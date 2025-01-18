https://sarabic.ae/20250118/مشاهد-توثق-لحظة-تحييد-قوة-هجومية-أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو----1096896564.html

مشاهد توثق لحظة تحييد قوة هجومية أوكرانية في مقاطعة خاركوف... فيديو

مشاهد توثق لحظة تحييد قوة هجومية أوكرانية في مقاطعة خاركوف... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات تظهر تحييد مجموعة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، من قبل وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على مشارف... 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T08:33+0000

2025-01-18T08:33+0000

2025-01-18T08:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حددت وحدة الاستطلاع التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في محيط بلدة غلوبوكويه بمقاطعة خاركوف، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وباستخدام الاستطلاع الجوي، موقع مجموعة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وذكر البيان أن مجموعة من العسكريين الأوكرانيين كانوا يستقلون مركبة مدرعة، وبعد نزولهم منها، لجأوا إلى قبو أحد المنازل، حيث قاموا بحماية أنفسهم جزئيًا من الطائرات المسيرة والمدفعية الروسية.وأضاف البيان: "في المنطقة المجاورة مباشرة لمجموعة الهجوم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كان هناك 3 جنود من فيلق الجيش الحادي عشر التابع لقوات مجموعة "الشمال". وبعد انتظار اللحظة المناسبة، قام أحد الجنود، تحت غطاء من زملائه، بالاقتراب بهدوء من المنزل، وألقى حقيبة ظهر تحتوي على ألغام مضادة للدبابات في الطابق السفلي، وقاموا بتفجيرها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20250117/القوات-الروسية-تحرر-4-بلدات-في-مقاطعة-كورسك-خلال-أسبوعين-1096860499.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري