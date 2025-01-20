https://sarabic.ae/20250120/تحييد-نحو-18-عسكريا-أوكرانيا-باستهداف-نقطة-تمركز-لقوات-نظام-كييف-في-مقاطعة-سومي-1096953409.html
تحييد نحو 18 عسكريا أوكرانيا باستهداف نقطة تمركز لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي
تحييد نحو 18 عسكريا أوكرانيا باستهداف نقطة تمركز لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أعلن سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، اليوم الاثنين، عن استهداف نقطة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، بمقاطعة سومي. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T06:11+0000
2025-01-20T06:11+0000
2025-01-20T06:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/19/1061576105_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_891df6604b6e2b85efd0f12b6645e630.jpg
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مساء يوم 19 يناير (كانون الثاني الجاري) عند الساعة 20:25، تم استهداف المشارف الشرقية لمدينة سومي".وأكد أن التقديرات تشير إلى "مقتل نحو 18 عسكريا وإصابة 30 آخرين تم نقلهم بسيارات الإسعاف من مكان الهجوم" .وتستهدف الضربات الروسية، منذ ذلك التاريخ، منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية الأوكرانية.القوات الروسية تهاجم أحد أكبر المصانع الأوكرانية المرتبطة بقوات نظام كييفقدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا-10"
https://sarabic.ae/20230617/ليبيديف-القوات-الروسية-تدمر-أكثر-من-80-قطعة-من-معدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-يوم-واحد-1078202606.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/19/1061576105_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44e0b8ab57e9bef380e8b3a9722f1a7e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
تحييد نحو 18 عسكريا أوكرانيا باستهداف نقطة تمركز لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي
أعلن سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، اليوم الاثنين، عن استهداف نقطة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، بمقاطعة سومي.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مساء يوم 19 يناير (كانون الثاني الجاري) عند الساعة 20:25، تم استهداف المشارف الشرقية لمدينة سومي".
وأكد أن التقديرات تشير إلى "مقتل نحو 18 عسكريا وإصابة 30 آخرين تم نقلهم بسيارات الإسعاف من مكان الهجوم" .
وبدأت القوات الروسية شنّ هجمات على البنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم.
وتستهدف الضربات الروسية، منذ ذلك التاريخ، منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار جراء الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية، كل يوم، وأحياناً في جميع أنحاء أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية الأوكرانية.