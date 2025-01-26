مصدر: استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة أوديسا بضربة عسكرية

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عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
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29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
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29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
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عرب بوينت بودكاست
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27 د
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ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
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29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداده لقاء ترامب للحديث حول جميع القضايا التي تهم موسكو وواشنطن، إسرائيل تؤجل إنسحاب قواتها من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
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هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250126/مصدر-استهداف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-أوديسا-بضربة-عسكرية-1097164096.html
مصدر: استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة أوديسا بضربة عسكرية
مصدر: استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة أوديسا بضربة عسكرية
سبوتنيك عربي
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، بتعرض تجمع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة أوديسا، لضربة عسكرية. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T08:33+0000
2025-01-26T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة أوديسا، كانت هناك ضربة قوية لتجمع كبير من أتباع بانديرا (النازيين - يقصد بها القوات المسلحة الأوكرانية)، الذين أصبحوا بحالة يرثى لها".وفي 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، أكد ليبيديف، أن القوات الروسية شنت هجوما في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في مكان تمركزت فيه القوات الأوكرانية، وكان بإمكانها تحقيق اختراق.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "النامساعد الرئيس الروسي: أوكرانيا لن تكون ضمن أولويات ترامبعسكري أوكراني: بريطانيا تدرب قوات كييف على القتال ضمن الأحياء السكنية لكورسك
https://sarabic.ae/20250126/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-3-مقاطعات-خلال-الليل--1097161082.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مصدر: استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة أوديسا بضربة عسكرية

08:33 GMT 26.01.2025
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تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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تابعنا عبر
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، بتعرض تجمع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة أوديسا، لضربة عسكرية.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة أوديسا، كانت هناك ضربة قوية لتجمع كبير من أتباع بانديرا (النازيين - يقصد بها القوات المسلحة الأوكرانية)، الذين أصبحوا بحالة يرثى لها".
وفي 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، أكد ليبيديف، أن القوات الروسية شنت هجوما في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في مكان تمركزت فيه القوات الأوكرانية، وكان بإمكانها تحقيق اختراق.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 3 مقاطعات خلال الليل
05:01 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "النا
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
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