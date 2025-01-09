https://sarabic.ae/20250109/تحييد-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-أخرى-في-ضواحي-مقاطعة-فورونيج-دون-وقوع-إصابات-1096640614.html

تحييد عدة طائرات مسيرة أوكرانية أخرى في ضواحي مقاطعة فورونيج دون وقوع إصابات

تحييد عدة طائرات مسيرة أوكرانية أخرى في ضواحي مقاطعة فورونيج دون وقوع إصابات

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، فجر اليوم الجمعة، عن تحييد عدة طائرات أوكرانية مسيرة أخرى في ضواحي المقاطعة، وبحسب البيانات الأولية دون وقوع... 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T22:32+0000

2025-01-09T22:32+0000

2025-01-09T22:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

فورونيج

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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موسكو- سبوتنيك. وكتب غوسيف في قناته على "تلغرام": "في ضواحي فورونيج، وسائل الحرب الإلكترونية حيدت عدة طائرات مسيرة أخرى، ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات (...)".وأشار إلى أن خطر تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج، الذي تم الإعلان عنه في الساعة 20:40 بتوقيت موسكو أمس الخميس، لا يزال قائمًا.وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

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فورونيج, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا