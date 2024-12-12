https://sarabic.ae/20241212/الجيش-الروسي-يطرد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-من-سونتسوفكا-1095713534.html
الجيش الروسي يطرد القوات المسلحة الأوكرانية من سونتسوفكا
الجيش الروسي يطرد القوات المسلحة الأوكرانية من سونتسوفكا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية طردت القوات المسلحة الأوكرانية من سونتسوفكا شمال كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T07:10+0000
2024-12-12T07:10+0000
2024-12-12T07:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد طردت قواتنا المسلحين الأوكرانيين من سونتسوفكا، وهذا الحدث مهم أيضًا لأن القرية هي الموطن الصغير للملحن الروسي العظيم سيرغي بروكوفييف".ووفقا له، يتم حاليا تنظيف القرية.كوراخوفو هي مدينة تقع في الجزء الغربي من جمهورية دونتسك الشعبية، وتقع على بعد 40 كيلومترًا من دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوارميسك.وتتمتع المدينة بأهمية كبيرة، وهي أكبر بلدة في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس، وبقيت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية لفترة أطول بعد تحرير فوغليدار. وفي وقت سابق، أفاد روغوف أن القوات المسلحة الروسية تواصل تطويق القوات المسلحة المحتلة في كوراخوفو من الغرب والجنوب؛ والمدينة محاصرة بالفعل من عدة جوانب. وفي المدينة نفسها، تم تحرير الجزء الشرقي ، ويدور القتال في الأجزاء الوسطى والجنوبية والغربية، ومع مرور الوقت، قد تكون بقايا المدينة التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية محاصرة بالكامل.المشاهد الأولى لسد كوراخوفو المدمر في دونيتسك... فيديومصدر عسكري: الجيش الروسي يسيطر على مواقع جديدة في بلدة كامينسكوي على الضفة اليسرى لنهر دنيبر
https://sarabic.ae/20241211/الجيش-الروسي-يطوق-قوات-أوكرانية-في-كوراخوفو-1095683750.html
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روسيا, العالم
الجيش الروسي يطرد القوات المسلحة الأوكرانية من سونتسوفكا
أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية طردت القوات المسلحة الأوكرانية من سونتسوفكا شمال كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد طردت قواتنا المسلحين الأوكرانيين من سونتسوفكا، وهذا الحدث مهم أيضًا لأن القرية هي الموطن الصغير للملحن الروسي العظيم سيرغي بروكوفييف".
ووفقا له، يتم حاليا تنظيف القرية.
كوراخوفو هي مدينة تقع في الجزء الغربي من جمهورية دونتسك الشعبية، وتقع على بعد 40 كيلومترًا من دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوارميسك.
وتتمتع المدينة بأهمية كبيرة، وهي أكبر بلدة في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس، وبقيت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية لفترة أطول بعد تحرير فوغليدار.
وسيسمح تحرير كوراخوفو للقوات الروسية، بالتقدم أكثر إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي وقت سابق، أفاد روغوف أن القوات المسلحة الروسية تواصل تطويق القوات المسلحة المحتلة في كوراخوفو من الغرب والجنوب؛ والمدينة محاصرة بالفعل من عدة جوانب. وفي المدينة نفسها، تم تحرير الجزء الشرقي ، ويدور القتال في الأجزاء الوسطى والجنوبية والغربية، ومع مرور الوقت، قد تكون بقايا المدينة التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية محاصرة بالكامل.