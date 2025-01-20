https://sarabic.ae/20250120/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نوفوغوروفكا-وشيفتشينكو-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1096958770.html

القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوغوروفكا وشيفتشينكو في لوغانسك ودونيتسك

القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوغوروفكا وشيفتشينكو في لوغانسك ودونيتسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك االشعبية، وبلدة وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك... 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T09:09+0000

2025-01-20T09:09+0000

2025-01-20T09:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات الدؤوبة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحرير بلدة نوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، وحررت بلدة شيفتشينكو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".كما تم استهداف القوى العاملة والمعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروفكا ودزيرجينسك ونوفويليزافيتوفكا ونوفوفاسيلفكا وليسوفكا وسلافيانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما دحرت وحدات، من مجموعة قوات "الشمال"، على محور خاركوف، تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فولشانسك بمقاطعة خاركوف.كما حررت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" خطوطًا ومواقع هامة، ودحرت تشكيلات مكونة من ثلاثة مشاة آلية ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق داتشنوي وفيدوروفكا وبودولسكوي ونيكولايفكا ومايسكوي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت وحدات، من مجموعة قوات "الشرق"، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات ، القوات الأوكرانية، في مناطق كونستانتينوبول، ونوفي كومار، بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول ونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه.واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، القوة البشرية، والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مستوطنات توكاريفكا وأنتونوفكا وداريفكا في مقاطعة خيرسون، وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية ومواقع تركيب وتخزين الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة للعدو والمعدات في 152 منطقة.قدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا-10"القوات الروسية تهاجم أحد أكبر المصانع الأوكرانية المرتبطة بقوات نظام كييف

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روسيا, رصد عسكري