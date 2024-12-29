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كوريا الديمقراطية تتعهد بـ"أقوى استراتيجية رد" على أمريكا قبل تولي ترامب لمنصبه
كوريا الديمقراطية تتعهد بـ"أقوى استراتيجية رد" على أمريكا قبل تولي ترامب لمنصبه
سبوتنيك عربي
أعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، عن تبنيها استراتيجية "أكثر صرامة" تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب،... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T11:09+0000
2024-12-29T11:09+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك خلال اجتماع حزبي رئيسي عقدته اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، والذي أشارت فيه إلى أن التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان قد تطور إلى "كتلة عسكرية نووية عدوانية"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن "الاستراتيجية الجديدة تم طرحها، خلال الاجتماع السنوي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، الذي انعقد من يوم الاثنين (الماضي) إلى يوم الجمعة (أول أمس)، برئاسة رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونج أون".ووصفت الوكالة أمريكا بأنها "الدولة الأكثر رجعية"، متهمة إياها بالتمسك بسياسات مناهضة للشيوعية كنهج وطني دائم، وأوضحت أن كيم جونغ أون، أشار في خطابه الختامي إلى استراتيجية "تنفيذ أقوى رد مضاد لأمريكا"، بما يحقق مصالح كوريا الديمقراطية الوطنية، وأمنها طويل الأمد.وخلال الاجتماع، أمر كيم جونغ أون، بتعزيز قدرات جيش جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لمواكبة متطلبات الحروب الحديثة، والتعامل مع السيناريوهات العسكرية المتغيرة وأساليب الأعداء المتطورة.وأضافت الوكالة أن كيم جونغ أون، حدد سياسات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الردع العسكري بشكل موثوق، مع التركيز على التطوير السريع للصناعات الدفاعية والتقدم في العلوم والتكنولوجيا لمواجهة الاستفزازات العسكرية المتزايدة من أمريكا وحلفائها.
https://sarabic.ae/20241115/مبعوث-ترامب-السابق-إلى-كوريا-الديمقراطية-كيم-جونغ-أون-لن-يتفاوض-على-نزع-السلاح-النووي-1094842581.html
https://sarabic.ae/20240830/ترامب-كامالا-هاريس-ليست-قادرة-على-التحدث-مع-قادة-دول-كبرى-مثل-الصين-وكوريا-الشمالية--1092220791.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الديمقراطية تتعهد بـ"أقوى استراتيجية رد" على أمريكا قبل تولي ترامب لمنصبه

11:09 GMT 29.12.2024
© AP Photo / Wong Maye-Eزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون
© AP Photo / Wong Maye-E
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أعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، عن تبنيها استراتيجية "أكثر صرامة" تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، السلطة في الـ20 من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع حزبي رئيسي عقدته اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، والذي أشارت فيه إلى أن التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان قد تطور إلى "كتلة عسكرية نووية عدوانية"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن "الاستراتيجية الجديدة تم طرحها، خلال الاجتماع السنوي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، الذي انعقد من يوم الاثنين (الماضي) إلى يوم الجمعة (أول أمس)، برئاسة رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونج أون".
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 30 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
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ووصفت الوكالة أمريكا بأنها "الدولة الأكثر رجعية"، متهمة إياها بالتمسك بسياسات مناهضة للشيوعية كنهج وطني دائم، وأوضحت أن كيم جونغ أون، أشار في خطابه الختامي إلى استراتيجية "تنفيذ أقوى رد مضاد لأمريكا"، بما يحقق مصالح كوريا الديمقراطية الوطنية، وأمنها طويل الأمد.

واتهم زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، خلال الاجتماع، التعاون العسكري بين واشنطن وسيئول وطوكيو بالتحول إلى "كتلة عسكرية نووية عدوانية"، لافتًا إلى أن كوريا الجنوبية أصبحت "معقلا لمناهضة الشيوعية" لخدمة أمريكا.

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ترامب: كامالا هاريس ليست قادرة على التحدث مع قادة دول كبرى مثل الصين وكوريا الشمالية
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وخلال الاجتماع، أمر كيم جونغ أون، بتعزيز قدرات جيش جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لمواكبة متطلبات الحروب الحديثة، والتعامل مع السيناريوهات العسكرية المتغيرة وأساليب الأعداء المتطورة.
وأضافت الوكالة أن كيم جونغ أون، حدد سياسات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الردع العسكري بشكل موثوق، مع التركيز على التطوير السريع للصناعات الدفاعية والتقدم في العلوم والتكنولوجيا لمواجهة الاستفزازات العسكرية المتزايدة من أمريكا وحلفائها.
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