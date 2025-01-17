https://sarabic.ae/20250117/القوات-الأوكرانية-تنقل-وحدات-الاحتياط-إلى-مقاطعة-كورسك---1096859333.html
القوات الأوكرانية تنقل وحدات الاحتياط إلى مقاطعة كورسك
القوات الأوكرانية تنقل وحدات الاحتياط إلى مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد قائد المجموعة المدرعة التابعة لقوات "أخمات" الخاصة، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بنقل وحدات احتياطية إلى مقاطعة كورسك، لاستخدامها ضد... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T08:46+0000
2025-01-17T08:46+0000
2025-01-17T08:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال قائد الوحدة المدرعة من مجموعة المدفعية المشتركة التابعة لقوات "أخمات" الخاصة، إن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بنقل وحدات احتياطية إلى مقاطعة كورسك، لاستخدامها في الهجمات المضادة ضد وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية.وأضاف القائد: "لقد استخدم العدو كل القوات والاحتياطيات التي كانت بحوزته في هذا الجزء من الجبهة. وأستطيع أن أقول إن كل المركبات القتالية تقريبًا، من مشاة ومركبات قتالية مدرعة وكل شيء آخر، كانت من صنع أجنبي، وخاصة تلك التي في كل الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250117/أسير-من-حرس-الحدود-الأوكراني-يكشف-عن-سبب-قيام-نظام-كييف-بحرق-جثث-العسكريين-التابعين-له----1096855992.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الأوكرانية تنقل وحدات الاحتياط إلى مقاطعة كورسك
أفاد قائد المجموعة المدرعة التابعة لقوات "أخمات" الخاصة، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بنقل وحدات احتياطية إلى مقاطعة كورسك، لاستخدامها ضد الجيش الروسي.
وقال قائد الوحدة المدرعة من مجموعة المدفعية المشتركة التابعة لقوات "أخمات" الخاصة، إن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بنقل وحدات احتياطية إلى مقاطعة كورسك، لاستخدامها في الهجمات المضادة ضد وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية.
وأضاف القائد: "لقد استخدم العدو كل القوات والاحتياطيات التي كانت بحوزته في هذا الجزء من الجبهة. وأستطيع أن أقول إن كل المركبات القتالية تقريبًا، من مشاة ومركبات قتالية مدرعة وكل شيء آخر، كانت من صنع أجنبي، وخاصة تلك التي في كل الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي".
وفي وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أفادت قوات "أخمات" بأن كتيبة الطائرات دون طيار الأوكرانية الخاصة "طيور المجر" تم نقلها إلى منطقة كورسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.