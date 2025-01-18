https://sarabic.ae/20250118/القوات-الروسية-تهاجم-أحد-أكبر-المصانع-الأوكرانية-المرتبطة-بقوات-نظام-كييف-1096901941.html

القوات الروسية تهاجم أحد أكبر المصانع الأوكرانية المرتبطة بقوات نظام كييف

القوات الروسية تهاجم أحد أكبر المصانع الأوكرانية المرتبطة بقوات نظام كييف

سبوتنيك عربي

أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، اليوم السبت، أنه تم تنفيذ هجوم على مصنع "موتور سيش" في مدينة زابوروجيه (مركز المقاطعة)، التي تسيطر... 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T11:25+0000

2025-01-18T11:25+0000

2025-01-18T11:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "الوصول إلى "موتور سيش" كان جيدا. أفادوا (منفذو الهجوم) أنهم وصلوا إلى المصنع مع بعض المعدات والمتخصصين المهمين للغاية".وأكد ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، أن "انفجارا ثانيا قد وقع أيضا"، وأضاف: "إنهم يقولون إن انفجارين قد وقعا. الانفجار الثاني، استهدف الدفاعات الجوية الأوكرانية المتموضعة على مقربة من المصنع".وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية: "صباح اليوم، وردًا على قصف البنية التحتية المدنية في مقاطعة بيلغورود بصواريخ "أتاكمز" التكتيكية التشغيلية الأمريكية الصنع، شنّت القوات المسلحة الروسية، ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بما في ذلك مكتب تصميم "لوش"، الذي يصمم ويصنع الصواريخ الموجهة بعيدة المدى "نبتون"، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "أولخا"، وتم تحقيق أهداف الضربة، وتم إصابة الأهداف كافة".وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مراراً وتكراراً أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20250118/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-بتروبافلوفكا-وفريميفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1096898855.html

https://sarabic.ae/20250106/الجيش-الروسي-يشن-هجمات-تستهدف-منشآت-عسكرية-أوكرانية-1096516374.html

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رصد عسكري