https://sarabic.ae/20250106/الجيش-الروسي-يشن-هجمات-تستهدف-منشآت-عسكرية-أوكرانية-1096516374.html

الجيش الروسي يشن هجمات تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية

الجيش الروسي يشن هجمات تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية

سبوتنيك عربي

أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي، نفذ ضربات على مواقع ومنشآت عسكرية عدة تابعة للقوات المسلحة... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T08:40+0000

2025-01-06T08:40+0000

2025-01-06T08:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في كيروفوغراد، نفذت (الاستهداف) الساعة 01.20 ليلاً. وفقًا لرفاقنا، كانت الاستهدافات في الضواحي الشرقية، بالقرب من مطار كاناتوفو العسكري. وهذا ليس مفاجئًا، فقد أصبح طيران بانديرا في الآونة الأخيرة وقحًا، ويطلق ما يصل إلى 20 طائرة في الهواء في الوقت نفسه، ويطلق صواريخ غربية بعيدة المدى على أراضينا".وأضاف ليبيديف: "في الساعة 01:45، كان هناك استهداف في مدينة بيلايا تسيركوف، في مقاطعة كييف. ووفقًا للمعلومات أيضا في منطقة غايوك، اتضح فيما بعد، تم تجميع الطائرات دون طيار هناك في عدة ورش. الورش كبير جدًا، وكذلك المستودعات، وبجوار غايوك يوجد مطار يعمل بكامل طاقته".وأوضح أنه "وصلت (الضربة) سميلا إلى المدينة في الساعة الواحدة صباحًا، وأفادت المعلومات عن وقوع انفجارات في اتجاه مصنع المعدات اللاسلكية، حيث يوجد بالقرب منها تقاطع ضخم للسكك الحديدية يضم العديد من المستودعات، وتصل القطارات المحملة بالبضائع العسكرية بانتظام".وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية، من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ميدفيديف: ما يقرب من 440 ألف شخص وقعوا عقودا للخدمة في القوات الروسية خلال عام 2024القوات الروسية تحرر بلدة "ناديا" في جمهورية لوغانسك الشعبيةالقوات الروسية تحرر بلدة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20250106/الجيش-الروسي-يحرر-مدينة-كوراخوفو-في-جمهورية-دونيتسك-1096514286.html

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