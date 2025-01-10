https://sarabic.ae/20250110/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-16-طائرة-مسيرة-أوكرانية-بمقاطعة-روستوف-1096642403.html

الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 طائرة مسيرة أوكرانية بمقاطعة روستوف

الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 طائرة مسيرة أوكرانية بمقاطعة روستوف

سبوتنيك عربي

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم جوي واسع النطاق على المقاطعة ودمرت 16 طائرة... 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T02:51+0000

2025-01-10T02:51+0000

2025-01-10T02:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وذكر سليوسار في بيان عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "قوات ووسائل الدفاع الجوي تصدّت لهجوم جوي واسع النطاق على مقاطعة روستوف، وحتى الآن تم تدمير وإسقاط 16 طائرة بدون طيار بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية. ووفقاً للمعلومات العملياتية، لم يُسجل أي إصابات. جاري توضيح المعلومات".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20250109/تحييد-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-أخرى-في-ضواحي-مقاطعة-فورونيج-دون-وقوع-إصابات-1096640614.html

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