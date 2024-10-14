https://sarabic.ae/20241014/مصدر-عسكري-الجيش-الروسي-يسيطر-على-مواقع-جديدة-في-بلدة-كامينسكوي-على-الضفة-اليسرى-لنهر-دنيبر-1093726117.html
مصدر عسكري: الجيش الروسي يسيطر على مواقع جديدة في بلدة كامينسكوي على الضفة اليسرى لنهر دنيبر
مصدر عسكري: الجيش الروسي يسيطر على مواقع جديدة في بلدة كامينسكوي على الضفة اليسرى لنهر دنيبر
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية تقدمت وسيطرت على مواقع جديدة في بلدة... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T06:26+0000
2024-10-14T06:26+0000
2024-10-14T06:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "يستمر القتال على اتجاه ستيبنوغورسك من جبهة زابوروجيه في بلدة كامينسكوي، وقد تقدم جيشنا إلى الأمام، واتخذ مواقع جديدة، وضغط على العدو تدريجيًا، وأجبره على الانسحاب إلى الضواحي الشمالية".كامينسكوي وستيبنوغورسك هما بلدتان في مقاطعة زابوروجيه الروسية، وتقعان على الضفة اليسرى لخزان كاخوفكا السابق على طول الطريق السريع بين موسكو وسيمفيروبول. تقع ستيبنوغورسك حاليًا تحت الاحتلال الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية.مقاطعة زابوروجيه هي منطقة في روسيا تقع في الروافد السفلية لنهر دنيبر، وأصبحت جزءاً من روسيا بعد استفتاء سبتمبر/ أيلول عام 2022. حاليًا، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، والباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي للمقاطعة مدينة زابوروجيه، تحت احتلال القوات المسلحة الأوكرانية. منذ مارس/ آذار 2023، أصبح المركز الإداري للمقاطعة مؤقتًا مدينة ميليتوبول.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات." دعونا لا نخدع أنفسنا"..."ضابط غربي متقاعد يعترف بأن روسيا هي التي ستملي شروطها
https://sarabic.ae/20241013/مصدر-الجيش-الروسي-يخترق-دفاعات-القوات-الأوكرانية-ويرفع-علم-روسيا-في-بلدة-ليفادنوي-1093705975.html
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روسيا, العالم
مصدر عسكري: الجيش الروسي يسيطر على مواقع جديدة في بلدة كامينسكوي على الضفة اليسرى لنهر دنيبر
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية تقدمت وسيطرت على مواقع جديدة في بلدة كامينسكوي على الضفة اليسرى لنهر دنيبر وخط المواجهة في زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "يستمر القتال على اتجاه ستيبنوغورسك من جبهة زابوروجيه في بلدة كامينسكوي، وقد تقدم جيشنا إلى الأمام، واتخذ مواقع جديدة، وضغط على العدو تدريجيًا، وأجبره على الانسحاب إلى الضواحي الشمالية".
وأضاف أن "القتال العنيف مستمر لتحرير البلدة".
كامينسكوي وستيبنوغورسك هما بلدتان في مقاطعة زابوروجيه الروسية، وتقعان على الضفة اليسرى لخزان كاخوفكا السابق على طول الطريق السريع بين موسكو وسيمفيروبول. تقع ستيبنوغورسك حاليًا تحت الاحتلال الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية.
مقاطعة زابوروجيه هي منطقة في روسيا تقع في الروافد السفلية لنهر دنيبر، وأصبحت جزءاً من روسيا بعد استفتاء سبتمبر/ أيلول عام 2022. حاليًا، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، والباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي للمقاطعة مدينة زابوروجيه، تحت احتلال القوات المسلحة الأوكرانية. منذ مارس/ آذار 2023، أصبح المركز الإداري للمقاطعة مؤقتًا مدينة ميليتوبول.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.