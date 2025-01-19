https://sarabic.ae/20250119/قدرات-خارقة-للسفينة-الروسية-هاسكا---10-1096950186.html

قدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا - 10"

قدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا - 10"

سبوتنيك عربي

تمتلك روسيا مئات الوحدات البحرية التي تضم حاملات طائرات ومدمرات وغواصات وسفن دورية وكاسحات ألغام، إضافة إلى سفن الإنزال. 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T21:43+0000

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وتصنف "هاسكا - 10"، ضمن السفن التي يمكنها العمل في المياه الضحلة بالقرب من السواحل في مناطق لا تستطيع السفن الضخمة الوصول إليها، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ولفت الموقع إلى أن "هاسكا" تستخدم الوسائد الهوائية والمراوح التي تمكنها من نقل حمولتها إلى الشاطئ سواء كانت جنودا أو عتاد عسكري.ويمكن الاعتماد على هذا النوع من السفن في النقل العسكري على مدار العام أيا كانت الظروف الجوية، حيث يمكنها الوصول إلى أماكن يصعب الوصول إليها بالوسائل الأخرى للنقل البحري.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن "هاسكا - 10" يمكنها الانطلاق بسرعة تصل إلى 40 عقدة (نحو 74 كلم/ س)، بينما تستطيع العمل بكفاءة بالقرب من الشاطئ بفضل تصميمها الفريد.

https://sarabic.ae/20231118/إطلاق-سفينة-الإنزال-الروسية-الضخمة-فلاديمير-أندرييف-وتسليمها-إلى-البحرية-في-عام-2024-1083255141.html

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن