https://sarabic.ae/20250121/مصدر-الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-قاسية-لتجمع-ضخم-للقوات-الأوكرانية----1096992796.html

مصدر: الجيش الروسي يوجه ضربة قاسية لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية

مصدر: الجيش الروسي يوجه ضربة قاسية لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية شنت هجوما في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في مكان تمركزت فيه القوات... 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T08:03+0000

2025-01-21T08:03+0000

2025-01-21T08:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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رصد عسكري

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وقال ليبيديف: "في ليلة 21 يناير/ كانون الثاني، من بين الوافدين الآخرين، كان هناك وصول إلى مقاطعة دنيبروبتروفسك، ومن المعروف أنه في الصباح غادرت العديد من سيارات الإسعاف من كل من أبوستولوفو، ونيكوبول. وهناك معلومات تفيد بوجود مكان تجمع معين (القوات الأوكرانية) في ذلك الاتجاه ومن هنا قال الجنود كان علينا أن نخضع لتناوب جدي وحتى محاولة تحقيق اختراق".وفي وقت مبكر من صباح اليوم، كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية عن وقوع انفجارات في دنيبروبيتروفسك. وأفادت شركة السكك الحديدية الأوكرانية عن أضرار في البنية التحتية للسكك الحديدية، المباني والمعدات المتحركة.وفي بعض المناطق، اقتربوا منها إلى مسافة خمسة كيلومترات تقريبًا. واندلعت معارك عنيفة في مقاطعة كراسنوأرميسك، وهي مركز نقل رئيسي تمر عبره خطوط السكك الحديدية والطرق البرية التي تربط دونيتسك بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20250120/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نوفوغوروفكا-وشيفتشينكو-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1096958770.html

https://sarabic.ae/20250120/تحييد-نحو-18-عسكريا-أوكرانيا-باستهداف-نقطة-تمركز-لقوات-نظام-كييف-في-مقاطعة-سومي-1096953409.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري