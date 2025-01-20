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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250120/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-خلال-الليل-31-طائرة-أوكرانية-مسيرة-في-عدة-مناطق-1096952231.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر خلال الليل 31 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مناطق
الدفاع الجوي الروسي يدمر خلال الليل 31 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مناطق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليل 31 طائرة أوكرانية مسيرة، في مقاطعات بريانسك وكالوغا وبيلغورود وكورسك وريازان... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T04:35+0000
2025-01-20T04:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 31 طائرة أوكرانية دون طيار".وفصّل البيان أماكن إسقاط الطائرات المسيرة: "14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وستة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وثلاث فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاثة فوق أراضي مقاطعة كورسك، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ريازان، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق أراضي جمهورية تتارستان".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.تحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
https://sarabic.ae/20250119/سلطات-بريانسك-اعتراض-11-طائرة-مسيرة-لنظام-كييف-فوق-أراضي-المقاطعة-1096949175.html
https://sarabic.ae/20250119/قدرات-خارقة-للسفينة-الروسية-هاسكا---10-1096950186.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر خلال الليل 31 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مناطق

04:35 GMT 20.01.2025
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الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليل 31 طائرة أوكرانية مسيرة، في مقاطعات بريانسك وكالوغا وبيلغورود وكورسك وريازان وأوريول، وجمهورية تتارستان.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 31 طائرة أوكرانية دون طيار".
وفصّل البيان أماكن إسقاط الطائرات المسيرة: "14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وستة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وثلاث فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاثة فوق أراضي مقاطعة كورسك، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ريازان، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق أراضي جمهورية تتارستان".
مجموعة بانتسير - إس1 الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات بريانسك: اعتراض 11 طائرة مسيرة لنظام كييف فوق أراضي المقاطعة
أمس, 20:21 GMT

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.

سفينة إنزال روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
قدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا-10"
أمس, 21:43 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
تحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
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Истребители МиГ-31 во время показных комплексных учений с участием кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках СКШУ Океан-2024 в Японском море - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
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