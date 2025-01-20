https://sarabic.ae/20250120/تحييد-نحو-18-عسكريا-أوكرانيا-باستهداف-نقطة-تمركز-لقوات-نظام-كييف-في-مقاطعة-سومي-1096953409.html

تحييد نحو 18 عسكريا أوكرانيا باستهداف نقطة تمركز لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي

تحييد نحو 18 عسكريا أوكرانيا باستهداف نقطة تمركز لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي

سبوتنيك عربي

أعلن سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، اليوم الاثنين، عن استهداف نقطة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، بمقاطعة سومي. 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T06:11+0000

2025-01-20T06:11+0000

2025-01-20T06:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مساء يوم 19 يناير (كانون الثاني الجاري) عند الساعة 20:25، تم استهداف المشارف الشرقية لمدينة سومي".وأكد أن التقديرات تشير إلى "مقتل نحو 18 عسكريا وإصابة 30 آخرين تم نقلهم بسيارات الإسعاف من مكان الهجوم" .وتستهدف الضربات الروسية، منذ ذلك التاريخ، منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية الأوكرانية.القوات الروسية تهاجم أحد أكبر المصانع الأوكرانية المرتبطة بقوات نظام كييفقدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا-10"

https://sarabic.ae/20230617/ليبيديف-القوات-الروسية-تدمر-أكثر-من-80-قطعة-من-معدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-يوم-واحد-1078202606.html

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روسيا, رصد عسكري