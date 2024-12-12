https://sarabic.ae/20241212/الجيش-الروسي-يطرد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-من-سونتسوفكا-1095713534.html

الجيش الروسي يطرد القوات المسلحة الأوكرانية من سونتسوفكا

الجيش الروسي يطرد القوات المسلحة الأوكرانية من سونتسوفكا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية طردت القوات المسلحة الأوكرانية من سونتسوفكا شمال كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T07:10+0000

2024-12-12T07:10+0000

2024-12-12T07:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد طردت قواتنا المسلحين الأوكرانيين من سونتسوفكا، وهذا الحدث مهم أيضًا لأن القرية هي الموطن الصغير للملحن الروسي العظيم سيرغي بروكوفييف".ووفقا له، يتم حاليا تنظيف القرية.كوراخوفو هي مدينة تقع في الجزء الغربي من جمهورية دونتسك الشعبية، وتقع على بعد 40 كيلومترًا من دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوارميسك.وتتمتع المدينة بأهمية كبيرة، وهي أكبر بلدة في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس، وبقيت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية لفترة أطول بعد تحرير فوغليدار. وفي وقت سابق، أفاد روغوف أن القوات المسلحة الروسية تواصل تطويق القوات المسلحة المحتلة في كوراخوفو من الغرب والجنوب؛ والمدينة محاصرة بالفعل من عدة جوانب. وفي المدينة نفسها، تم تحرير الجزء الشرقي ، ويدور القتال في الأجزاء الوسطى والجنوبية والغربية، ومع مرور الوقت، قد تكون بقايا المدينة التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية محاصرة بالكامل.المشاهد الأولى لسد كوراخوفو المدمر في دونيتسك... فيديومصدر عسكري: الجيش الروسي يسيطر على مواقع جديدة في بلدة كامينسكوي على الضفة اليسرى لنهر دنيبر

https://sarabic.ae/20241211/الجيش-الروسي-يطوق-قوات-أوكرانية-في-كوراخوفو-1095683750.html

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