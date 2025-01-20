https://sarabic.ae/20250120/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-خلال-الليل-31-طائرة-أوكرانية-مسيرة-في-عدة-مناطق-1096952231.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر خلال الليل 31 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مناطق
الدفاع الجوي الروسي يدمر خلال الليل 31 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مناطق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليل 31 طائرة أوكرانية مسيرة، في مقاطعات بريانسك وكالوغا وبيلغورود وكورسك وريازان... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T04:35+0000
2025-01-20T04:35+0000
2025-01-20T04:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 31 طائرة أوكرانية دون طيار".وفصّل البيان أماكن إسقاط الطائرات المسيرة: "14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وستة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وثلاث فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاثة فوق أراضي مقاطعة كورسك، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ريازان، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق أراضي جمهورية تتارستان".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.تحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
https://sarabic.ae/20250119/سلطات-بريانسك-اعتراض-11-طائرة-مسيرة-لنظام-كييف-فوق-أراضي-المقاطعة-1096949175.html
https://sarabic.ae/20250119/قدرات-خارقة-للسفينة-الروسية-هاسكا---10-1096950186.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر خلال الليل 31 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مناطق
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليل 31 طائرة أوكرانية مسيرة، في مقاطعات بريانسك وكالوغا وبيلغورود وكورسك وريازان وأوريول، وجمهورية تتارستان.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 31 طائرة أوكرانية دون طيار".
وفصّل البيان أماكن إسقاط الطائرات المسيرة: "14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وستة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وثلاث فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاثة فوق أراضي مقاطعة كورسك، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ريازان، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق أراضي جمهورية تتارستان".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.