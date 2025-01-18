https://sarabic.ae/20250118/وزارة-الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-46-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096892489.html
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات عدة، خلال الليلة الماضية. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T05:18+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان أنه تم "تدمير 18 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و11 مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 مسيرات فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و5 مسيرات فوق أراضي مقاطعة تولا، و3 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة فورونيج".بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.تحييد عدة طائرات مسيرة أوكرانية أخرى في ضواحي مقاطعة فورونيج دون وقوع إصاباتالدفاع الجوي الروسي يدمر 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف
https://sarabic.ae/20250112/تحمل-3-أنظمة-دفاع-جوي-مركبة-روسية-متعددة-المهام-بقدرات-خارقة-1096731956.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات عدة، خلال الليلة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان أنه تم "تدمير 18 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و11 مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 مسيرات فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و5 مسيرات فوق أراضي مقاطعة تولا، و3 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة فورونيج".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.