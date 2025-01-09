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مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
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الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
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صدى الحياة
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لقاء سبوتنيك
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لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
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مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
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30 د
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250109/تحييد-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-أخرى-في-ضواحي-مقاطعة-فورونيج-دون-وقوع-إصابات-1096640614.html
تحييد عدة طائرات مسيرة أوكرانية أخرى في ضواحي مقاطعة فورونيج دون وقوع إصابات
تحييد عدة طائرات مسيرة أوكرانية أخرى في ضواحي مقاطعة فورونيج دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، فجر اليوم الجمعة، عن تحييد عدة طائرات أوكرانية مسيرة أخرى في ضواحي المقاطعة، وبحسب البيانات الأولية دون وقوع... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T22:32+0000
2025-01-09T22:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فورونيج
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وكتب غوسيف في قناته على "تلغرام": "في ضواحي فورونيج، وسائل الحرب الإلكترونية حيدت عدة طائرات مسيرة أخرى، ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات (...)".وأشار إلى أن خطر تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج، الذي تم الإعلان عنه في الساعة 20:40 بتوقيت موسكو أمس الخميس، لا يزال قائمًا.وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241228/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-أكثر-من-10-مسيرات-في-ضواحي-مقاطعة-فورونيج-1096262557.html
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فورونيج, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
فورونيج, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

تحييد عدة طائرات مسيرة أوكرانية أخرى في ضواحي مقاطعة فورونيج دون وقوع إصابات

22:32 GMT 09.01.2025
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، فجر اليوم الجمعة، عن تحييد عدة طائرات أوكرانية مسيرة أخرى في ضواحي المقاطعة، وبحسب البيانات الأولية دون وقوع إصابات.
موسكو- سبوتنيك. وكتب غوسيف في قناته على "تلغرام": "في ضواحي فورونيج، وسائل الحرب الإلكترونية حيدت عدة طائرات مسيرة أخرى، ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات (...)".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر أكثر من 10 مسيرات في ضواحي مقاطعة فورونيج
28 ديسمبر 2024, 01:00 GMT
وأشار إلى أن خطر تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج، الذي تم الإعلان عنه في الساعة 20:40 بتوقيت موسكو أمس الخميس، لا يزال قائمًا.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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