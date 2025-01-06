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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250106/الجيش-الروسي-يشن-هجمات-تستهدف-منشآت-عسكرية-أوكرانية-1096516374.html
الجيش الروسي يشن هجمات تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية
الجيش الروسي يشن هجمات تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي، نفذ ضربات على مواقع ومنشآت عسكرية عدة تابعة للقوات المسلحة... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T08:40+0000
2025-01-06T08:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في كيروفوغراد، نفذت (الاستهداف) الساعة 01.20 ليلاً. وفقًا لرفاقنا، كانت الاستهدافات في الضواحي الشرقية، بالقرب من مطار كاناتوفو العسكري. وهذا ليس مفاجئًا، فقد أصبح طيران بانديرا في الآونة الأخيرة وقحًا، ويطلق ما يصل إلى 20 طائرة في الهواء في الوقت نفسه، ويطلق صواريخ غربية بعيدة المدى على أراضينا".وأضاف ليبيديف: "في الساعة 01:45، كان هناك استهداف في مدينة بيلايا تسيركوف، في مقاطعة كييف. ووفقًا للمعلومات أيضا في منطقة غايوك، اتضح فيما بعد، تم تجميع الطائرات دون طيار هناك في عدة ورش. الورش كبير جدًا، وكذلك المستودعات، وبجوار غايوك يوجد مطار يعمل بكامل طاقته".وأوضح أنه "وصلت (الضربة) سميلا إلى المدينة في الساعة الواحدة صباحًا، وأفادت المعلومات عن وقوع انفجارات في اتجاه مصنع المعدات اللاسلكية، حيث يوجد بالقرب منها تقاطع ضخم للسكك الحديدية يضم العديد من المستودعات، وتصل القطارات المحملة بالبضائع العسكرية بانتظام".وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية، من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ميدفيديف: ما يقرب من 440 ألف شخص وقعوا عقودا للخدمة في القوات الروسية خلال عام 2024القوات الروسية تحرر بلدة "ناديا" في جمهورية لوغانسك الشعبيةالقوات الروسية تحرر بلدة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250106/الجيش-الروسي-يحرر-مدينة-كوراخوفو-في-جمهورية-دونيتسك-1096514286.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الجيش الروسي يشن هجمات تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية

08:40 GMT 06.01.2025
© Sputnik . Evgeniy Biyatovالأسلحة الروسية: المقاتلة سو - 34
الأسلحة الروسية: المقاتلة سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Sputnik . Evgeniy Biyatov
تابعنا عبر
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي، نفذ ضربات على مواقع ومنشآت عسكرية عدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في كيروفوغراد، نفذت (الاستهداف) الساعة 01.20 ليلاً. وفقًا لرفاقنا، كانت الاستهدافات في الضواحي الشرقية، بالقرب من مطار كاناتوفو العسكري. وهذا ليس مفاجئًا، فقد أصبح طيران بانديرا في الآونة الأخيرة وقحًا، ويطلق ما يصل إلى 20 طائرة في الهواء في الوقت نفسه، ويطلق صواريخ غربية بعيدة المدى على أراضينا".

وتابع: "تلقت مدينة غايسين في منطقة فينيتسا ضربة في الساعة الواحدة صباحًا. ووفقاً للبيانات الأولية، أصابت الغارة مهبطاً لطائرات الهليكوبتر في ضواحي المدينة. وفي الأيام الأخيرة، لاحظ السكان المحليون تحركات لطائرات هليكوبتر من الطراز الغربي. وكتبوا أن هناك عادة ما لا يقل عن ست وحدات (طائرات) على الأقل في المهبط".

وأضاف ليبيديف: "في الساعة 01:45، كان هناك استهداف في مدينة بيلايا تسيركوف، في مقاطعة كييف. ووفقًا للمعلومات أيضا في منطقة غايوك، اتضح فيما بعد، تم تجميع الطائرات دون طيار هناك في عدة ورش. الورش كبير جدًا، وكذلك المستودعات، وبجوار غايوك يوجد مطار يعمل بكامل طاقته".
وأوضح أنه "وصلت (الضربة) سميلا إلى المدينة في الساعة الواحدة صباحًا، وأفادت المعلومات عن وقوع انفجارات في اتجاه مصنع المعدات اللاسلكية، حيث يوجد بالقرب منها تقاطع ضخم للسكك الحديدية يضم العديد من المستودعات، وتصل القطارات المحملة بالبضائع العسكرية بانتظام".
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر مدينة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك
07:04 GMT
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية، من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ميدفيديف: ما يقرب من 440 ألف شخص وقعوا عقودا للخدمة في القوات الروسية خلال عام 2024
القوات الروسية تحرر بلدة "ناديا" في جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:17 GMT
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