https://sarabic.ae/20250119/قدرات-خارقة-للسفينة-الروسية-هاسكا---10-1096950186.html
قدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا - 10"
قدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا - 10"
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا مئات الوحدات البحرية التي تضم حاملات طائرات ومدمرات وغواصات وسفن دورية وكاسحات ألغام، إضافة إلى سفن الإنزال. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T21:43+0000
2025-01-19T21:43+0000
2025-01-19T21:43+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096950027_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_9713b6f209f8690880b057bb26d558be.jpg
وتصنف "هاسكا - 10"، ضمن السفن التي يمكنها العمل في المياه الضحلة بالقرب من السواحل في مناطق لا تستطيع السفن الضخمة الوصول إليها، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ولفت الموقع إلى أن "هاسكا" تستخدم الوسائد الهوائية والمراوح التي تمكنها من نقل حمولتها إلى الشاطئ سواء كانت جنودا أو عتاد عسكري.ويمكن الاعتماد على هذا النوع من السفن في النقل العسكري على مدار العام أيا كانت الظروف الجوية، حيث يمكنها الوصول إلى أماكن يصعب الوصول إليها بالوسائل الأخرى للنقل البحري.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن "هاسكا - 10" يمكنها الانطلاق بسرعة تصل إلى 40 عقدة (نحو 74 كلم/ س)، بينما تستطيع العمل بكفاءة بالقرب من الشاطئ بفضل تصميمها الفريد.
https://sarabic.ae/20231118/إطلاق-سفينة-الإنزال-الروسية-الضخمة-فلاديمير-أندرييف-وتسليمها-إلى-البحرية-في-عام-2024-1083255141.html
https://sarabic.ae/20230830/المشروع---21810-سفينة-إنزال-روسية-لمهام-الهجوم-الساحلي-1080558280.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096950027_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_361fffe16bdf89c7e5606e6bfc989ee0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
قدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا - 10"
تمتلك روسيا مئات الوحدات البحرية التي تضم حاملات طائرات ومدمرات وغواصات وسفن دورية وكاسحات ألغام، إضافة إلى سفن الإنزال.
وتصنف "هاسكا - 10"، ضمن السفن
التي يمكنها العمل في المياه الضحلة بالقرب من السواحل في مناطق لا تستطيع السفن الضخمة الوصول إليها، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
18 نوفمبر 2023, 07:59 GMT
ولفت الموقع إلى أن "هاسكا" تستخدم الوسائد الهوائية والمراوح التي تمكنها من نقل حمولتها إلى الشاطئ سواء كانت جنودا أو عتاد عسكري.
ويمكن الاعتماد على هذا النوع من السفن
في النقل العسكري على مدار العام أيا كانت الظروف الجوية، حيث يمكنها الوصول إلى أماكن يصعب الوصول إليها بالوسائل الأخرى للنقل البحري.
الحمولة القصوى: 10 أطنان.
زمن البقاء في البحر خلال رحلة واحدة: 3 أيام.
الإزاحة (وزن السفينة بالكامل): 45 طنا.
الارتفاع عن مستوى سطح البحر: 7.4 متر.
نظام الدفع: محركان قوة كل منهما 1500 حصان.
المدى: 400 ميل (نحو 740 كلم).
ولفت الموقع إلى أن "هاسكا - 10" يمكنها الانطلاق بسرعة
تصل إلى 40 عقدة (نحو 74 كلم/ س)، بينما تستطيع العمل بكفاءة بالقرب من الشاطئ بفضل تصميمها الفريد.