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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250120/تحييد-نحو-18-عسكريا-أوكرانيا-باستهداف-نقطة-تمركز-لقوات-نظام-كييف-في-مقاطعة-سومي-1096953409.html
تحييد نحو 18 عسكريا أوكرانيا باستهداف نقطة تمركز لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي
تحييد نحو 18 عسكريا أوكرانيا باستهداف نقطة تمركز لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أعلن سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، اليوم الاثنين، عن استهداف نقطة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، بمقاطعة سومي. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T06:11+0000
2025-01-20T06:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مساء يوم 19 يناير (كانون الثاني الجاري) عند الساعة 20:25، تم استهداف المشارف الشرقية لمدينة سومي".وأكد أن التقديرات تشير إلى "مقتل نحو 18 عسكريا وإصابة 30 آخرين تم نقلهم بسيارات الإسعاف من مكان الهجوم" .وتستهدف الضربات الروسية، منذ ذلك التاريخ، منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية الأوكرانية.القوات الروسية تهاجم أحد أكبر المصانع الأوكرانية المرتبطة بقوات نظام كييفقدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا-10"
https://sarabic.ae/20230617/ليبيديف-القوات-الروسية-تدمر-أكثر-من-80-قطعة-من-معدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-يوم-واحد-1078202606.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

تحييد نحو 18 عسكريا أوكرانيا باستهداف نقطة تمركز لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي

06:11 GMT 20.01.2025
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلن سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، اليوم الاثنين، عن استهداف نقطة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، بمقاطعة سومي.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مساء يوم 19 يناير (كانون الثاني الجاري) عند الساعة 20:25، تم استهداف المشارف الشرقية لمدينة سومي".
وأكد أن التقديرات تشير إلى "مقتل نحو 18 عسكريا وإصابة 30 آخرين تم نقلهم بسيارات الإسعاف من مكان الهجوم" .

وبدأت القوات الروسية شنّ هجمات على البنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم.

طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ليبيديف: القوات الروسية تدمر أكثر من 80 قطعة من معدات القوات المسلحة الأوكرانية في يوم واحد
17 يونيو 2023, 05:04 GMT
وتستهدف الضربات الروسية، منذ ذلك التاريخ، منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار جراء الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية، كل يوم، وأحياناً في جميع أنحاء أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية الأوكرانية.
القوات الروسية تهاجم أحد أكبر المصانع الأوكرانية المرتبطة بقوات نظام كييف
قدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا-10"
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Истребители МиГ-31 во время показных комплексных учений с участием кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках СКШУ Океан-2024 в Японском море - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
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