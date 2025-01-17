https://sarabic.ae/20250117/القوات-الأوكرانية-تنقل-وحدات-الاحتياط-إلى-مقاطعة-كورسك---1096859333.html

القوات الأوكرانية تنقل وحدات الاحتياط إلى مقاطعة كورسك

القوات الأوكرانية تنقل وحدات الاحتياط إلى مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفاد قائد المجموعة المدرعة التابعة لقوات "أخمات" الخاصة، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بنقل وحدات احتياطية إلى مقاطعة كورسك، لاستخدامها ضد... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T08:46+0000

2025-01-17T08:46+0000

2025-01-17T08:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال قائد الوحدة المدرعة من مجموعة المدفعية المشتركة التابعة لقوات "أخمات" الخاصة، إن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بنقل وحدات احتياطية إلى مقاطعة كورسك، لاستخدامها في الهجمات المضادة ضد وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية.وأضاف القائد: "لقد استخدم العدو كل القوات والاحتياطيات التي كانت بحوزته في هذا الجزء من الجبهة. وأستطيع أن أقول إن كل المركبات القتالية تقريبًا، من مشاة ومركبات قتالية مدرعة وكل شيء آخر، كانت من صنع أجنبي، وخاصة تلك التي في كل الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري