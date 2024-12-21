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https://sarabic.ae/20241221/كوريا-الديمقراطية-الشعبية-تصف-محادثات-لأمريكا-مع-جارتها-الجنوبية-واليابان-بأنها-إهانة-للسلام-1096042775.html
كوريا الديمقراطية الشعبية تصف محادثات لأمريكا مع جارتها الجنوبية واليابان بأنها "إهانة للسلام"
كوريا الديمقراطية الشعبية تصف محادثات لأمريكا مع جارتها الجنوبية واليابان بأنها "إهانة للسلام"
سبوتنيك عربي
انتقدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم السبت، اجتماعا ثلاثيا عقد في الآونة الأخيرة بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T15:19+0000
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وناقش الاجتماع "السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وسخرت كوريا الديمقراطية من المحادثات، ووصفتها بأنها "إهانة للسلام".وانتقدت صحيفة "رودونغ سينمون"، الرئيسية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الحوار الثلاثي بشأن المحيطين الهندي والهادئ، الذي عقد في طوكيو في الـ11 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، واتهمت واشنطن بأنها دولة "شبيهة بالعصابات" تدمر السلام، وحلفاءها الآسيويين بأنهم شركاء.ورفضت الصحيفة التابعة لكوريا الديمقراطية، اليابان كدولة تسعى إلى السلام، مستشهدة بإرشاداتها للتعاون الدفاعي مع أمريكا وقانونها الأمني، ​​الذي يسمح بالدفاع الجماعي عن النفس، كما وصفت كوريا الجنوبية بأنها "طليعة سياسات الغزو والحرب الأمريكية".وذكرت الصحيفة أن "أمريكا إمبراطورية شريرة ودولة أشبه بالعصابات تدمر السلام، واليابان وكوريا الجنوبية العميلة شريكتان لا تقلان إدانة".وخلال المحادثات التي جرت في الشهر الجاري، أقرت أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان، بالحاجة إلى استكشاف سبل المساهمة بشكل جماعي في السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفقا لوزارة الخارجية في سيئول، وكان الاجتماع هو الثاني من نوعه، بعد عقد جلسته الافتتاحية، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
https://sarabic.ae/20241119/كوريا-الديمقراطية-تتوعد-بـالانتقام-من-دول-التعاون-الثلاثي-بقيادة-أمريكا-1094945130.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الديمقراطية الشعبية تصف محادثات لأمريكا مع جارتها الجنوبية واليابان بأنها "إهانة للسلام"

15:19 GMT 21.12.2024
© AP Photo / Cha Song Hoأعلام كوريا الشمالية
أعلام كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Cha Song Ho
تابعنا عبر
انتقدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم السبت، اجتماعا ثلاثيا عقد في الآونة الأخيرة بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان.
وناقش الاجتماع "السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وسخرت كوريا الديمقراطية من المحادثات، ووصفتها بأنها "إهانة للسلام".
وانتقدت صحيفة "رودونغ سينمون"، الرئيسية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الحوار الثلاثي بشأن المحيطين الهندي والهادئ، الذي عقد في طوكيو في الـ11 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، واتهمت واشنطن بأنها دولة "شبيهة بالعصابات" تدمر السلام، وحلفاءها الآسيويين بأنهم شركاء.

وقالت إن "تاريخ أمريكا نفسه هو تاريخ حروب في جميع أنحاء العالم، وسياساتها الخارجية تتفق مع شر غزو الدول الأخرى، وإحداث الدمار للسلام والأمان".

ورفضت الصحيفة التابعة لكوريا الديمقراطية، اليابان كدولة تسعى إلى السلام، مستشهدة بإرشاداتها للتعاون الدفاعي مع أمريكا وقانونها الأمني، ​​الذي يسمح بالدفاع الجماعي عن النفس، كما وصفت كوريا الجنوبية بأنها "طليعة سياسات الغزو والحرب الأمريكية".
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وذكرت الصحيفة أن "أمريكا إمبراطورية شريرة ودولة أشبه بالعصابات تدمر السلام، واليابان وكوريا الجنوبية العميلة شريكتان لا تقلان إدانة".
وخلال المحادثات التي جرت في الشهر الجاري، أقرت أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان، بالحاجة إلى استكشاف سبل المساهمة بشكل جماعي في السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفقا لوزارة الخارجية في سيئول، وكان الاجتماع هو الثاني من نوعه، بعد عقد جلسته الافتتاحية، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
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