلاً عن وزارة الدفاع، أن صاروخًا باليستيًا أطلقته كوريا الديمقراطية الشعبية قد سقط بالفعل.يعد إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي هو الأول من نوعه هذا العام، وجاء بعد شهرين من إطلاق الصاروخ الباليستي القصير المدى (SRBM) في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.كوريا الديمقراطية تتعهد بـ"أقوى استراتيجية رد" على أمريكا قبل تولي ترامب لمنصبهكوريا الديمقراطية الشعبية تصف محادثات لأمريكا مع جارتها الجنوبية واليابان بأنها "إهانة للسلام"
https://sarabic.ae/20250103/كوريا-الجنوبية-الأمن-الرئاسي-يمنع-المحققين-من-اعتقال-الرئيس-المعزول-1096434474.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم

إعلام: كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

05:10 GMT 06.01.2025
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Photo / KCNA
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نقلت وسائل إعلام كورية جنوبية، عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) أطلقت، اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا باتجاه بحر الشرق، الذي يُعرف أيضا باسم بحر اليابان.
وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان".

وبحسب وكالة "يونهاب" فإنه يجري تحديد اتجاه تحليق الصاروخ ومداه وتفاصيل أخرى.

ولم تؤكد رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عدد الصواريخ التي تم إطلاقها أو المسافة التي قطعتها.
الأزمة الرئاسية في كوريا الجنوبية على خلفية فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
كوريا الجنوبية.. الأمن الرئاسي يمنع المحققين من اعتقال الرئيس المعزول
3 يناير, 02:04 GMT
وأفاد جهاز الأمن البحري الياباني، نقلاً عن وزارة الدفاع، أن صاروخًا باليستيًا أطلقته كوريا الديمقراطية الشعبية قد سقط بالفعل.
يعد إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي هو الأول من نوعه هذا العام، وجاء بعد شهرين من إطلاق الصاروخ الباليستي القصير المدى (SRBM) في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
كوريا الديمقراطية تتعهد بـ"أقوى استراتيجية رد" على أمريكا قبل تولي ترامب لمنصبه
كوريا الديمقراطية الشعبية تصف محادثات لأمريكا مع جارتها الجنوبية واليابان بأنها "إهانة للسلام"
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