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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250121/مصدر-الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-قاسية-لتجمع-ضخم-للقوات-الأوكرانية----1096992796.html
مصدر: الجيش الروسي يوجه ضربة قاسية لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية
مصدر: الجيش الروسي يوجه ضربة قاسية لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية شنت هجوما في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في مكان تمركزت فيه القوات... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T08:03+0000
2025-01-21T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال ليبيديف: "في ليلة 21 يناير/ كانون الثاني، من بين الوافدين الآخرين، كان هناك وصول إلى مقاطعة دنيبروبتروفسك، ومن المعروف أنه في الصباح غادرت العديد من سيارات الإسعاف من كل من أبوستولوفو، ونيكوبول. وهناك معلومات تفيد بوجود مكان تجمع معين (القوات الأوكرانية) في ذلك الاتجاه ومن هنا قال الجنود كان علينا أن نخضع لتناوب جدي وحتى محاولة تحقيق اختراق".وفي وقت مبكر من صباح اليوم، كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية عن وقوع انفجارات في دنيبروبيتروفسك. وأفادت شركة السكك الحديدية الأوكرانية عن أضرار في البنية التحتية للسكك الحديدية، المباني والمعدات المتحركة.وفي بعض المناطق، اقتربوا منها إلى مسافة خمسة كيلومترات تقريبًا. واندلعت معارك عنيفة في مقاطعة كراسنوأرميسك، وهي مركز نقل رئيسي تمر عبره خطوط السكك الحديدية والطرق البرية التي تربط دونيتسك بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250120/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نوفوغوروفكا-وشيفتشينكو-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1096958770.html
https://sarabic.ae/20250120/تحييد-نحو-18-عسكريا-أوكرانيا-باستهداف-نقطة-تمركز-لقوات-نظام-كييف-في-مقاطعة-سومي-1096953409.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

مصدر: الجيش الروسي يوجه ضربة قاسية لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية

08:03 GMT 21.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية شنت هجوما في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في مكان تمركزت فيه القوات الأوكرانية، وكان بإمكانها تحقيق اختراق.
وقال ليبيديف: "في ليلة 21 يناير/ كانون الثاني، من بين الوافدين الآخرين، كان هناك وصول إلى مقاطعة دنيبروبتروفسك، ومن المعروف أنه في الصباح غادرت العديد من سيارات الإسعاف من كل من أبوستولوفو، ونيكوبول. وهناك معلومات تفيد بوجود مكان تجمع معين (القوات الأوكرانية) في ذلك الاتجاه ومن هنا قال الجنود كان علينا أن نخضع لتناوب جدي وحتى محاولة تحقيق اختراق".
وفي وقت مبكر من صباح اليوم، كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية عن وقوع انفجارات في دنيبروبيتروفسك. وأفادت شركة السكك الحديدية الأوكرانية عن أضرار في البنية التحتية للسكك الحديدية، المباني والمعدات المتحركة.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوغوروفكا وشيفتشينكو في لوغانسك ودونيتسك
أمس, 09:09 GMT
كما أكد رئيس الغرفة العامة للجنة قضايا السيادة في روسيا، والرئيس المشارك للمجلس التنسيقي لـ"أوكرانيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية اقتربت في الأيام الأخيرة بسرعة من حدود جمهورية دونيتسك الشعبية مع مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وفي بعض المناطق، اقتربوا منها إلى مسافة خمسة كيلومترات تقريبًا. واندلعت معارك عنيفة في مقاطعة كراسنوأرميسك، وهي مركز نقل رئيسي تمر عبره خطوط السكك الحديدية والطرق البرية التي تربط دونيتسك بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحييد نحو 18 عسكريا أوكرانيا باستهداف نقطة تمركز لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي
أمس, 06:11 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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