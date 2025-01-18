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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250118/مشاهد-توثق-لحظة-تحييد-قوة-هجومية-أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو----1096896564.html
مشاهد توثق لحظة تحييد قوة هجومية أوكرانية في مقاطعة خاركوف... فيديو
مشاهد توثق لحظة تحييد قوة هجومية أوكرانية في مقاطعة خاركوف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات تظهر تحييد مجموعة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، من قبل وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على مشارف... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T08:33+0000
2025-01-18T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حددت وحدة الاستطلاع التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في محيط بلدة غلوبوكويه بمقاطعة خاركوف، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وباستخدام الاستطلاع الجوي، موقع مجموعة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وذكر البيان أن مجموعة من العسكريين الأوكرانيين كانوا يستقلون مركبة مدرعة، وبعد نزولهم منها، لجأوا إلى قبو أحد المنازل، حيث قاموا بحماية أنفسهم جزئيًا من الطائرات المسيرة والمدفعية الروسية.وأضاف البيان: "في المنطقة المجاورة مباشرة لمجموعة الهجوم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كان هناك 3 جنود من فيلق الجيش الحادي عشر التابع لقوات مجموعة "الشمال". وبعد انتظار اللحظة المناسبة، قام أحد الجنود، تحت غطاء من زملائه، بالاقتراب بهدوء من المنزل، وألقى حقيبة ظهر تحتوي على ألغام مضادة للدبابات في الطابق السفلي، وقاموا بتفجيرها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250117/القوات-الروسية-تحرر-4-بلدات-في-مقاطعة-كورسك-خلال-أسبوعين-1096860499.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

مشاهد توثق لحظة تحييد قوة هجومية أوكرانية في مقاطعة خاركوف... فيديو

08:33 GMT 18.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يحمل علبة خرطوشة من مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل علبة خرطوشة من مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات تظهر تحييد مجموعة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، من قبل وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على مشارف بلدة غلوبوكويه في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حددت وحدة الاستطلاع التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في محيط بلدة غلوبوكويه بمقاطعة خاركوف، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وباستخدام الاستطلاع الجوي، موقع مجموعة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وذكر البيان أن مجموعة من العسكريين الأوكرانيين كانوا يستقلون مركبة مدرعة، وبعد نزولهم منها، لجأوا إلى قبو أحد المنازل، حيث قاموا بحماية أنفسهم جزئيًا من الطائرات المسيرة والمدفعية الروسية.
وأضاف البيان: "في المنطقة المجاورة مباشرة لمجموعة الهجوم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كان هناك 3 جنود من فيلق الجيش الحادي عشر التابع لقوات مجموعة "الشمال". وبعد انتظار اللحظة المناسبة، قام أحد الجنود، تحت غطاء من زملائه، بالاقتراب بهدوء من المنزل، وألقى حقيبة ظهر تحتوي على ألغام مضادة للدبابات في الطابق السفلي، وقاموا بتفجيرها".
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعة كورسك خلال أسبوعين
أمس, 09:23 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Военнослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:51 GMT
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