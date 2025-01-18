https://sarabic.ae/20250118/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-بتروبافلوفكا-وفريميفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1096898855.html

القوات الروسية تحرر بلدتي بتروبافلوفكا وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدتي بتروبافلوفكا وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام وحدات من الجيش الروسي بتحرير بلدتي بتروبافلوفكا وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة في... 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T09:26+0000

2025-01-18T09:26+0000

2025-01-18T10:21+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "صباح اليوم، وردًا على قصف البنية التحتية المدنية في مقاطعة بيلغورود بصواريخ "أتاكمز" التكتيكية التشغيلية الأمريكية الصنع، شنّت القوات المسلحة الروسية، ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بما في ذلك مكتب تصميم "لوش"، الذي يصمم ويصنع الصواريخ الموجهة بعيدة المدى "نبتون"، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "أولخا"، وتم تحقيق أهداف الضربة، وتم إصابة الأهداف كافة".واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة لـ7 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بتروفكا ودزيرجينسك وسولينو وبتروفبافلوفكا وبيشانيوي ونوفوفاسيليفكا وسلافيانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 585 عسكريًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و4 سيارات و4 قطع مدفعية.واستهدفت ألوية الهجوم الميكانيكية والمحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق القسطنطينية وفيليكا نوفوسولكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 135 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و3 سيارات و5 قطع مدفعية ميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة.وذكر بيان الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني في مناطق فولشانسك وغلوبوكويه في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 عسكريا، ومركبتين، و3 قطع مدفعية ميدانية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 470 عسكريا، ودبابة ومركبتين مدرعتين قتاليتين، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و5 سيارات و8 قطع مدفعية ميدانية، من بينها اثنتان من صنع دول حلف شمال الأطلسي، وتم تدمير مستودع للذخيرة.وأشار البيان إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات لثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك ونوفودميتروفكا وتشاسوف يار وداتشنوي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وذكر البيان أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشة لإنتاج وتجميع الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية في 156 منطقة. وأسقطت منظومات الدفاع الجوي 83 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20250118/مشاهد-توثق-لحظة-تحييد-قوة-هجومية-أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو----1096896564.html

https://sarabic.ae/20250118/وزارة-الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-46-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096892489.html

https://sarabic.ae/20250117/القوات-الأوكرانية-تنقل-وحدات-الاحتياط-إلى-مقاطعة-كورسك---1096859333.html

https://sarabic.ae/20250117/القوات-الروسية-تحرر-4-بلدات-في-مقاطعة-كورسك-خلال-أسبوعين-1096860499.html

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