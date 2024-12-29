https://sarabic.ae/20241229/كوريا-الديمقراطية-تتعهد-بـأقوى-استراتيجية-رد-على-أمريكا-قبل-تولي-ترامب-لمنصبه-1096303443.html

كوريا الديمقراطية تتعهد بـ"أقوى استراتيجية رد" على أمريكا قبل تولي ترامب لمنصبه

كوريا الديمقراطية تتعهد بـ"أقوى استراتيجية رد" على أمريكا قبل تولي ترامب لمنصبه

سبوتنيك عربي

أعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، عن تبنيها استراتيجية "أكثر صرامة" تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب،... 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T11:09+0000

2024-12-29T11:09+0000

2024-12-29T11:09+0000

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جاء ذلك خلال اجتماع حزبي رئيسي عقدته اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، والذي أشارت فيه إلى أن التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان قد تطور إلى "كتلة عسكرية نووية عدوانية"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن "الاستراتيجية الجديدة تم طرحها، خلال الاجتماع السنوي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، الذي انعقد من يوم الاثنين (الماضي) إلى يوم الجمعة (أول أمس)، برئاسة رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونج أون".ووصفت الوكالة أمريكا بأنها "الدولة الأكثر رجعية"، متهمة إياها بالتمسك بسياسات مناهضة للشيوعية كنهج وطني دائم، وأوضحت أن كيم جونغ أون، أشار في خطابه الختامي إلى استراتيجية "تنفيذ أقوى رد مضاد لأمريكا"، بما يحقق مصالح كوريا الديمقراطية الوطنية، وأمنها طويل الأمد.وخلال الاجتماع، أمر كيم جونغ أون، بتعزيز قدرات جيش جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لمواكبة متطلبات الحروب الحديثة، والتعامل مع السيناريوهات العسكرية المتغيرة وأساليب الأعداء المتطورة.وأضافت الوكالة أن كيم جونغ أون، حدد سياسات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الردع العسكري بشكل موثوق، مع التركيز على التطوير السريع للصناعات الدفاعية والتقدم في العلوم والتكنولوجيا لمواجهة الاستفزازات العسكرية المتزايدة من أمريكا وحلفائها.

https://sarabic.ae/20241115/مبعوث-ترامب-السابق-إلى-كوريا-الديمقراطية-كيم-جونغ-أون-لن-يتفاوض-على-نزع-السلاح-النووي-1094842581.html

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن