القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوغوروفكا وشيفتشينكو في لوغانسك ودونيتسك
09:09 GMT 20.01.2025 (تم التحديث: 09:55 GMT 20.01.2025)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Alexey Maishev/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك االشعبية، وبلدة وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات الدؤوبة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحرير بلدة نوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 400 جندي ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسبع سيارات، وخمس قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني.
وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، وحررت بلدة شيفتشينكو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
كما تم استهداف القوى العاملة والمعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروفكا ودزيرجينسك ونوفويليزافيتوفكا ونوفوفاسيلفكا وليسوفكا وسلافيانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
فقد العدو ما يصل إلى 545 عسكريًا وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طرازإم 113، وثلاث سيارات ومنصة مدفعية ذاتية الحركة من طراز غفوزديكا، عيار 122 ملم.
كما دحرت وحدات، من مجموعة قوات "الشمال"، على محور خاركوف، تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فولشانسك بمقاطعة خاركوف.
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 20 عسكريًا وسيارتين ومحطة حرب إلكترونية.
كما حررت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" خطوطًا ومواقع هامة، ودحرت تشكيلات مكونة من ثلاثة مشاة آلية ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق داتشنوي وفيدوروفكا وبودولسكوي ونيكولايفكا ومايسكوي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة وسيارة، كما تم تدمير أربعة مستودعات للذخيرة.
كما واصلت وحدات، من مجموعة قوات "الشرق"، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات ، القوات الأوكرانية، في مناطق كونستانتينوبول، ونوفي كومار، بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول ونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 140 فردًا عسكريًا ودبابة ومركبة قتالية مدرعة وسيارة ومدفعين ذاتيي الدفع من طراز قيصر، مصنوعان في فرنسا.
واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، القوة البشرية، والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مستوطنات توكاريفكا وأنتونوفكا وداريفكا في مقاطعة خيرسون، وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 65 جنديا، وست سيارات، كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية ومستودع للذخيرة.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية ومواقع تركيب وتخزين الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة للعدو والمعدات في 152 منطقة.