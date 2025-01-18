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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250118/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-بتروبافلوفكا-وفريميفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1096898855.html
القوات الروسية تحرر بلدتي بتروبافلوفكا وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتي بتروبافلوفكا وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام وحدات من الجيش الروسي بتحرير بلدتي بتروبافلوفكا وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة في... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T09:26+0000
2025-01-18T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095546032_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_230714724bf4c67c2fcc25335eec27ba.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "صباح اليوم، وردًا على قصف البنية التحتية المدنية في مقاطعة بيلغورود بصواريخ "أتاكمز" التكتيكية التشغيلية الأمريكية الصنع، شنّت القوات المسلحة الروسية، ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بما في ذلك مكتب تصميم "لوش"، الذي يصمم ويصنع الصواريخ الموجهة بعيدة المدى "نبتون"، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "أولخا"، وتم تحقيق أهداف الضربة، وتم إصابة الأهداف كافة".واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة لـ7 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بتروفكا ودزيرجينسك وسولينو وبتروفبافلوفكا وبيشانيوي ونوفوفاسيليفكا وسلافيانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 585 عسكريًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و4 سيارات و4 قطع مدفعية.واستهدفت ألوية الهجوم الميكانيكية والمحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق القسطنطينية وفيليكا نوفوسولكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 135 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و3 سيارات و5 قطع مدفعية ميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة.وذكر بيان الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني في مناطق فولشانسك وغلوبوكويه في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 عسكريا، ومركبتين، و3 قطع مدفعية ميدانية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 470 عسكريا، ودبابة ومركبتين مدرعتين قتاليتين، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و5 سيارات و8 قطع مدفعية ميدانية، من بينها اثنتان من صنع دول حلف شمال الأطلسي، وتم تدمير مستودع للذخيرة.وأشار البيان إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات لثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك ونوفودميتروفكا وتشاسوف يار وداتشنوي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وذكر البيان أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشة لإنتاج وتجميع الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية في 156 منطقة. وأسقطت منظومات الدفاع الجوي 83 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250118/مشاهد-توثق-لحظة-تحييد-قوة-هجومية-أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو----1096896564.html
https://sarabic.ae/20250118/وزارة-الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-46-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096892489.html
https://sarabic.ae/20250117/القوات-الأوكرانية-تنقل-وحدات-الاحتياط-إلى-مقاطعة-كورسك---1096859333.html
https://sarabic.ae/20250117/القوات-الروسية-تحرر-4-بلدات-في-مقاطعة-كورسك-خلال-أسبوعين-1096860499.html
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روسيا, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدتي بتروبافلوفكا وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:26 GMT 18.01.2025 (تم التحديث: 10:21 GMT 18.01.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في قرية كارلوفكا، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في قرية كارلوفكا، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام وحدات من الجيش الروسي بتحرير بلدتي بتروبافلوفكا وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "صباح اليوم، وردًا على قصف البنية التحتية المدنية في مقاطعة بيلغورود بصواريخ "أتاكمز" التكتيكية التشغيلية الأمريكية الصنع، شنّت القوات المسلحة الروسية، ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بما في ذلك مكتب تصميم "لوش"، الذي يصمم ويصنع الصواريخ الموجهة بعيدة المدى "نبتون"، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "أولخا"، وتم تحقيق أهداف الضربة، وتم إصابة الأهداف كافة".

وأضاف البيان أنه "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، من تحرير بلدة بتروبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة لـ7 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بتروفكا ودزيرجينسك وسولينو وبتروفبافلوفكا وبيشانيوي ونوفوفاسيليفكا وسلافيانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 585 عسكريًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و4 سيارات و4 قطع مدفعية.
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل علبة خرطوشة من مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
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08:33 GMT

وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة فريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

واستهدفت ألوية الهجوم الميكانيكية والمحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق القسطنطينية وفيليكا نوفوسولكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 135 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و3 سيارات و5 قطع مدفعية ميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
05:18 GMT
وذكر بيان الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني في مناطق فولشانسك وغلوبوكويه في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 عسكريا، ومركبتين، و3 قطع مدفعية ميدانية".

وتابع البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواءين محمولين جواً، وفوج الهجوم المحمول جواً التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق لوزوفايا وزاغريزوفو في مقاطعة خاركوف".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 470 عسكريا، ودبابة ومركبتين مدرعتين قتاليتين، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و5 سيارات و8 قطع مدفعية ميدانية، من بينها اثنتان من صنع دول حلف شمال الأطلسي، وتم تدمير مستودع للذخيرة.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تنقل وحدات الاحتياط إلى مقاطعة كورسك
أمس, 08:46 GMT
وأشار البيان إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات لثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك ونوفودميتروفكا وتشاسوف يار وداتشنوي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وذكر البيان أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشة لإنتاج وتجميع الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية في 156 منطقة. وأسقطت منظومات الدفاع الجوي 83 طائرة مسيرة أوكرانية".
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعة كورسك خلال أسبوعين
أمس, 09:23 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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