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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241212/الجيش-الروسي-يطرد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-من-سونتسوفكا-1095713534.html
الجيش الروسي يطرد القوات المسلحة الأوكرانية من سونتسوفكا
الجيش الروسي يطرد القوات المسلحة الأوكرانية من سونتسوفكا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية طردت القوات المسلحة الأوكرانية من سونتسوفكا شمال كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T07:10+0000
2024-12-12T07:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد طردت قواتنا المسلحين الأوكرانيين من سونتسوفكا، وهذا الحدث مهم أيضًا لأن القرية هي الموطن الصغير للملحن الروسي العظيم سيرغي بروكوفييف".ووفقا له، يتم حاليا تنظيف القرية.كوراخوفو هي مدينة تقع في الجزء الغربي من جمهورية دونتسك الشعبية، وتقع على بعد 40 كيلومترًا من دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوارميسك.وتتمتع المدينة بأهمية كبيرة، وهي أكبر بلدة في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس، وبقيت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية لفترة أطول بعد تحرير فوغليدار. وفي وقت سابق، أفاد روغوف أن القوات المسلحة الروسية تواصل تطويق القوات المسلحة المحتلة في كوراخوفو من الغرب والجنوب؛ والمدينة محاصرة بالفعل من عدة جوانب. وفي المدينة نفسها، تم تحرير الجزء الشرقي ، ويدور القتال في الأجزاء الوسطى والجنوبية والغربية، ومع مرور الوقت، قد تكون بقايا المدينة التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية محاصرة بالكامل.المشاهد الأولى لسد كوراخوفو المدمر في دونيتسك... فيديومصدر عسكري: الجيش الروسي يسيطر على مواقع جديدة في بلدة كامينسكوي على الضفة اليسرى لنهر دنيبر
https://sarabic.ae/20241211/الجيش-الروسي-يطوق-قوات-أوكرانية-في-كوراخوفو-1095683750.html
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روسيا, العالم

الجيش الروسي يطرد القوات المسلحة الأوكرانية من سونتسوفكا

07:10 GMT 12.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة قوات "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية طردت القوات المسلحة الأوكرانية من سونتسوفكا شمال كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد طردت قواتنا المسلحين الأوكرانيين من سونتسوفكا، وهذا الحدث مهم أيضًا لأن القرية هي الموطن الصغير للملحن الروسي العظيم سيرغي بروكوفييف".
ووفقا له، يتم حاليا تنظيف القرية.
كوراخوفو هي مدينة تقع في الجزء الغربي من جمهورية دونتسك الشعبية، وتقع على بعد 40 كيلومترًا من دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوارميسك.
دبابة تي- 90 بروريف تابعة للقوات الروسية في منطقة االعملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يطوق قوات أوكرانية في كوراخوفو
أمس, 08:47 GMT
وتتمتع المدينة بأهمية كبيرة، وهي أكبر بلدة في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس، وبقيت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية لفترة أطول بعد تحرير فوغليدار.

وسيسمح تحرير كوراخوفو للقوات الروسية، بالتقدم أكثر إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي وقت سابق، أفاد روغوف أن القوات المسلحة الروسية تواصل تطويق القوات المسلحة المحتلة في كوراخوفو من الغرب والجنوب؛ والمدينة محاصرة بالفعل من عدة جوانب. وفي المدينة نفسها، تم تحرير الجزء الشرقي ، ويدور القتال في الأجزاء الوسطى والجنوبية والغربية، ومع مرور الوقت، قد تكون بقايا المدينة التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية محاصرة بالكامل.
المشاهد الأولى لسد كوراخوفو المدمر في دونيتسك... فيديو
مصدر عسكري: الجيش الروسي يسيطر على مواقع جديدة في بلدة كامينسكوي على الضفة اليسرى لنهر دنيبر
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