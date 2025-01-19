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https://sarabic.ae/20250119/قدرات-خارقة-للسفينة-الروسية-هاسكا---10-1096950186.html
قدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا - 10"
قدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا - 10"
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا مئات الوحدات البحرية التي تضم حاملات طائرات ومدمرات وغواصات وسفن دورية وكاسحات ألغام، إضافة إلى سفن الإنزال. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
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وتصنف "هاسكا - 10"، ضمن السفن التي يمكنها العمل في المياه الضحلة بالقرب من السواحل في مناطق لا تستطيع السفن الضخمة الوصول إليها، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ولفت الموقع إلى أن "هاسكا" تستخدم الوسائد الهوائية والمراوح التي تمكنها من نقل حمولتها إلى الشاطئ سواء كانت جنودا أو عتاد عسكري.ويمكن الاعتماد على هذا النوع من السفن في النقل العسكري على مدار العام أيا كانت الظروف الجوية، حيث يمكنها الوصول إلى أماكن يصعب الوصول إليها بالوسائل الأخرى للنقل البحري.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن "هاسكا - 10" يمكنها الانطلاق بسرعة تصل إلى 40 عقدة (نحو 74 كلم/ س)، بينما تستطيع العمل بكفاءة بالقرب من الشاطئ بفضل تصميمها الفريد.
https://sarabic.ae/20231118/إطلاق-سفينة-الإنزال-الروسية-الضخمة-فلاديمير-أندرييف-وتسليمها-إلى-البحرية-في-عام-2024-1083255141.html
https://sarabic.ae/20230830/المشروع---21810-سفينة-إنزال-روسية-لمهام-الهجوم-الساحلي-1080558280.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

قدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا - 10"

21:43 GMT 19.01.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورسفينة إنزال روسية
سفينة إنزال روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمتلك روسيا مئات الوحدات البحرية التي تضم حاملات طائرات ومدمرات وغواصات وسفن دورية وكاسحات ألغام، إضافة إلى سفن الإنزال.
وتصنف "هاسكا - 10"، ضمن السفن التي يمكنها العمل في المياه الضحلة بالقرب من السواحل في مناطق لا تستطيع السفن الضخمة الوصول إليها، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
كورفيت روسي - البحرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
إطلاق سفينة الإنزال الضخمة "فلاديمير أندرييف" وتسليمها إلى البحرية الروسية عام 2024
18 نوفمبر 2023, 07:59 GMT
ولفت الموقع إلى أن "هاسكا" تستخدم الوسائد الهوائية والمراوح التي تمكنها من نقل حمولتها إلى الشاطئ سواء كانت جنودا أو عتاد عسكري.
ويمكن الاعتماد على هذا النوع من السفن في النقل العسكري على مدار العام أيا كانت الظروف الجوية، حيث يمكنها الوصول إلى أماكن يصعب الوصول إليها بالوسائل الأخرى للنقل البحري.
سفينة إنزال روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2023
"المشروع - 21810"... سفينة إنزال روسية لمهام الهجوم الساحلي
30 أغسطس 2023, 14:36 GMT

المواصفات الفنية

الحمولة القصوى: 10 أطنان.
الطاقم: 3 أفراد.
زمن البقاء في البحر خلال رحلة واحدة: 3 أيام.
الإزاحة (وزن السفينة بالكامل): 45 طنا.
الطول: 20.8 متر.
العرض: 12.5 متر.
الارتفاع عن مستوى سطح البحر: 7.4 متر.
نظام الدفع: محركان قوة كل منهما 1500 حصان.
المدى: 400 ميل (نحو 740 كلم).
ولفت الموقع إلى أن "هاسكا - 10" يمكنها الانطلاق بسرعة تصل إلى 40 عقدة (نحو 74 كلم/ س)، بينما تستطيع العمل بكفاءة بالقرب من الشاطئ بفضل تصميمها الفريد.
© Sputnik"شيليم".. سفينة دورية روسية متعددة المهام
شيليم.. سفينة دورية روسية متعددة المهام - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
"شيليم".. سفينة دورية روسية متعددة المهام
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