https://sarabic.ae/20250126/مصدر-استهداف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-أوديسا-بضربة-عسكرية-1097164096.html
مصدر: استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة أوديسا بضربة عسكرية
مصدر: استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة أوديسا بضربة عسكرية
سبوتنيك عربي
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، بتعرض تجمع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة أوديسا، لضربة عسكرية. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T08:33+0000
2025-01-26T08:33+0000
2025-01-26T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/15/1061438126_0:34:1860:1080_1920x0_80_0_0_79db631d089d9133fb3c91d90f812407.jpg
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة أوديسا، كانت هناك ضربة قوية لتجمع كبير من أتباع بانديرا (النازيين - يقصد بها القوات المسلحة الأوكرانية)، الذين أصبحوا بحالة يرثى لها".وفي 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، أكد ليبيديف، أن القوات الروسية شنت هجوما في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في مكان تمركزت فيه القوات الأوكرانية، وكان بإمكانها تحقيق اختراق.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "النامساعد الرئيس الروسي: أوكرانيا لن تكون ضمن أولويات ترامبعسكري أوكراني: بريطانيا تدرب قوات كييف على القتال ضمن الأحياء السكنية لكورسك
https://sarabic.ae/20250126/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-3-مقاطعات-خلال-الليل--1097161082.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
مصدر: استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة أوديسا بضربة عسكرية
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، بتعرض تجمع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة أوديسا، لضربة عسكرية.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة أوديسا، كانت هناك ضربة قوية لتجمع كبير من أتباع بانديرا (النازيين - يقصد بها القوات المسلحة الأوكرانية)، الذين أصبحوا بحالة يرثى لها".
وفي 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، أكد ليبيديف
، أن القوات الروسية شنت هجوما في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في مكان تمركزت فيه القوات الأوكرانية، وكان بإمكانها تحقيق اختراق.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "النا